Культура

03 августа 2023, 17:24

«Человек-эпоха». Творческий путь и главные роли Ирины Мирошниченко

Ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий: Ирина Мирошниченко — человек МХАТа, сама — МХАТ

Читать 360tv в

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни в реанимации, не приходя в сознание. В больницу она попала несколько дней назад в тяжелом состоянии из-за остановки сердца. Воспоминания об актрисе и ее творческий путь — в материале «360».

Состояние здоровья и причина реанимации

По информации Telegram-канала Mash, актрисе стало плохо в понедельник, 24 июля. Неделю она лечилась дома, но когда состояние стало ухудшаться, пришлось вызвать скорую.

Реклама

Мирошниченко направили в реанимацию московской инфекционной клинической больницы № 1, где ей диагностировали тяжелое поражение клапана сердца и фоновые осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию.

Когда артистку подключали к ИВЛ, у нее нарушился ритм сердца, и специалистам пришлось спасать пациентку массажем сердца и дефибрилляцией, отметили СМИ.

Актриса Ирина Мирошниченко на юбилейном вечере, октябрь 2022 года
Актриса Ирина Мирошниченко на юбилейном вечере, октябрь 2022 года/РИА «Новости»

Последняя КТ, которую провели 30-го числа, подтвердила, что в мозговом веществе есть изменения, сообщил Telegram-канал SHOT. Мирошниченко ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Третьего августа стало известно, что актриса умерла, не приходя в сознание. По данным Mash, предварительная причина смерти — полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Осложнения развились из-за инфекционного эндокардита — воспаления внутренней оболочки сердца.

Похороны состоятся 7 августа на Троекуровском кладбище. В 11:00 во МХАТе пройдет прощание.

Актриса Ирина Мирошниченко во время поэтического спектакля «Хочется легкого, светлого, нежного…» на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Актриса Ирина Мирошниченко во время поэтического спектакля «Хочется легкого, светлого, нежного…» на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади/РИА «Новости»

Биография Ирины Мирошниченко

Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса, певица, педагог, народная артистка РСФСР. На ее счету немало запомнившихся и полюбившихся зрителям ролей.

Детство

Будущая звезда сцены родилась 24 июля 1942 года в городе Барнауле в семье военнослужащего Петра Исаевича Вайнштейна и актрисы Москонцерта Екатерины Антоновны Мирошниченко.

В Барнауле мать артистки находилась в эвакуации во время Второй мировой войны. Отец находился на фронте, откуда вернулся с туберкулезом, которым затем переболела вся семья. Он был вторым мужем Екатерины Мирошниченко, от первого брака она воспитывала сына Рудольфа.

Кадр из кинофильма «Единственная дорога»
Кадр из кинофильма «Единственная дорога»/«ВКонтакте»

Когда семья вернулась в Москву, Ирина прошла пробы в школу Большого театра. Она мечтала стать балериной. Но в театре сказали родителям, что у девочки негибкий позвоночник и недостаточно сильное сердце для физнагрузок.

Тем не менее мать всячески поддерживала стремление дочери к сцене, так как сама была актрисой. Позже Ирина обучалась игре на скрипке, аккордеоне, изучала французский язык. Будучи старшеклассницей, занималась в студии при Театре Ленинского комсомола.

Ирина Мирошниченко в молодости.
Ирина Мирошниченко в молодости./«ВКонтакте»

Юность и учеба во МХАТе

В 1961 году Мирошниченко поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова. Вступительные экзамены у абитуриентки принимал сам Владимир Высоцкий. Будущей актрисе удалось пройти конкурс и стать студенткой престижного вуза.

Однако спустя два года ее едва не отчислили: студентам строго-настрого запрещалось сниматься в кино, а Ирина сыграла Катю — сестру главного героя — в фильме «Я шагаю по Москве» (1963 год) Георгия Данелии.

Ирина Мирошниченко в роли Кати
Ирина Мирошниченко в роли Кати/YouTube

В 1965-м Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ. На вручении дипломов она заявила, что мечтает играть в мюзиклах, но с того же года стала актрисой МХАТа.

Личная жизнь Мирошниченко

Первым мужем Ирины Мирошниченко был драматург Михаил Шатров. С ним она познакомилась в студии при Театре Ленкома, а в 1960-м влюбленные поженились, несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте.

