Культура 03 августа 2023, 17:24 «Человек-эпоха». Творческий путь и главные роли Ирины Мирошниченко Ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий: Ирина Мирошниченко — человек МХАТа, сама — МХАТ Ирина Петровна Мирошниченко, советская и российская актриса, педагог, народная артистка РСФСР / РИА «Новости»

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Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни в реанимации, не приходя в сознание. В больницу она попала несколько дней назад в тяжелом состоянии из-за остановки сердца. Воспоминания об актрисе и ее творческий путь — в материале «360».

Состояние здоровья и причина реанимации

По информации Telegram-канала Mash, актрисе стало плохо в понедельник, 24 июля. Неделю она лечилась дома, но когда состояние стало ухудшаться, пришлось вызвать скорую.

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Мирошниченко направили в реанимацию московской инфекционной клинической больницы № 1, где ей диагностировали тяжелое поражение клапана сердца и фоновые осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию.

Когда артистку подключали к ИВЛ, у нее нарушился ритм сердца, и специалистам пришлось спасать пациентку массажем сердца и дефибрилляцией, отметили СМИ.

Актриса Ирина Мирошниченко на юбилейном вечере, октябрь 2022 года / РИА «Новости»

Последняя КТ, которую провели 30-го числа, подтвердила, что в мозговом веществе есть изменения, сообщил Telegram-канал SHOT. Мирошниченко ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Третьего августа стало известно, что актриса умерла, не приходя в сознание. По данным Mash, предварительная причина смерти — полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Осложнения развились из-за инфекционного эндокардита — воспаления внутренней оболочки сердца.

Похороны состоятся 7 августа на Троекуровском кладбище. В 11:00 во МХАТе пройдет прощание.

Актриса Ирина Мирошниченко во время поэтического спектакля «Хочется легкого, светлого, нежного…» на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади / РИА «Новости»

Биография Ирины Мирошниченко

Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса, певица, педагог, народная артистка РСФСР. На ее счету немало запомнившихся и полюбившихся зрителям ролей.

Детство

Будущая звезда сцены родилась 24 июля 1942 года в городе Барнауле в семье военнослужащего Петра Исаевича Вайнштейна и актрисы Москонцерта Екатерины Антоновны Мирошниченко.

В Барнауле мать артистки находилась в эвакуации во время Второй мировой войны. Отец находился на фронте, откуда вернулся с туберкулезом, которым затем переболела вся семья. Он был вторым мужем Екатерины Мирошниченко, от первого брака она воспитывала сына Рудольфа.

Кадр из кинофильма «Единственная дорога» / «ВКонтакте»

Когда семья вернулась в Москву, Ирина прошла пробы в школу Большого театра. Она мечтала стать балериной. Но в театре сказали родителям, что у девочки негибкий позвоночник и недостаточно сильное сердце для физнагрузок.

Тем не менее мать всячески поддерживала стремление дочери к сцене, так как сама была актрисой. Позже Ирина обучалась игре на скрипке, аккордеоне, изучала французский язык. Будучи старшеклассницей, занималась в студии при Театре Ленинского комсомола.

Ирина Мирошниченко в молодости. / «ВКонтакте»

Юность и учеба во МХАТе

В 1961 году Мирошниченко поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова. Вступительные экзамены у абитуриентки принимал сам Владимир Высоцкий. Будущей актрисе удалось пройти конкурс и стать студенткой престижного вуза.

Однако спустя два года ее едва не отчислили: студентам строго-настрого запрещалось сниматься в кино, а Ирина сыграла Катю — сестру главного героя — в фильме «Я шагаю по Москве» (1963 год) Георгия Данелии.

Ирина Мирошниченко в роли Кати / YouTube

В 1965-м Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ. На вручении дипломов она заявила, что мечтает играть в мюзиклах, но с того же года стала актрисой МХАТа.

Личная жизнь Мирошниченко

Первым мужем Ирины Мирошниченко был драматург Михаил Шатров. С ним она познакомилась в студии при Театре Ленкома, а в 1960-м влюбленные поженились, несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте.

