Эксклюзив 22 августа 2023, 20:33 «Широта души». Тото Кутуньо обожал купаться в овациях российских зрителей Продюсер Рудченко: песня Тото Кутуньо L’italiano навсегда останется суперхитом РИА «Новости»

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Россия для итальянского певца Тото Кутуньо была второй родиной, он ее обожал. Ведь именно тут музыкант мог показать творческое разнообразие на своих концертах, рассказал «360» продюсер Павел Рудченко.

«Потому что у нас благодатная почва в качестве зрителя. <…> И когда действительно талантливый исполнитель, заряжающий своей музыкой, харизмой, творчеством, начинает работать для зрителя, тот это чувствует и, конечно же, тоже ему отдается с лихвой. Я думаю, Кутуньо нравилось купаться вот в этих овациях. Российский зритель был близок ему теплотой», — поделился продюсер.

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Чувствовал эмоцию россиян

По мнению Рудченко, россияне с итальянцами чем-то схожи. Он напомнил, что в нашей стране очень много национальностей, эмоциональных людей. Кутуньо нравилось находиться в России, потому что он чувствовал это.

«Широта нашей русской души. Вот это ему нравилось, поэтому он с удовольствием приезжал в Россию, гастролировал. Наш зритель платил ему той же монетой», — подчеркнул продюсер.

Заслушивали до дыр

Тото Кутуньо прославился своей песней L’italiano, которая стала мировым хитом. По мнению Рудченко, композиция будет популярна всегда.

«Даже молодое поколение, не зная исполнителя, но, услышав это произведение, может сказать: „Да, мы эту песню знаем, мы ее слышали“, потому что родители в свое время крутили ее до дыр на кассетах, пластинках, дисках», — отметил Рудченко.

Это именно мировой хит, подчеркнул продюсер. Он напомнил, что на эту композицию было сделано огромное количество каверов, ее исполняли на разных языках.

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни 22 августа на 81-м году жизни. Исполнитель умер в миланской больницы после продолжительной болезни.