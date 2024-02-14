Культура 14 февраля 2024, 12:11 Сретение Господне. История встречи человека со Спасителем Священник Золотай: Сретение означает встречу человека с Божественным «Сретение». Дуччо ди Буонинсенья, фрагмент, 1308—1311 / Википедия

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Православные 15 февраля отметят важный церковный праздник, символизирующий встречу человека с Божественным, — Сретение Господне. Он выпадает на 40-й день после Рождества Христова, и дата выбрана неслучайно. Что значит для Церкви это событие и какие у него традиции — в материале «360».

Когда православные отмечают Сретение Господне

Сретение Господне — один из двунадесятых праздников, которые напоминают о земной жизни Богородицы и Иисуса Христа.

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По традиции его отмечают через 40 дней после Рождества Христова. Праздник неизменно выпадает на 15 февраля.

Сретение Господне. История и суть праздника

Как зародился праздник

Сретение Господне празднуют в память о событии, описанном в Евангелии от Луки: на 40-й день после Рождества Иисуса Мария и Иосиф принесли свое дитя в храм в Иерусалиме для совершения ритуала благодарности Богу.

Согласно Моисееву закону, мать младенца мужского пола должна была ждать 40 дней перед входом в храм, где после приносила жертву для очищения своей плоти, рассказал «360» священник Алексей Золотай.

Мария родила в результате непорочного зачатия, поэтому ей не обязательно было это делать. Однако она все равно следовала традиции.

«До 40 дней [женщине] нужно было дать физиологическому процессу очищения закончиться, тогда можно было приходить в храм», — разъяснил священник.

«Вознесение Девы Марии», Франческо Боттичини / Википедия

Когда родители Иисуса пришли, старец Симеон, которому было обещано, что он увидит Мессию перед смертью, встретил их в храме. Он благословил Иисуса и произнес пророчество о его роли для спасения мира и предупредил об испытаниях, которые ожидают Сына Божьего и семью. Вместе с Богоприимцем была Анна Пророчица.

Симеон взял Богомладенца на руки и произнес вслух пророчество о Спасителе: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

Симеон Богоприимец, Хосе де Рибера / Википедия

Пресвятой Марии праведный старец сказал: «Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».

Предания гласят, что Симеон родился до Рождества Христова и в итоге прожил более 300 лет. Церковь назвала его Симеоном Богоприимцем, причислила к лику святых, прославила как благочестивого праведника и покровителя младенцев.

Сретение символизирует пересечение Ветхого и Нового Заветов, соединяя иудейскую и христианскую традиции, истории спасения человечества. Это один из старейших христианских праздников. Его застали, в частности, священномученик Мефодий Патарский и святитель Иоанн Златоуст, они выступали с проповедями.

Несмотря на древнее происхождение, Сретение начали отмечать более торжественно только после того, как в VI веке, во времена бедствий, люди получили откровение о важности этого дня. Официально праздник закрепили в 544 году, после чудесного избавления от несчастий в Византии.

Маэста, Дуччо ди Буонинсенья, 1308–1311 годы / Викимедиа

Что значит Сретение

Священник объяснил, что название праздника Сретения Господня в прямом переводе с церковнославянского означает «встреча» и подчеркивает его глубинный смысл: момент взаимодействия человека с Божественным. Это событие определяет не просто встречу, а встречу сущего с Вечным, когда земное касается небесного, выражая идею знакомства смертных с вечной жизнью.

Основной смысл Сретения — общение человека с Господом, иллюстрируемое через встречу Симеона и Анны с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме. Все вместе они демонстрируют важность постоянной готовности к контакту со Всевышним.

Поклонение волхвов, Рогир ван дер Вейден / Википедия

Верующие воспринимают свой первый визит в храм как шаг на пути к духовному спасению, видя в нем свое личное сретение с Богом.

«Сретение — центральный способ решения экзистенциальной человеческой задачи, такой как одиночество. Каждый из нас перед этим стоит. Решаем мы это с помощью выстраивания отношений. Есть три основных уровня выстраивания отношений: с самим собой, с другими и с Богом. Последние должны выстраиваться на основе любви», — подчеркнул Алексей Золотай.

Традиции в Сретение Господне

Старая традиция освящения свечей в храмах на Сретение Господне сохраняется до сих пор. Перед началом литургии священнослужители произносят молитву над свечами, окропляют их святой водой и раздают верующим.

«Особых традиций нет, и разницы в богослужениях прихожане особо не почувствуют. Сам ход богослужения тот же — состоит из вечерни и литургии. Единственное, что могут заметить люди, — освящают свечи», — отметил собеседник «360».

Икона Крещение Господне с сюжетами искушений, Палех, XIX век / Википедия

Эти свечи прихожане забирают домой, а потом зажигают во время молитв на протяжении года и приписывают им защитные свойства — охрану дома от несчастий и природных катастроф.

Хотя некоторые священники считают, что вера в чудесные свойства сретенских свечей отражает языческие корни, праздник остается светлым и радостным событием. Его традиционно встречают в кругу близких — с застольем и обменом иконами в качестве подарков.

Свеча — некая мягкая субстанция, которая подвержена изменению; выход из ригидной, незастывшей сложности как жестокосердие. Сердце, которое не откликается в ответ на переживания другого человека. Эта мягкость, которую свеча символизирует, означает, что Бог сейчас со мной в этом свете. Алексей Золотай

Вера в особые свойства освященной на Сретение воды, защищающей от болезней и негативного воздействия, — тоже часть традиции. Однако Алексей Золотай посоветовал искать не мистику, а поддержку Господа.

На Сретение православным стоит молиться перед иконой Богородицы «Умягчение злых сердец» для исцеления от душевных недугов и даже эпилепсии. Празднование сопровождается умеренностью, избеганием тяжелой работы и негативных эмоций, подчеркивая важность мира, добра и гармонии.

Молящаяся Мария Магдалина, Ари Шеффер / Википедия

Икона Сретение Господне

Первое изображение Сретения Господня, появившееся в V веке, хранится в католическом соборе Санта-Мария-Маджоре в Риме. Эта древняя мозаика иллюстрирует сцену в Иерусалимском храме, где Дева Мария держит на руках Младенца Иисуса, когда Иосиф Обручник и старец Симеон встречают их.

С IX века православные иконы Сретения начали включать в себя изображения пяти святых. В центральной части композиции — Богордица с Иисусом Христом на руках. Рядом с ней — старец Симеон, который преклоняется перед младенцем или держит его на руках.

Иосифа Обручника традиционно представляют с белыми голубями, символизирующими жертву, а святая Анна Пророчица изображена со свитком, что подчеркивает ее роль свидетельницы события. Эти иконографические мотивы отражают ключевые моменты библейского рассказа о Сретении.

Сретение Господне, новгородская икона конца XV века / Википедия

Народные приметы на Сретение, 15 февраля

На Руси день Сретения Господня традиционно считали еще и встречей зимы с весной. Существовало поверье, что погода в этот день предскажет характер наступающей весны.

С праздником связаны многочисленные приметы, отражающие связь человека с природой (впрочем, верить в них — личное дело каждого)

— Если в Сретение увидеть звездное небо, будет поздняя весна.

— Оттепель в этот день сулит раннюю и теплую весну.

— Пасмурная погода 15 февраля предвещает затяжные морозы.

— Метель или вьюга на Сретение указывают на неурожайный год впереди.

— Видение солнца перед закатом обещает скорое потепление.

— Положить деньги на кухонный стол — знак предстоящих неудач.

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