Культура 22 декабря 2023, 18:07 🎬 Вместо «Слова пацана». Топ-7 криминальных фильмов и сериалов Викимедиа

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Мир кино богат криминальными историями. Даже если отбросить благородных разбойников типа Робина Гуда и Зорро, а также откровенно низкопробную шелуху, останется немало хороших фильмов и сериалов о бандитах, которые стоит посмотреть или пересмотреть вновь (только не забудьте убрать детей подальше от экранов). О лучших из них — в киноподборке «360».

«Заводной апельсин», 1971 год

История Стэнли Кубрика по одноименному роману Энтони Берджесса может показаться фантастичной, но только на первый взгляд. Все вполне жизненно: подростковая банда садистов избивает невинных людей, громит все и вся на своем пути, а иногда устраивает внутренние разборки с поножовщиной.

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Отморозки даже не упиваются собственной безнаказанностью: они вообще не думают, что может наступить расплата. Родители и учителя их боятся и терпеливо увещевают, всего-то и нужно, что вовремя смыться от не слишком расторопной полиции и состроить невинное лицо при встрече с инспектором.

Но однажды несовершеннолетний предводитель головорезов с удивлением узнал, что наказание за проступки все-таки бывает. Вот только иногда оно принимает такие же извращенные формы, как преступление. Пусть и под звуки прекрасной классической музыки.

Факты о фильме «Заводной апельсин»

Исполнитель главной роли Малкольм Макдауэлл однажды рассказал режиссеру, что боится рептилий. На следующее утро Кубрик принес на съемочную площадку удава и, хотя в сценарии этого не было, заставил актера не только держать «домашнего питомца» в руках, но и лежать с ним в кровати.

Мириам Карлин тоже до паники боялась — но не рептилий, а кошек. Когда Кубрик позвал ее на роль старой кошатницы, актриса умолчала о фобии и отправилась к гипнотизеру, чтобы преодолеть страх.

Знаменитая накладная ресница главного героя — идея самого Макдауэлла.

KPA / Global Look Press

«Крестный отец», 1972–1990 годы

Трилогия режиссера Фрэнсиса Форда Копполы рассказала об итальянской мафии в США и борьбе кланов. Однако на деле речь идет о вечных вещах: бремени власти, ответственности и непростых решениях серьезных мужчин, семейных ценностях, ненависти и любви. И о том, что означает отрубленная голова лошади в постели.

Фразы из кинофильмов — «Предложение, от которого нельзя отказаться», «Ты просишь меня, но делаешь это без уважения», «Ничего личного. Только бизнес», «Сицилийские женщины опаснее ружей», «Кровь — непозволительная роскошь» — стали крылатыми, и их знают даже те, кто не смотрел эти фильмы.

Кстати, настоящая мафия, была сильно обеспокоена появлением фильма. Гангстеры ненавязчиво маячили рядом со съемочной площадкой, а их «ручной» союз итало-американской Лиги гражданских прав требовал запретить ленту. Сейчас такие старания наверняка бы увенчались успехом, но в 1970-х люди кино были крепче.

Самые влиятельные мафиози договорились с продюсерами о тайном спецпоказе картины до премьеры. Они были в восторге от того, как точно показали их жизнь. Притом что автор истории Марио Пьюзо владел материалом чисто теоретически — по статьям и книгам. По слухам, он вдохновлялся… романом Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Факты о трилогии «Крестный отец»

Главные роли в фильмах сыграли Марлон Брандо, Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

Лучше всего удались первые две части: их выдвигали на 11 номинаций премии «Оскар», присудили три и шесть статуэток соответственно.

Киноэпопею навечно и заслуженно внесли в список величайших фильмов всех времен.

Песня Speak Softly Love стала хитом. Ее пели множество исполнителей, в том числе Муслим Магомаев и Сергей Пенкин (на итальянском), София Ротару (на украинском), Ренат Ибрагимов, Эмиль Горовец и Нина Бродская (на русском). Еще мелодия песни звучит в советском мультфильме «Контакт».

imago stock & people / Global Look Press

«Место встречи изменить нельзя», 1979 год

Режиссер Станислав Говорухин взял за основу роман Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия» и создал пятисерийный телефильм о сотрудниках Московского уголовного розыска, которые в послевоенное время выслеживают опасную банду грабителей и убийц «Черная кошка».

Эпопея получилась жесткой и трогательной одновременно: она рассказывала о живых людях, стремящихся остановить зло или его совершить. Даже эпизодические персонажи успевали раскрыть характер, создать полновесный портрет своего героя, будь то милицейский фотограф Гриша Шесть-на-девять или Манька-Облигация.

