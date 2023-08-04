Писатель и публицист Екатерина Молния: прививать любовь к чтению надо с детства

Книжная экспедиция в поддержку чтения стартовала в Санкт-Петербурге 3 августа. В рамках социального проекта «Дорога на маяк» литературный поезд проедет 12 тысяч километров до Владивостока вместе с российскими писателями. «360» узнал у экспертов, как сохранить литературное наследие и какое место книга занимает в жизни современного человека.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Писатель и публицист Екатерина Молния: прививать любовь к чтению надо с детства

«Книжная экспедиция» — необычная и полезная акция, с прекрасным названием, которая мотивирует молодых авторов писать и читать. Рассказывает регионам о пользе и больших возможностях, которых можно достигнуть в книжной индустрии.

Чтение — это наше все. Начиная от развития речи, памяти, воображения человека до личностного и духовного обогащения. Чтение улучшает коммуникацию между людьми и влияет на когнитивные способности, а именно — видеть все небинарно. Для меня, как, наверное, и для многих, книга — учитель, доктор, собеседник и друг.

Прививать любовь к чтению надо с детства. Ребенок должен сам видеть читающих родителей. Чтобы в его воспоминаниях была бесценная картинка «папа с книгой». Подростков можно заинтересовать качественной литературой в жанре yong adult и помогать авторам в продвижении.

Допустим, делать рекламу с известными молодежными блогерами. Причем блогеры должны понимать, что, рекламируя книгу, они не лично финансово обогащаются, а помогают нашему обществу в развитии и процветании умов.

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Вкус каждого индивидуален — это связано с общими тенденциями. Допустим, сегодня среди молодежи популярна фантастика. Что будет завтра — сложно сказать.

Читающему человеку можно подсказать, что нравится именно вам. Но свой любимый жанр он выберет сам.

Начитанность населения — сердце страны. Сейчас, по статистике, россияне стали читать на две книги в год больше, чем 10 лет назад. Но, к сожалению, более 40% населения не хотят читать.

Много акций, где можно прочитать бесплатно книгу, проводят в частном порядке известные книжные платформы и частные лица. Нередко эти акции финансируют госструктуры.

А вот к библиотекам, я считаю, следует привлечь большее внимание. Популяризовать, финансировать, ремонтировать.

Создать в библиотеке современную машину времени, где посредством чтения ты можешь оказаться в любой эпохе или взять интересную книгу домой.

Конечно, надо поддерживать писательские союзы, такие как «СоюзЛитоЩеглы» под руководством российского писателя Ирины Щегловой. Они помогаютмолодым читателям и писателям. Надо выдавать гранты таким творческим организациям.