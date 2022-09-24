Отношение Украины к России: ненависть ко всему русскому погубила страну | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 23:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Строительство «анти-России» погубило Украину. Ненависть ко всему русскому стала украинской идеологией «Голос Мордора»: строительство «анти-России» погубило Украину Pixabay.com

Читать 360tv в

В Киеве горе-активисты осквернили памятник Александру Пушкину. Они потребовали демонтировать монумент и написали на нем оскорбления в адрес русских. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» прокомментировал стремление украинцев «демонтировать всю русню».

Далее — прямая речь.

Реклама

Страна без политической нации

Реклама

Наверное, уже бессмысленно объяснять этим людям, что они демонтируют свою собственную память, свою культуру. Помню, как какой-то заезжий украинский «политолог» сказал золотые слова, буквально проговорился — мол, страну получили, а вот политическую нацию создать не смогли.

И я объясню, почему не смогли. Потому что строительство нации на мифах, лжи и ненависти — обречено на провал. Вместо того живого, что было у украинцев и что на самом деле могло объединить страну, они выкопали мертвечину — истлевшие трупы Бандеры и Шухевича, лжеучение Костомарова и Грушевского. Идеологией нового украинского государства стало то, что когда-то было придумано в недрах Генерального штаба Австро-Венгерской империи, чтобы русины Галиции перестали считать себя русскими.

У австрияков получалось с трудом, приходилось проводить «дерусификацию» с помощью бараков и виселиц Талергофа и Терезина. И в итоге все получилось. Да так, что эти идеи стали заразными как опасная болезнь, и начали распространяться не только в Галиции.

Австрийцы прекрасно понимали, что украинцы такая же имперская нация, как и русские. Вернее, они понимали, что это один народ с одинаковыми ментальностью и культурой.

И на самом деле, Великая Россия была пропитана выходцами из России Малой, которые добивались огромных успехов на государевой службе, становились чиновниками, выдающимися военными, деятелями культуры и учеными. Евгений Гребенка, автор великого романса «Очи черные», шутя называл Петербург «колонией образованных малороссиян».

Надо было строить Украину, а не «анти-Россию»

Украинцы вполне могли построить успешную страну и создать политическую нацию, если бы они строили именно Украину. Но с самого начала они строили ту самую «анти-Россию», а идеологией государства сделали ненависть ко всему русскому. И неизбежно зацепили огромную часть того, что было их собственным — культуру, историю, даже язык.

И это была не просто ненависть. Это была ненависть к самим себе. А такое обязательно ведет к самоубийству. Только тут самоубийство должно было состояться с помощью самоподрыва, как у террориста с поясом смертника, чтобы зацепить своего соседа — Россию. Об этом позаботились те, кто очень долго воспитывал «новую украинскую интеллигенцию» и политический класс. Те, кто продолжает вести Украину в пропасть.

1 0 0 0 0 0