Они пробыли вместе 12 лет. Позже актриса вышла замуж за советского и литовского режиссера Витаутаса Жалакявичюса, роман с которым начался на съемках. Но супруги не смогли ужиться в быту и, по информации СМИ, уже спустя полгода расстались.

В третий раз Ирина стала женой актера Игоря Васильева. Через пять лет после свадьбы они развелись.

Детей у Мирошниченко не было.

Ирина Мирошниченко и Игорь Васильев, кадр из передачи «Судьба человека»
Ирина Мирошниченко и Игорь Васильев, кадр из передачи «Судьба человека»/YouTube

Театральная карьера Ирины Мирошниченко

Сразу после выпуска Ирине начало везти с ролями. В 1966 году она сыграла учительницу в спектакле «Тяжкое обвинение», а спустя год появилась на сцене в роли Зины в пьесе «Будни и праздники». Позже сыграла фею в постановке «Синяя птица», а также Роксану в «Сирано де Бержераке».

Через какое-то время достаточно опытной актрисе предложили сыграть старшую из «Трех сестер» Чехова. Такое предложение поставило Мирошниченко в тупик. Девушка боялась, что ее навыков не хватит, но рискнула, и роль получилась блестящей и запоминающейся. Ее работу даже отметил художественный совет корифеев театра.

Впоследствии Ирина Мирошниченко играла в «Чайке», «Первом дне свободы», «Единственном свидетеле», «Идеальном муже», «Валентине и Валентине» и «Соло для часов с боем». На сцену она часто выходила с другими известными актерами МХАТа.

Мирошниченко отличалась особым шармом. Ее мастерство развивалось и росло вместе с актерским опытом. Знакомые и близкие люди всегда оценивали ее как профессионала.

Артистка Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Ирина Мирошниченко выступает на премьерном показе спектакля «Россия, слово о тебе» режиссера Любови Гречишниковой в театре «Русская песня» в Москве, 2016 год
Артистка Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Ирина Мирошниченко выступает на премьерном показе спектакля «Россия, слово о тебе» режиссера Любови Гречишниковой в театре «Русская песня» в Москве, 2016 год/РИА «Новости»

Ирина Мирошниченко в кино — самые известные роли

Первая большая роль досталась Мирошниченко в картине «Их знали только в лицо» (1966 год) Антона Тимошинина. В нем актриса сыграла разведчицу Галину. Это был неожиданный опыт, поскольку фактура, сюжет и обстоятельства оказались для нее новыми.

«Шпионская» тема появилась в творчестве Мирошниченко через два года: она сыграла в «Ошибке резидента» Вениамина Дормана. Дальше была роль разведчицы в картине «Миссия в Кабуле» и иностранной шпионки в «Агенте секретной службы».

Небольшая, но сложная роль Марии Магдалины в фильме «Андрей Рублев» досталась актрисе в 1966 году. Этот опыт позже помог ей сыграть крестьянку Веру Куркину в картине «Пришел солдат с фронта» Николая Губенко в 1971-м.

Ирина Мирошниченко в роли Марии Магдалины
Ирина Мирошниченко в роли Марии Магдалины/YouTube

Мирошниченко выступала и как певица. В творческом союзе с композитором, поэтом и певцом Андреем Никольским она выпустила несколько музыкальных альбомов.

Соболезнования коллег

«Печальное событие. Полгода назад мы справляли ее юбилей во МХАТе. Мы пели с ней. Она — человек эпоха. Более популярной актрисы 80-90-х годов трудно найти. Она была профессиональным человеком и излучала добро. Всегда в мелочах пыталась сделать приятное. Милая, милая женщина, прожившая счастливую жизнь», — отметил в разговоре с «360» советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко.

Эффектная красавица, актриса. Всегда потрясающе одета, всегда очень несуетна. Дай Бог, чтобы сегодня все так относились к профессии, как это делала Мирошниченко. Она так требовательна была.

Клара Новикова

юмористка

«Она человек МХАТа. Сама — МХАТ. Как прекрасно 80-летие справила. Красотка. Но так ушла наша Ирина Петровна», — добавил Игорь Золотовицкий, директор Школы-студии при Московском художественном театре имени А. П. Чехова.

Кино

Театры

Актеры

Реклама

Реклама