Что уж говорить о главных персонажах: резкий и нетерпимый к нарушениям закона («Вор должен сидеть в тюрьме!») Глеб Жиглов, романтичный, но твердый в своих идеях гуманизма Володя Шарапов, жестокие и хитрые Фокс и Горбатый. Их слова моментально разошлись на цитаты, а улицы вымирали, когда фильм показывали по телевизору.

На главное — никто из создателей ленты не стремился романтизировать бандитов и жуликов. Безо всякой «чернухи» они показали преступников тем, кем они были: жадными, эгоистичными и готовыми продать своих ни за грош, лишь бы спасти шкуру. Они не стали симпатичны публике и никто не стремился им подражать.

Факты о фильме «Место встречи изменить нельзя»

Братья Вайнеры были недовольны фильмом и поначалу потребовали убрать свои имена из титров. Передумали они только после того, как узнали о высокой оценке картины.

Изначально отсняли семь серий, но Гостелерадио потребовало сократить картину до пяти частей. Правда, чиновники сделали и хорошую вещь: не дали убить постового милиционера Варвару Синичкину, как это было в книге. Зрителям хватало и одной трагедии (спойлер!) — смерти бывшего фронтовика Левченко.

Криминальному миру фильм понравился. Лариса Удовиченко, сыгравшая Маньку-Облигацию, получала от обитателей тюрем пачки писем с обещаниями жениться, а один поклонник сразу после выхода на свободу приехал домой к актрисе. Прототип вора-карманника Кирпича, которого сыграл Станислав Садальский, прислал артисту дорогие подарки.

«Бешеные псы», 1992 год

Фильм Квентина Тарантино по его же сценарию. Именно тут, в первой знаменитой полнометражной работе, проявился неподражаемый стиль режиссера: нелинейное повествование, экспрессивные диалоги, драки, стрельба при внешне простом сюжете.

Большой босс направляет банду из шести преступников на дерзкое ограбление ювелирной лавки. Чтобы обезопасить себя, они берут «цветные» имена: мистер Белый, мистер Розовый, мистер Синий, мистер Блондин, мистер Оранжевый и мистер Коричневый.

Однако преступников поджидала полиция, и тщательно разработанный план сорвался. Двух налетчиков убивают (в том числе персонажа, которого играл автор фильма), а уцелевшие бегут в условленное безопасное место. Им нужно разобраться: кто предатель?

Факты о фильме «Бешеные псы»

Изначально Тарантино хотел снять с друзьями черно-белую короткометражку в одной декорации с бюджетом не более 30 тысяч долларов.

Роль мистера Синего сыграл не профессиональный актер, а сценарист и писатель Эдвард Банкер, который в прошлом был уголовником.

«Бешеные псы» сильно повлияли на киноиндустрию: фильм стал образцом для многих независимых режиссеров и открыл новые пути в кино.

Квентин Тарантно / Rocco Spaziani / Spaziani / Global Look Press

«Прирожденные убийцы», 1994 год

История серийных убийц Микки и Мэллори Нокс, снятая Оливером Стоуном, по-настоящему многогранная, а кое в чем даже шокирующая. Фильм выходит за пределы обычного «кино о гангстерах»: показывает не просто парочку психопатов, но и общество, которое их подпитывает, боготворит и возносит.

Даже детектив, который из кожи вон лезет, чтобы поймать взбесившихся влюбленных, на самом деле неравнодушен к Мэллори и мечтает стать тем, кто арестовал Ноксов. Никаких закона и порядка, только честолюбие и похоть. Да и репортер, ведущий цикл «Американские маньяки», тоже рассматривает убийц лишь как повод поднять рейтинг.

Особенно впечатляет финал (хотя в режиссерской версии он совершенно иной).

Стоит помнить, что в фильме множество жестоких сцен, поэтому он был запрещен к широкому прокату во многих странах.

Факты о фильме «Прирожденные убийцы»

Хотя идея принадлежала Квентину Тарантино, сам он не смог его снять из-за безденежья и продал сценарий коллеге Стоуну за 10 тысяч долларов. Тот основательно переделал историю, да так, что автор «Бешеных псов» потребовал убрать свое имя из титров. Но в итоге сменил гнев на милость.

Вопреки расхожему мнению, прототипами главных героев стали не Бонни Паркер и Клайд Бэрроу, а другая пара влюбленных — Чарльз Старквезер и Кэрил Фьюгейт, убившие 11 человек в конце 1950-х в штате Небраска.

