Культура 08 декабря 2022, 21:26 Сериал «Папины дочки» возвращается на СТС. Как изменились главные героини проекта Сериал «Папины дочки» вернется на СТС после девятилетнего перерыва Кинопоиск

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Сериал «Папины дочки» вернется на телеэкраны спустя девять лет. Он продолжит выходить на канале СТС. Режиссером картины станет Александр Жигалкин. Сыгравшая Галину Сергеевну актриса Елизавета Арзамасова уже заинтриговала фанатов снимком сценария со съемок, который опубликовала в соцсетях. Увидеть «папиных дочек» вновь будет особенно интересно с учетом того, как изменились герои сериала.

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Елизавета Арзамасова — Галина Сергеевна Васнецова

Елизавета Арзамасова с детства мечтала о карьере актрисы. Сначала она играла в театральных постановках, затем появились и роли в кино. Однако именно «Папины дочки» и роль самой умной из сестер стали настоящим успехом юной актрисы. Карьера девушки пошла в гору.

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В 2010 году Арзамасова сыграла главную роль в постановке «Ромео и Джульетта», в которой вместе с ней принял участие Филипп Бледный, исполнивший в сериале роль Никиты Дягилева. Тогда же актриса записала первую сольную композицию — «Я твое солнце» — и даже выпустила клип, где снова не обошлось без Бледного.

С тех пор в творческой биографии актрисы постоянно появлялись новые роли. Арзамасова снималась в кино и работала в театре. Она даже успела примерить на себя роль телеведущей. А два года назад вышла замуж за другую звезду — фигуриста, заслуженного мастера спорта России Илью Авербуха. Муж старше Арзамасовой на 21 год. В 2021 у пары родился сын Лев.

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Мирослава Карпович — Маша Васнецова

Мирослава Карпович играла в театральных постановках во время учебы в школе-студии МХАТ. В 2006 году она даже получила премию «Золотой лист» в номинации «за лучшую женскую роль» (спектакль «Ты»).

На следующий год актриса уже приступила к работе над «Папиными дочками». Она сыграла в сериале старшую сестру — ранимую девушку Машу, которая обожает походы по магазинам, но не любит учебу.

Карпович принимала участие в ситкоме до 2013 года. По ее собственным словам, проект стал для нее наградой.

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На сегодня в фильмографии актрисы более 20 работ, среди которых — «Корпоратив», «All inclusive, или Все включено», «Сказочный патруль», «Друг на продажу», «Кощей. Начало» и другие. Один из последних проектов Карпович — второй сезон комедийного сериала «В активном поиске», где она снялась вместе с Дмитрием Нагиевым.

Соцсети

Последние несколько лет поклонники пристально следили за личной жизнью Карпович. Два года назад ей приписывали романе с актером Павлом Прилучным. Сами звезды не комментировали это, однако позже актер опроверг роман со звездой «Папиных дочек».

Дарья Мельникова — Женя Васнецова

Мечты Дарьи Мельниковой с детства были связаны со сценой. Она хотела стать балериной, потом — хореографом-постановщиком. Училась игре на фортепиано, а в 11 лет решила стать актрисой и пришла в театральную студию.

В 2006 году Мельникова поехала на творческий фестиваль в детский лагерь «Орленок» в составе хореографического ансамбля. Там ее заметил режиссер Юрий Морозов. Он пригласил ее в свою картину «Золушка 4×4. Все начинается с желаний». За исполненную роль девушку наградили званием лучшей актрисы на фестивале «Киношок-2008».

Кинопоиск

Но настоящий успех пришел с сериалом «Папины дочки». В нем актриса исполнила роль пацанки и фанатки спорта. В Высшее театральное училище имени Щепкина Мельникова поступила уже знаменитой, в 2013 году.

По окончании учебы она начала работать в Театре имени Ермоловой. Сегодня Мельникова — востребованная актриса. Одна из последних работ — картина ​​«Соври мне правду», изобилующая пикантными сценами. В ней «папина дочка» сыграла вместе с Павлом Прилучным.

Что касается личной жизни, то в 2013 году Мельникова вышла замуж за звезду фильма «9 рота» Артура Смольянинова. Пара не афишировала личную жизнь. Известно, что у них двое детей. Два года назад актеры разошлись, но остались в дружеских отношениях.

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Анастасия Сиваева — Даша Васнецова

В 10 лет Анастасия Сиваева снялась в передаче «Улица Сезам». Тогда ее заметили и предложили принять участие в «Ералаше». А в 2007 году девушке досталась роль дочки-гота с непростым характером — Даши Васнецовой, хотя изначально Сиваева пробовалась на роль Маши.

Кинопоиск

Как и для многих других участников проекта, для актрисы «Папины дочки» стали звездным часом. Однако по завершении сериала сниматься она стала реже. В основном Сиваевой предлагали роли второго плана. Тем временем звезда активно участвовала в различных шоу — «Жестокие игры», «Модный приговор», «Пусть говорят».

Свою личную жизнь девушка не афиширует. Правда, многие фанаты уверены, что она вышла замуж, просто не говорит об этом.

Екатерина Старшова — Полина Васнецова (Пуговка)

Екатерина Старшова с детства занималась фигурным катанием и посещала творческий центр. Там ей и посоветовали пройти пробы на роль самой младшей сестры в «Папиных дочках» — Пуговки. Когда же съемки завершились, юная актриса долго не могла свыкнуться с мыслью, что проект закончился. Однако в 2016 году Старшова вернулась на экран. Она стала участницей шоу «Танцы со звездами».

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Уже повзрослевшая девушка выбрала другую профессию — медика. Она поступила в МГУ на медицинский факультет. Сегодня Старшова продолжает заниматься фигурным катанием и активно делится моментами своей жизни в соцсетях.

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