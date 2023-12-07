Культура 07 декабря 2023, 13:45 Сенатор заступился за «Слово пацана» и напомнил о сериале «Бригада» Сенатор Евстифеев: против сериала «Слово пацана» не надо применять крайние меры Аватар Фильм

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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал бурные дискуссии в обществе. Однако против картины нет причин вводить крайние меры, заявил на заседании Совфеда сенатор Владимир Евстифеев. Он также напомнил о другом сериале «Бригада», который смотрела вся страна.

«В последнее время идет бурное обсуждение сериала под названием „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Специально нашел время и посмотрел уже опубликованные серии в интернете. В основе сюжета — история, как подростки в конце 80-х и начале 90-х сбивались в группировки, чтобы выжить по правилам улиц того времени», — отметил Евстифеев.

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Сенатор также обратил внимание, что дебаты по поводу кинематографа возникают уже не в первый раз. В этой связи он указал и на вызывавшие широкий резонанс сериал «Школа», фильм «Чучело» и еще одну многосерийную картину «Бригада».

«Сериал „Бригада“, где романтизировали бандитизм, смотрели всей страной, но в целом никто же не пошел по пути героев этого сериала», — указал Евстифеев.

По мнению политика, в случае сериала «Слово пацана» нужно понимать, что версия происходящего имеет художественный характер.

«На мой взгляд хорошо, что в нашей стране снимают такие фильмы и сериалы, которые заставляют зрителей размышлять, спорить и дискутировать. Это говорит о том, что в обществе задумываются и анализируют то, что происходит и происходило у нас в стране», — выразил уверенность сенатор.

Он подчеркнул, что создатели сериала напоминают тем, кто знал это время, и показывают тем, кто не знал, что происходило. А общая задача при этом состоит в том, чтобы подобное не повторилось.

«Мы помним годы времен перестройки, эти времена были сложными, неспокойными, тяжелыми, порой страшными. Но, коллеги, согласитесь, это история нашей страны, какой бы она не была. Это часть нашей жизни. Кому-то это может нравится, кому-то — не нравится, но это факт», — подчеркнул Евстифеев.

Политик выразил уверенность, что подобные сериалы должны помочь сформировать еще более совершенную систему нравственно-патриотического воспитания в стране. Тут также важно понимать, что проблемы подростков идут не от просмотров таких сериалов.

«Эти проблемы идут от недостаточного внимания со стороны взрослых, со стороны общества в целом. Поэтому считаю, что в отношении данного сериала можно и нужно обойтись без крайних мер», — заключил он.