Они пробыли вместе 12 лет. Позже актриса вышла замуж за советского и литовского режиссера Витаутаса Жалакявичюса, роман с которым начался на съемках. Но супруги не смогли ужиться в быту и, по информации СМИ, уже спустя полгода расстались.

В третий раз Ирина стала женой актера Игоря Васильева. Через пять лет после свадьбы они развелись.

Детей у Мирошниченко не было.

Ирина Мирошниченко и Игорь Васильев, кадр из передачи «Судьба человека» / YouTube

Театральная карьера Ирины Мирошниченко

Сразу после выпуска Ирине начало везти с ролями. В 1966 году она сыграла учительницу в спектакле «Тяжкое обвинение», а спустя год появилась на сцене в роли Зины в пьесе «Будни и праздники». Позже сыграла фею в постановке «Синяя птица», а также Роксану в «Сирано де Бержераке».

Через какое-то время достаточно опытной актрисе предложили сыграть старшую из «Трех сестер» Чехова. Такое предложение поставило Мирошниченко в тупик. Девушка боялась, что ее навыков не хватит, но рискнула, и роль получилась блестящей и запоминающейся. Ее работу даже отметил художественный совет корифеев театра.

Впоследствии Ирина Мирошниченко играла в «Чайке», «Первом дне свободы», «Единственном свидетеле», «Идеальном муже», «Валентине и Валентине» и «Соло для часов с боем». На сцену она часто выходила с другими известными актерами МХАТа.

Мирошниченко отличалась особым шармом. Ее мастерство развивалось и росло вместе с актерским опытом. Знакомые и близкие люди всегда оценивали ее как профессионала.

Артистка Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Ирина Мирошниченко выступает на премьерном показе спектакля «Россия, слово о тебе» режиссера Любови Гречишниковой в театре «Русская песня» в Москве, 2016 год / РИА «Новости»

Ирина Мирошниченко в кино — самые известные роли

Первая большая роль досталась Мирошниченко в картине «Их знали только в лицо» (1966 год) Антона Тимошинина. В нем актриса сыграла разведчицу Галину. Это был неожиданный опыт, поскольку фактура, сюжет и обстоятельства оказались для нее новыми.

«Шпионская» тема появилась в творчестве Мирошниченко через два года: она сыграла в «Ошибке резидента» Вениамина Дормана. Дальше была роль разведчицы в картине «Миссия в Кабуле» и иностранной шпионки в «Агенте секретной службы».

Небольшая, но сложная роль Марии Магдалины в фильме «Андрей Рублев» досталась актрисе в 1966 году. Этот опыт позже помог ей сыграть крестьянку Веру Куркину в картине «Пришел солдат с фронта» Николая Губенко в 1971-м.

Ирина Мирошниченко в роли Марии Магдалины / YouTube

Мирошниченко выступала и как певица. В творческом союзе с композитором, поэтом и певцом Андреем Никольским она выпустила несколько музыкальных альбомов.

Соболезнования коллег

«Печальное событие. Полгода назад мы справляли ее юбилей во МХАТе. Мы пели с ней. Она — человек эпоха. Более популярной актрисы 80-90-х годов трудно найти. Она была профессиональным человеком и излучала добро. Всегда в мелочах пыталась сделать приятное. Милая, милая женщина, прожившая счастливую жизнь», — отметил в разговоре с «360» советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко.

Эффектная красавица, актриса. Всегда потрясающе одета, всегда очень несуетна. Дай Бог, чтобы сегодня все так относились к профессии, как это делала Мирошниченко. Она так требовательна была. Клара Новикова юмористка

«Она человек МХАТа. Сама — МХАТ. Как прекрасно 80-летие справила. Красотка. Но так ушла наша Ирина Петровна», — добавил Игорь Золотовицкий, директор Школы-студии при Московском художественном театре имени А. П. Чехова.