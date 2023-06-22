Эксклюзив 22 июня 2023, 11:20 Совесть в борьбе с Россией – лишний элемент. За нее не заплатят, в отличие от ненависти «Голос Мордора»: «Медиазона» увидела борьбу с памятью в РФ, но не заметила в Прибалтике РИА «Новости»

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Россию обвинили в борьбе с памятью и сносе памятников репрессированным, но проигнорировали осквернение воинских захоронений и демонтаж монументов советским солдатам в Прибалтике и Польше. Специально для «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора» опроверг очередной материал западной пропаганды. Далее — прямая речь.

Самодеятельные памятники

Попался мне сегодня в ленте иноагентской помойки «Медиазона»* очень любопытный материал. И я даже не знаю, а случайность ли, что вышел он аккурат к очередной годовщине нападения фашисткой Германии на Советский Союз? Выражаясь словами известного телеведущего: «Совпадение? Не думаю».

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Материал называется «Война с памятью. В России уничтожают памятники репрессированным в советское время литовцам и полякам».

Лично я против уничтожения памятников. Пусть стоят себе. Это наша история и все, что в ней было, безусловно необходимо помнить. Да и насчет «уничтожения» таких памятников издание явно преувеличивает. Кстати, многие памятные знаки на тему репрессий являются вообще чистой самодеятельностью и их очень сложно назвать памятниками. Да и история с репрессиями неоднозначна, потому что сложно назвать репрессированными тех, кто в годы войны сотрудничал с нацистами, участвовал в массовом уничтожении евреев, убивал партизан и подпольщиков.

Намеренная слепота

Но я о другом. О пафосе «Медиазоны»*, которая видит «войну с памятью» в России, которой на самом деле нет, но не замечает настоящей войны с памятью в странах Прибалтики и Польше, где советские воинские мемориалы сносятся буквально бульдозерами, уничтожаются памятники и оскверняются могилы. Вот что-то не припомню у этого издания подобных статей на такую тему. Не знаю, может сотрудники издания просто не в курсе, ну не попадалась им такая информация.

Хотя, конечно же это сарказм.

Плата за совесть

Знают они все прекрасно. Просто эти ребята откровенно работают против России, а тут все средства хороши. Тем более, если за это неплохо платят. И тут совершенно не важна такая человеческая категория как совесть. Лишний элемент, за который никто не заплатит точно.

Но у персонажей из данного издания этого элемента давно уже и нет. Отсох за ненадобностью. А на его месте выросла ненависть к России и ее истории, которые издание активно пропагандирует.

* Издание «Медиазона» включено в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.