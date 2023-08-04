04 августа 2023, 16:57
Наследие самой читающей страны. В России стартовала книжная экспедиция
Руководитель фонда образования Комком: книга — источник знания и здоровья
Книжная экспедиция в поддержку чтения стартовала в Санкт-Петербурге 3 августа. В рамках социального проекта «Дорога на маяк» литературный поезд проедет 12 тысяч километров до Владивостока вместе с российскими писателями. «360» узнал у экспертов, как сохранить литературное наследие и какое место книга занимает в жизни современного человека.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Писатель и публицист Екатерина Молния: прививать любовь к чтению надо с детства
«Книжная экспедиция» — необычная и полезная акция, с прекрасным названием, которая мотивирует молодых авторов писать и читать. Рассказывает регионам о пользе и больших возможностях, которых можно достигнуть в книжной индустрии.
Чтение — это наше все. Начиная от развития речи, памяти, воображения человека до личностного и духовного обогащения. Чтение улучшает коммуникацию между людьми и влияет на когнитивные способности, а именно — видеть все небинарно. Для меня, как, наверное, и для многих, книга — учитель, доктор, собеседник и друг.
Прививать любовь к чтению надо с детства. Ребенок должен сам видеть читающих родителей. Чтобы в его воспоминаниях была бесценная картинка «папа с книгой». Подростков можно заинтересовать качественной литературой в жанре yong adult и помогать авторам в продвижении.
Допустим, делать рекламу с известными молодежными блогерами. Причем блогеры должны понимать, что, рекламируя книгу, они не лично финансово обогащаются, а помогают нашему обществу в развитии и процветании умов.
Вкус каждого индивидуален — это связано с общими тенденциями. Допустим, сегодня среди молодежи популярна фантастика. Что будет завтра — сложно сказать.
Читающему человеку можно подсказать, что нравится именно вам. Но свой любимый жанр он выберет сам.
Начитанность населения — сердце страны. Сейчас, по статистике, россияне стали читать на две книги в год больше, чем 10 лет назад. Но, к сожалению, более 40% населения не хотят читать.
Много акций, где можно прочитать бесплатно книгу, проводят в частном порядке известные книжные платформы и частные лица. Нередко эти акции финансируют госструктуры.
А вот к библиотекам, я считаю, следует привлечь большее внимание. Популяризовать, финансировать, ремонтировать.
Создать в библиотеке современную машину времени, где посредством чтения ты можешь оказаться в любой эпохе или взять интересную книгу домой.
Конечно, надо поддерживать писательские союзы, такие как «СоюзЛитоЩеглы» под руководством российского писателя Ирины Щегловой. Они помогаютмолодым читателям и писателям. Надо выдавать гранты таким творческим организациям.
Писатель Стелла Кьярри: число читающих в России выросло
Как современный писатель я считаю, что такие акции необходимы. Они объединяют всех: читателей, писателей, библиотеки, издательства, а главное, позволяют привлечь внимание к культуре чтения и собрать читателей и талантливых авторов по всей нашей огромной стране.
Нужно сделать книги доступнее. Я могу сказать, что далеко не каждый мой читатель может позволить себе приобрести дорогую книгу. Гораздо проще читать через интернет или вовсе отказаться от чтения. Важно развивать библиотеки и оказывать поддержку издательствам и молодым авторам.
Важно устраивать читательские активности. Знаю, что в некоторых книжных магазинах есть кофейни и читальные залы. Во многих из них есть обязательное условие — отключать телефон. Если делать так хотя бы раз в неделю, у ребенка выработается привычка к чтению. Он будет больше читать и в свободное время. И возможно, заинтересуется книгами так, что соцсети уйдут на второй план.
К сожалению, не каждый родитель может проводить время с ребенком и читать ему книги. Я порекомендовала бы начать с малого: попробовать включать ребенку аудиокниги. Приятный голос чтеца и увлекательный сюжет не оставят равнодушным маленького слушателя.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 60% россиян читают книги. Среди опрошенных большая часть — студенты от 18 лет до 24 лет. Приятно, что, по сравнению с опросом, проведенным два года назад, количество читающих увеличилось.
Думаю, немалую роль сыграли мероприятия по привлечению читателей и развитию культуры чтения. Модернизированные, удобные и функциональные библиотеки привлекают читателей по всей стране.
Книжные ярмарки, литературные резиденции и культурные мероприятия для читателей и писателей — тоже мощнейший стимул развития и популяризации чтения.
К счастью, с каждым годом становится все больше таких акций и событий. Например, недавно в моем родном городе, Нижнем Новгороде, прошла акция под названием «Литературная мастерская», где талантливые авторы делились опытом с молодыми писателями.
А уже 5 августа Нижегородская областная детская библиотека станет участником грандиозного литературного события «Книжный поезд». Уверена, в ближайшем будущем читающих людей станет еще больше. Ну а нам, писателям, остается только творить и радовать читателей новыми книгами.
Руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков: книги развивают интеллектуальные способности
Те, кто работает не только с детьми и со здоровьем человека, знают, что книга — огромный источник не только знаний, но и здоровья. Человек, который общается с книгой, фактически включает сразу огромное количество сенсорных факторов.
Это серьезный элемент, позволяющий погрузиться в мир, описанный писателем. Книга приучает человека ко многим вещам, например к бережливости.
Читающий использует зрительный фактор. У него нет мелькания перед глазами как от компьютера, ноутбука или мобильного телефона. Он может запечатлеть внимание на какой-то конкретной фразе.
Включается само ощущение текста и предмета того, с чем личность знакомится. Ощущается сам запах эпохи, исходящий от конкретной книги.
Книга — это предмет, который можно физически уничтожить, это пытались делать в свое время нацисты. Но сам факт возникновения книги играет огромную роль для человека.
У меня в этом месяце вышла очередная книга о деятельности налоговых мошенников. Сколько бы мы ни писали об этом в интернете, ни размещали всякого рода статьи — это все сиюминутно. Книга же, которая лежит у тебя на столе или стоит в шкафу, погружает в проблематику.
К книге было всегда трепетное отношение — во все времена. Ее никто не может заменить, какие бы у нас ни были уникальные современные электронные устройства. Все равно в книжных магазинах будут выстраиваться очереди за самым интересным.
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