Культура 24 августа 2023, 01:26 Тото Кутуньо. Хиты, успех и почти вечная любовь Умер легендарный итальянский певец Тото Кутуньо Телеканал «360»

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Не стало Тото Кутуньо. Он был одним из самых известных поп-музыкантов XX века. Благодаря ему состоялись самые знаменитые хиты Джо Дассена, Мирей Матье, Андриано Челентано и многих других исполнителей.

Умер Тото Кутуньо

Знаменитый певец Тото Кутуньо 22 августа скончался в миланской больнице. Победитель конкурса Евровидение и фестиваля Сан-Ремо проиграл бой с раком и ушел в 80 лет, оставив публике свои удивительные песни.

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Его имя особенно хорошо знакомо старшему поколению: выступления Кутуньо и фильмы с его музыкой охотно показывали в СССР, люди искренне любили его песни. И эта любовь была взаимной — итальянец не раз бывал в России и называл ее своей второй родиной.

Кутуньо написал множество песен и почти все они стали хитами на многие десятилетия. Одну только L'été indien перепевали тысячу раз, переводили на десятки языков. И хотя каждый раз текст звучал по-иному, музыка Кутуньо все так же рассказывала о великой, вечной любви. И рассказывает до сих пор.

Музыкант из приморского города

Сальваторе Кутуньо родился летом 1943 года в итальянском городке Фосдиново, но вскоре семья переехала в Специю, на побережье Средиземного моря. Мать занималась домом и воспитывала четырех детей, отец служил военным моряком.

Именно отец научил Тото (так сокращали имя Сальваторе) играть на трубе. К девяти годам будущая звезда мировой эстрады самостоятельно научился мастерски барабанить и начал выступать вместе с Кутуньо-старшим с городском оркестре.

Подростком Кутуньо хотел научиться играть на фортепиано, но семья не могла позволить себе такую роскошь. Поэтому талантливый 13-летний музыкант освоил аккордеон и даже занял третье место на региональном музыкальном конкурсе.

Позже в одном из интервью Кутуньо рассказывал, что первую песню написал в 14 лет, когда без памяти влюбился. К 19 годам он уже работал ударником в ансамбле Albatros и даже съездил с ним в заграничное турне по Финляндии.

Саrlа Mia

Во время очередных гастролей в 1971 году на курорте Линьяно-Саббьядоро музыкант обратил внимание на девушку из публики. После концерта молодые люди познакомились, еще не подозревая, что это та самая встреча — на всю жизнь.

А вот родители Карлы (так звали прекрасную итальянку) и слышать не хотели о таких перспективах. Состоятельные буржуа мечтали о приличном зяте, а им подсунули никому не известного музыканта, кочующего по городам и весям ради заработка.

Вот только неизвестный музыкант проявил настойчивость. В конце концов под натиском обаяния Кутуньо родители девушки дрогнули и не только дали согласие на брак, но и помогли молодоженам обзавестись собственной квартирой, а также оплачивали их счета.

Хотя музыкант и его жена мечтали о большой семье, этого не случилось: первая же беременность Карлы окончилась выкидышем, и врачи заявили, что она больше не сможет иметь детей. Но пара смогла справиться с этим ударом.

Тото и Карла Кутуньо / YouTube

Песни для звезд

Настоящий взлет в жизни Кутуньо произошел в 1974 году после знакомства молодого музыканта с поэтом Вито Паллавичини. Он, будучи старше на 21 год, сразу разглядел перспективы талантливого парня и предложил сотрудничество.

Поначалу друзья писали песни для все того же Albatros. Но однажды их заметил Жак Пле, который работал с Джо Дассеном. Француз оценил музыку и текст, договорился с переводчиками, и скоро весь мир узнал неугасающие хиты Et si tu n’existais pas и L'été indien.

Дальше тандем, при соавторстве французких поэтов, написал Ciao Bambino Sorry, которая стала визитной карточкой Мирей Матье. Популярность песни, как и у тех, что спел Дассен, оказалась просто невероятной. Ее также исполняли во многих странах и на языке оригинала, и в вольном переводе.

Пожалуй, больше всего песен Кутуньо написал для Адриано Челентано. Среди них была и мегапопулярная Amore No. Кстати уже в следующем, XXI веке, музыкант споет дуэтом с сыном своего друга.

Хиты из Сан-Ремо

Кутуньо несколько раз вместе с Albatros пробовал свои силы в Сан-Ремо, однако выше третьего места итальянцы так и не взлетели. Наконец в 1980 году после распада группы музыкант решил выступить в одиночку с песней Solo noi и занял первое место.

Спустя три года Кутуньо возвращается на фестиваль с песней L’italiano. Хотя на этот раз он занял лишь пятое место, по результатам народного голосования итальянец победил: его композиция несколько десятков недель была лидером хит-парадов Франции, Италии, Швейцарии и других стран.

Кутуньо снова и снова появлялся в Сан-Ремо, вплоть до 2008 года. Хотя больше он ни разу не занимал первого места, его композиции моментально становились хитами. Кстати, в конкурсе регулярно участвуют исполнители с песнями на музыку итальянца и также регулярно входят в десятку, а чаще — тройку лучших.

А вот на Еврововидении музыкант появился лишь однажды, в 1990 году. Он политически верно спел о единстве Европы (причем перед выступлением слова попросили подправить) и занял предсказуемое первое место. Однако песня не идет ни в какое сравнение с той же Serenata, которая взорвала Сан-Ремо в 1984-м.

Жизнь вне сцены

Вне сцены Кутуньо оставался довольно активным человеком. Он писал книги, музыку для кинофильмов и находил время погонять в футбол со своим другом Челентано. Однако после того, как Паллавичини однажды заявил, что успех всех хитов — только его заслуга, музыкант очень долго переживал и не подходил к роялю.

Тото Кутуньо (сидит крайний слева) на вилле Адриано Челентано (сидит второй справа), / Викимедиа

Кутуньо всегда признавался в любви жене и не раз подчеркивал, что полюбить знаменитость легко, а вот отдать свое сердце никому не известному мальчишке, поверить в него могла только она. Брак не разрушило даже известие, что у музыканта в 1990 году родился внебрачный сын — Карла смогла это простить.

Когда Кутуньо в 2007 году диагностировали рак простаты, именно жена помогала ему справиться с болезнью. Музыканту сделали операцию, провели необходимую терапию, но предупредили: смерть отсрочили лишь на полгода — слишком поздно заметили болезнь. Однако через год Кутуньо пел на сцене фестиваля в Сан-Ремо.

Рецидив случился летом 2018 года. Музыкант был вынужден отменить концерт в Бельгии. Спустя полгода он снова появился на публике, на этот раз в телешоу. Новые гастроли были уже не так интенсивны, но проходили с неизменным аншлагом — музыка итальянца притягивала все новые и новые поколения.

Последние несколько недель жизни Кутуньо провел в больнице Сан-Раффаэле.

Его похоронят 24 августа в 11 часов в древней церкви Святых Нерея и Ахиллея, в которой, по преданиям, проповедовал святой Григорий.