Культура 27 августа 2023, 18:20 Сложные темы, простое исполнение. Какими фильмами запомнится Глеб Панфилов Режиссер Никита Михалков назвал утратой смерти Глеба Панфилова и Инны Чуриковой РИА «Новости»

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Днем 26 августа не стало известного режиссера и сценариста Глеба Панфилова. Он посвятил кино почти всю свою жизнь, снял около 30 фильмов. «360» вспомнил необычный творческий путь Панфилова и его самые известные работы.

С завода — в кино

Глеб Панфилов родился в Магнитогорске в 1934 году. Его семья была связана с искусством очень опосредованно: отец какое-то время преподавал историю партии в театральном училище имени Щукина в Москве. Да и сам Глеб Анатольевич поначалу пошел по совсем другой дороге.

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Окончив химический факультет Уральского политехнического института, Панфилов трудился мастером на Свердловском заводе металлоаппаратов, а через два года стал заведовать отделом пропаганды и агитации в Свердловском горкоме ВЛКСМ. В его комсомольские годы все и началось — по инициативе Глеба Панфилова в Свердловске открылась любительская киностудия, где он с друзьями снял два фильма. А с начала 1960-х он уже работал на телевидении и параллельно осваивал творческие профессии. Вначале учился заочно на операторском факультете ВГИК, потом — очно на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Ну, а потом — работа на «Ленфильме», «Мосфильме» и в «Ленкоме», создание киностудии «Вера»…

Критики и зрители сходятся на том, что главный талант Глеба Панфилова состоял в способности рассказывать просто о сложном. Он затрагивал в своих фильмах важные, глубокие темы, но так, что идея была понятна каждому.

РИА «Новости»

Любовь и творчество

Больше всего Панфилов запомнился россиянам как режиссер фильмов «Начало», «Прошу слова», «В огне брода нет», «Мать», «Иван Денисович».

Картина «В огне брода нет» (1967) стала его дипломной работой. По сюжету молодая санитарка проходит сквозь ужасы гражданской войны благодаря любви и творчеству. Военная драма получила приз «Золотой леопард» на международном кинофестивале в Локарно (Швейцария).

«Начало» (1970) — черно-белая трагикомедия о неопытной актрисе, чудом попавшей в большое кино и вживающейся в роль Жанны д’Арк. Во время съемок Панфилов женился на исполнительнице главной роли Инне Чуриковой. Журнал «Советский экран» после этой ленты назвал ее лучшей актрисой года. Надо сказать, супруги не расставались ни в жизни, ни на работе: Чурикова снималась во всех его главных картинах.

РИА «Новости»

«Прошу слова» (1976) — драма о сильной духом женщине — председателе горисполкома старинного города, которую не могут сломить никакие невзгоды. Кинокритики признавали, что Инна Чурикова гениальна в роли «железной леди».

За фильм «Мать» 1990 года по одноименному произведению Максима Горького Глебу Панфилову вручили награду «За выдающиеся художественные достижения». Одну из главных ролей исполнил Виктор Раков, будущая звезда «Ленфильма», а мать, разумеется, сыграла Чурикова. Картина удостоилась специального приза на Каннском кинофестивале.

«Иван Денисович» (2021) — экранизация рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — стал последним фильмом, над которым Панфилов работал вместе с любимой женой. Главная роль фильма о рядовом солдате Иване Шухове, который оказывается в заключении после немецкого плена, досталась сыну Олега Янковского, Филиппу Янковскому. Чурикова сыграла мудрую пожилую женщину. После выхода этой картины Глеб Панфилов получил премию «Золотой орел» за лучшую режиссуру.

РИА «Новости»

Не пережил утрату

Помимо кино, жена Панфилова Инна Чурикова активно играла в «Ленкоме» и театре имени Вахтангова. Летом 2022 года 78-летняя актриса упала со сцены и попала в реанимацию с травмами. Ее выписали, но происшествие сильно подорвало ее здоровье — Чуриковой пришлось долго соблюдать постельный режим и навсегда забыть о работе. А в январе 2023 года ее не стало. Перед этим актрису госпитализировали, однако спасти не смогли.

РИА «Новости»

Многие коллеги Панфилова и Чуриковой признавались, что воспринимали их как единое целое. После печального известия Глеб Панфилов рассказал журналистам, что «не может этого вынести» — и действительно не смог. Всего через четыре месяца он попал в больницу с инсультом. Позже состояние 89-летнего режиссера улучшилось, однако 26 августа он скончался. По данным некоторых СМИ, у Панфилова случился еще один инсульт.

Режиссер Никита Михалков в своем Telegram-канале «Бесогон» назвал смерти Глеба Панфилова и его супруги Инны Чуриковой «неразделимыми утратами».

«Я не буду говорить о его фильмах, они говорят сами за себя, я думаю, он один из немногих режиссёров, которому не может быть стыдно ни за одну картину», — высказался о коллеге Михалков.

Прощание со знаменитым режиссером состоится 30 августа. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с женой. Смерть оказалась не властна ни над его любовью, ни над творческим наследием: поклонники еще долго не забудут глубокие, проникновенные картины Глеба Панфилова.