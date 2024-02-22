Культура 22 февраля 2024, 16:43 Спецпоказ фильма «Командир» об офицере группы «Альфа» прошел в Красногорске Телеканал «360»

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Спецпоказ нового фильма «Командир» состоялся в ТРК Vegas в Красногорске. Выход кинокартины в прокат приурочили к 90-летию легендарного командира группы «Альфа» Геннадия Зайцева.

Ленту сняли по мотивам жизни офицера. В основу сюжета легла уникальная операция по спасению детей, взятых в заложники в 1988 году в городе Орджоникидзе — нынешнем Владикавказе. Благодаря профессионализму бойцов «Альфы» всех удалось спасти. Геннадий Зайцев лично консультировал съемочную группу.

«Важно помнить, что в то время, когда мы берем интервью, фотографируемся, снимаем фильмы и ходим в кино, есть люди, которые не перестают думать о нашей с вами безопасности и которые подвергают себя опасности для будущего нашей страны. Фильм рассказывает о герое и специальном подразделении, о котором нужно знать», — отметил актер Кирилл Зайцев.

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Родителей захваченных детей сыграли реальные заложники. По словам создателей фильма, для некоторых съемки стали настоящей терапией — кто-то смог отпустить тяжелое прошлое.

«Эти люди были на съемочной площадке и очень сильно нам помогли. Они нам рассказывали истории, как на самом деле все происходило внутри. Как они боялись, но потом нашли в себе силы и мужество объединиться. Даже разделенные рядами сидений, они все равно держались как одно целое. Это, конечно, и мужество героев, которые спасали этих детей», — поделился актер Александр Обманов.

В 2024 году управлению «Альфа» исполняется 50 лет. За это время бойцы неоднократно участвовали в операциях по уничтожению террористов. «Альфа» — элита, которую вызывают на решение задач повышенной сложности. Поэтому неудивительно, что на спецпоказ пришли ребята из военно-патриотических клубов и кадетских корпусов.

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«Важно, не то, что мы об этом рассказываем, а насколько честно, насколько с совестью. Насколько вкладывается актер, режиссер, продюсер, сценарист, насколько все это по-настоящему. Мне кажется, тут это все есть, это все перевешивает в фильме», — рассказал актер Евгений Березовский.

Уже в эти выходные «Командир» выйдет в широкий прокат. Узнать историю о силе духа, надежде и верности зрители смогут в кинотеатрах по всей стране.