У исполнителя главной роли Вуди Харрельсона отец был убийцей — последний раз его осудили на два пожизненных срока, он умер в тюрьме в 2017 году.

«Острые козырьки», 2013–2022 годы

Британский сериал о жизни бандитов между Первой и Второй мировыми войнами. Герои проходят путь от уличной шпаны до преступников, которые пытаются затеять международный и, конечно, нелегальный бизнес. За ними охотится полиция, подсылают шпионов, но не прочь и договориться полюбовно.

«Козырьки» воюют с сицилийской мафией и семьями цыган, проворачивают дела с русскими оппозиционерами, собирают оружие для борьбы с коммунизмом в Грузии (!), занимаются контрабандой, гибнут в междоусобных разборках, от болезней и наркотиков. Заодно побеждают местных фашистов в компании Уинстона Черчилля.

Хотя в сериале достаточно исторических ошибок, это не помешало ему собрать целую охапку всевозможных наград и получить хорошие отзывы зрителей.

Некоторые из них все еще надеются, что у ленты появится продолжение.

Факты о сериале «Острые козырьки»

В основе сериала — история реальной банды головорезов, которые занимались разбоем в конце XIX — начале XX века в Бирмингеме. Есть версия, что свое название они получили из-за того, что вшивали бритвенные лезвия в козырьки кепок-восьмиклинок: так при ударе в лоб кровь заливала лицо противника. Но, вероятнее всего, дело просто в форме козырьков.

Операторы телесериала специально использовали 40-миллиметровые линзы, чтобы кадры получались немного грязноватые, с «ретроэффектом».

Исполнитель главной роли актер Киллиан Мерфи признавался, что его бесит прическа главного героя, и он не понимает, зачем люди ее копируют.

Dave Warren / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Джентльмены», 2020 год

Фильм режиссера Гая Ричи — история криминального авторитета, который решает отойти от дел и оставить свою империю по выращиванию и распространению марихуаны. Вот только в дело вмешиваются то одна, то другая случайность. Становиться понятно, что уважаемому джентльмену изо всех сил кто-то пытается досадить.

Приходится задействовать все силы своей наркоимперии — благо там трудятся надежные люди. Кроме того, на подхвате появляется молодежная банда «Карапузы», стремящаяся отработать долг за неудачный налет.

Стрельба, хитросплетения сюжета и фирменный юмор, который всегда выгодно отличает работы британского режиссера — все на месте, разве что без Джейсона Стэтема в этот раз обошлись.

Факты о фильме «Джентльмены»

Родословная семьи режиссера восходит аж к королю Эдуарду I, а среди родственников — герцогиня Кембриджская Кейт, жена принца Уильяма. Это не мешало юному Ричи, как и герою картины, торговать в школе марихуаной, за что его оттуда и выгнали.

Гай Ричи тонко пошутил с персонажем Тома Ву, назвав его «Лорд Джордж». Дело в том, что в фильме «Меч короля Артура» актер играл Джорджа, а в «Револьвере» его пероснажа звали Лордом.

Еще одна шутка касалась Хью Гранта. Он нередко подвергался бесцеремонным нападкам британских таблоидов и потому вошел в координационный совет по борьбе с незаконными методами СМИ. Вот Ричи и доверил актеру роль циничного репортера.

Гай Ричи / Keith Mayhew / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Какие еще фильмы о бандах можно посмотреть

Разумеется, этот список можно дополнять многочисленными киноработами. Любителям исторических экскурсов могут приглянуться американские фильмы «Банды Нью-Йорка» и «Джонни Д.», а также корейское «Желтое море».

Среди отечественных лент можно вспомнить «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Колье Шарлотты», «Жмурки», даже «Бриллиантовую руку» и «Каникулы Кроша». Некоторые из них довольно наивны, но суть остается верной: бандиты не бывают приличными людьми.

«Множественные святые Ньюарка» / HBO / Keystone Press Agency / Global Look Press

Из зарубежного кино стоит посмотреть британский «Большой куш», невероятно трогательный французский фильм «Неудачники» (его снял автор «Амели» Жан-Пьер Жене), американские картины «Одиннадцать друзей Оушена» и продолжения (кроме последнего), «Ирландец», «Никто» (2021 года), сериал «Сопрано» и его приквел «Множественные святые Ньюарка», «Сыны анархии» и «Майянцы», «Озарк» (с великолепным Джейсоном Бейтманом).