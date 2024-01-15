Культура 15 января 2024, 19:14 Соцсеть «ВКонтакте» расширила программу грантовой поддержки для учреждений культуры VK: фонд грантов для учреждений культуры составит 60 млн рублей в 2024 году РИА «Новости»

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Соцсеть «ВКонтакте» расширила программу грантов для театров, музеев и других учреждений культуры, общий фонд проекта в 2024 году составит 60 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Площадка предлагает заявителям два типа грантов — денежный, который пойдет на создание контента, а также цифровой для продвижения во «ВКонтакте». Стать участниками проекта могут музеи, театры, филармонии, культурные порталы, планетарии, выставочные центры, цирки, дома культуры, арт-пространства, культурные СМИ, блогеры, авторы и другие проекты в сфере культуры.

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Чтобы претендовать на грант, необходимо иметь зарегистрированное юрлицо и вести в VK открытое сообщество, у которого свыше тысячи подписчиков.

Заявки на денежные гранты принимают с 15 января до 22 февраля 2024 года. Один кандидат может подать до трех проектов. Сумма на одного получателя составит до пяти миллионов рублей.

Принимать заявки на цифровые гранты начнут весной 2024 года. Сумма поддержки на участника — до одного миллиона рублей.

Количество получателей и объем поддержки определит координационный совет грантовой программы. В него войдут сотрудники «ВКонтакте» и известные деятели культуры: директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, писатель Александр Цыпкин и другие.

«Программа грантовой поддержки поможет театрам, музеям и другим культурным учреждениям и проектам привлечь новую аудиторию, а молодым пользователям „ВКонтакте“ — получить востребованный контент в актуальном для них digital-формате», — отметила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

По ее словам, гранты помогут сделать новые шаги в развитии на площадке не только федеральным, но и культурно значимым региональным проектам, а также начинающим талантливым авторам.