Эксклюзив 13 сентября 2023, 18:46 Век Зои. Подвиг и покаяние Писатель Беседин: Космодемьянская заняла значимое место в пантеоне героев СССР Памятник Зое Космодемьянской в Тамбове / РИА «Новости»

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Тринадцатого сентября исполнилось ровно 100 лет — век — со дня рождения Зои Космодемьянской, ставшей одним из символов советского времени. В СССР ее знал каждый ребенок. Знал и хотел быть похожим на нее, пусть и не с таким трагичным финалом. О легендарном подвиге 18-летней девушки и современных «героях» писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Зоя Космодемьянская родилась в селе Осино-Гай в 1923 году, а погибла в 1941-м в Петрищеве — была замучена нацистами. Девушка возглавляла диверсионную группу, которой отдали приказ сжечь населенные пункты, чтобы помешать фашистам. Фактически это означало смертельный приговор без шанса не выживание. Об этом Зое, как гласит история, сообщили еще во время обучения в разведывательно-диверсионной школе.

Свое задание до конца Космодемьянская выполнить не успела. Сдал ее крестьянин по фамилии Свиридов. Немцы пленили Зою, допрашивали, пытали. Сначала зверски пороли ремнями, избивали, а после выставили на мороз.

На виселицу Зоя шла молча, с гордо поднятой головой. Так гласят источники. Свидетельница вспоминала, что перед самой смертью Космодемьянская успела выкрикнуть: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят». Дальше — смерть через повешение.

Экспонаты на выставке «Жизнь за Москву», приуроченной к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, в Музее Победы / РИА «Новости»

Зоя стала первой женщиной, получившей в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза. Ее статус, авторитет, известность были примерно теми же, что и у Георгия Жукова или позднее у Юрия Гагарина.

Говорят, что идеология Советского Союза была в определенном смысле религией. Так вот, у каждой религии должны быть свои мученики — страстотерпцы, на крови которых замешивается будущее страны и народа. Зоя Космодемьянская стала одной из первых мучениц новой советской мифологии.

Так продолжалось довольно-таки долго. Хотя уже в советское время предпринимали попытки развенчать культ Зои Космодемьянской. Однако основная атака на нее началась уже в новое российское время.

Портреты Героев Советского Союза Зои (слева) и Александра (справа) Космодемьянских / РИА «Новости»

В частности, сразу вспоминается известное заявление художника Андрея Бильжо, попытавшегося представить Зою сумасшедшей, — «у нее и справка есть». Это высказывание, к сожалению, укладывалось в логику действий тех, кто пытался очернить не только и не столько все советское, сколько основы, на которых воспитывались многие поколения.

Да и недавний фильм «Зоя» — подробно останавливаться на нем не стану — явно представляет Космодемьянскую в довольно-таки спорном ключе.

Памятный знак на месте казни Зои Космодемьянской в подмосковном селе Петрищево / РИА «Новости»

Что происходит? И почему так? У великого спортсмена, а позднее писателя и политика Юрий Власова есть такая фраза: «Нет ничего гаже коллективного раскаяния». Именно этому «коллективному раскаянию» и научали в новой России.

И литература, и кино в премиальном сегменте, по сути, педалировали и декларировали одну и ту же мысль: «так жить нельзя». Нам на разный манер объясняли и прививали, что та жизнь, в «проклятом совке», была не только неправильна, но и омерзительна в своей сущности — и мы, люди новой эпохи, должны, понурив головы, бесконечно извиняться и каяться за «грехи» дедов и отцов.

Эта идея оказалась настолько сильна, что вбивается в головы вот уже более 30 лет. Пусть и в последнее время есть немало положительных изменений.

Конечно, главным было дегероизировать прошлое. А Советский Союз, как к нему ни отнесись, умел создавать и прославлять своих героев. Конечно, были тут вольные интерпретации, намеренно создавались мифы, но что, простите, в этом плохого?

Людям требовались герои, потому что человек, как верно заметил Юлиус Эвола, не может без них, не может без иерархии, примеров и идеалов. Оттого пантеон советских героев прирастал все новыми и новыми персоналиями. Зоя Космодемьянская занимала в нем значимое место.

Когда же ее постарались выгнать оттуда — как, в общем-то, и всех остальных, — то получилось страшное: образовались пустоты, которые очень быстро стали заполнять сомнительные персонажи. На фоне этих пигмеев и фриков Зоя выглядела человеком с другой планеты, пылающим титаном.

Но селебрити, как раз-таки играющие в мире, похожем на дисциплинарный санаторий, роль героев, наступали все жестче и, борясь за место под голубоватым солнцем, вынуждены были как можно яростнее эпатировать и шокировать публику. Это привело к упадочному культу дегенератов, неспособных прежде всего созидать.

Картина «Таня» (1942-1947) художников Кукрыниксов — Михаила Васильевича Куприянова (1903-1991), Порфирия Никитича Крылова (1902-1990), Николая Александровича Соколова (1903-2000) из собрания Государственной Третьяковской галереи. Репродукция / РИА «Новости»

Собственно, сколько бы резко это сейчас ни прозвучало, от Зои Космодемьянской мы перешли к Дане Милохину. Кто полезнее? И кто нравится больше? Давай, выбирай!

Теперь, когда ведут споры вокруг Милохина, эта проблема — отсутствие настоящих героев — проступает как никогда остро. Беда ведь не в Милохине, а в том, что система функционирует определенным образом, выводя в первый ряд крайне деструктивных и сомнительных персонажей. И заметьте, за это никто не предлагает каяться. Всех вроде бы все устраивает.

Но так ли это на самом деле? Тот ли это путь, который приведет нас в относительно счастливое будущее? И тот ли этот мир, ради которого совершала подвиг и отдавал жизнь могучая, несгибаемая Зоя?