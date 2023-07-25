Эксклюзив 25 июля 2023, 15:23 Владимир Высоцкий — вечный национальный Писатель Беседин: феноменальный голос Высоцкого — точно игла, в самую душу Изображение сгенерировано с помощью нейросетей / Телеканал «360»

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Ровно 43 года назад, 25 июля 1980 года, в возрасте 42 лет умер Владимир Высоцкий — советский поэт, актер театра и кино, исполнитель, автор прозаических произведений и сценариев. О том, как Владимир Семенович всегда оставался своим и почему любая аудитория воспринимала его как близкого, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

О Владимире Высоцком сказано много, очень много. Говорить о нем — все равно что выводить предложения о Гагарине или Пушкине. Что к сказанному добавить? Оттого сегодня 25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, важно сказать о нем главное.

Для этого стоит ответить на ключевой вопрос: может ли гений быть национален? Или, вернее, так: должен ли гений быть национален? Национальным гением, к примеру, можно без всяких ограничений считать Иоганна Гете. И Александра Пушкина.

Что сделало их таковыми? Они смогли вместить в себя и всю народную боль, и всю национальную историю. Как и Владимир Высоцкий.

Он не участвовал в Великой Отечественной войне, в других войнах. Но сколь мощно звучат его военные песни. И сейчас, на фронте, в зоне СВО, наши бойцы слушают Высоцкого.

Он принадлежал к поколению городских людей, ищущих, завоевывающих свое место под новым солнцем. Точно так же, как делают это сегодня, как делали это вчера, юноши и девушки, мужчины и женщины, расчищающие себе место для шага вперед. И тут вновь звучат песни Высоцкого.

Владимир Высоцкий на съемках фильма «Место встречи изменить нельзя» в 1978 году / Википедия

Даже его как бы шутливые, ироничные композиции являют особый юмор — тот, благодаря которому выживал в годы невзгод наш народ. Поэтому, где бы ни выступал, что бы ни пел, какая бы аудитория его ни оценивала, Владимир Семенович всегда оставался своим. Его воспринимали как близкого, как родного.

Да, феноменальный голос Высоцкого, проникновенный, входящий, точно игла, через которую передают лекарство, в самую душу. Его трагическая биография, необходимая для канонизации в особенных случаях. И, несомненно, поразительная интуиция, чувство момента.

Все так, но главное — это национальность (не в узком, а в широком, почти космическом смысле) гения Высоцкого. В основе ее — и талант, и эрудиция, но прежде всего (и это, как по мне, ключевое) умение вдохновляться миром тем, что есть, и тем, что был ранее. Своим миром, от которого не отрекаются любя.

Высоцкий не боится принимать русскую историю, русскую натуру во всей их полноте. Он, как в том стихотворении, постановляет: «Это все мое, родное…» А следом добавляет уверенно: «Это, в конце концов, прописано в моем коде».

РИА «Новости»

Как следствие, Высоцкий сам становится частью национального кода. Попробуй извлеки его оттуда. Нет, ну, правда, попробуй. Да никогда не получится! Это как пробовать изъять ДНК.

Высоцкий вечен. И в определенные, решающие, моменты он вечен более, чем кто-либо.