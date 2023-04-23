Эксклюзив 23 апреля 2023, 22:10 Вернулись на Родину. Поэт из Донецка рассказал о битве Донбасса за русское слово и культуру Поэт из Донецка Скобцов: Донбасс сегодня сражается за русское слово и пишет историю РИА «Новости»

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Автор слов народного гимна Донбасса Владимир Скобцев прибыл в Москву с рабочим визитом. Поэт рассказал «360» о жизни и творчестве в родном Донецке, выступлениях под обстрелами ВСУ и о ходе проведения спецоперации.

— Вас знают как барда, поэта, автора слов неофициального гимна «Донбасс за нами». Недавно вы приехали в Москву. Чем будете заниматься в столице?

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— Я был приглашен в Москву на конференцию РАО (Российского авторского общества) как автор и поэт, представляющий Донбасс. Донбасс вернулся на Родину, в Россию, в правовое государство, и законодательное поле авторского права обязательно для всех присоединившихся областей.

— Над какими проектами вы сейчас работаете? И где продолжаете творить?

— Я живу и работаю на линии фронта, в родном Донецке. Пишу о героическом народе Донбасса, форпосте русского мира, который девять лет проливает кровь за свое право на самоопределение, историческую память, за русский язык, за Россию. Сотрудничаю с «Литературной Россией», возглавляю корпункт ЛР в освобожденных областях.

— Недавно сняли музыкальный клип на ваши стихи с Сергеем Галаниным. Планируете ли вы и дальше сотрудничать с ним?

— Мой друг и соавтор Сергей Галанин чувствует слово и пишет замечательные песни на мои стихи, и это на сегодняшний день самое яркое событие в музыкально-литературном творчестве. Самый главный наш слушатель — защитник Отечества. Когда вышла песня Сергея Галанина на мои стихи «Не будь атеистом» в исполнении Сергея Галанина и Александра Маршала, с передовой позвонил мой друг, воюющий с 2014 года и сказал: «Братан, я плачу». Это самая лучшая рецензия.

— Донбасс всегда воспринимали как край работяг и тружеников. После начавшихся в 2014 году боевых действий в ЛНР и ДНР появилось много талантливых поэтов. Они были и раньше, просто о них никто ничего не знал?

— Донбасс — край не работяг, а его величества трудового народа. Незнание о большом вкладе Донбасса в русскую культуру свидетельствует о невежестве. И сегодня Донбасс сражается за русское слово, русскую культуру, историю и пишет эту историю сам.

— Вы выступали с концертами во многих городах на передовой. Продолжаете ли вы эти встречи? О чем вам рассказывают жители?

— Конечно, все «события телевизора» происходят непосредственно здесь (в Донбассе — прим. ред.). Россию ждали и ждут, это однозначно. Но и то, что обострение ситуации вскрыло все нарывы, назревшие за 30 лет, нельзя отрицать и недооценивать.

— Как вы считаете, как будет складываться ситуация в зоне СВО?

— Давать прогнозы дело неблагодарное. Мы ведь не с украинцами сражаемся, а с бесами. Процитирую самого себя: «Мы слишком долго жили в мире, борьба с чертями будет долгой». Относительно результатов, на вопрос, с кем граничит Россия, отвечу — с кем хочет, с тем и граничит, и процитирую бессмертную фразу Молотова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».