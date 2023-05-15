Культура 15 мая 2023, 22:14 Рублевская «Троица» покидает музей. Отныне увидеть икону можно будет только в храме Священник Савченко заявил, что церковь сможет обеспечить сохранность «Троицы» Рублева Викимедиа

Читать 360tv в

Президент решил передать православной церкви «Троицу» кисти Андрея Рублева. Духовенство уверено, что современные технологии смогут обеспечить сохранность иконы, которой уже более шести веков. Верующие также убеждены, что музеи должны возвратить хранящиеся у них предметы культа.

«Троицу» Рублева передут РПЦ

Государственная Третьяковская галерея понесла утрату — «Троицу» Андрея Рублева решено передать православной церкви. Уже известно, что икону XV века на год выставят в московском Храме Христа Спасителя, а затем ее перевезут в Троицкий собор Троицко-Сергиевой лавры.

Реклама

Предыдущий выезд в лавру в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского летом 2022 года чуть не обернулся для «Троицы» катастрофой. Несмотря на уверения служителей культа, по возвращении в музей специалисты выявили десятки аварийных участков красочного слоя.

Однако многие верующие и духовенство с радостью встретили известие о возвращении образа. Далее — прямая речь собеседников «360»: клирика Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николая Савченко и общественного деятеля Андрея Ковалева.

Священник Николай Савченко: Церковь сможет сохранить «Троицу»

Икона «Троица» кисти Андрея Рублева всегда принадлежала Русской православной церкви. После революции 1917 года она была изъята в музей и находилась там все советское и пост-советское время.

Конечно, я одобряю передачу, вернее — возвращение иконы. Что касается ее сохранности, то здесь необходимо более пристальное внимание реставраторов и специалистов, с тем, чтобы не допустить ухудшения состояния этого шедевра.

Еще достаточно много наших древних святынь находится в музеях. Конечно, есть пожелания их возвращения и я думаю, что государство обратит на это внимание — окажет содействие и помощь.

Тем более, что в настоящее время в храмах можно обеспечить особую сохранность — например, создать некие специальные киоты, где будет поддерживаться необходимый микроклимат. Это вопрос решаемый, музейные работники и церковь смогут найти общий язык и взаимоприемлемое решение.

Икона «Троица» в зале Андрея Рублева Третьяковской галереи / Викимедиа

Андрей Ковалев: Верующие имеют право молиться в храмах

Икона Андрея Рублева «Троица» это символ России. Это вечная ценность, дарованная российскому народу. Безусловно, она должна сохранятся в идеальных условиях. Но есть и верующие, которые хотят молиться на это икону в храме, а не в музее.

И они имеют на это право. Нужно создать условия, чтобы верующие люди получили возможность молиться на икону «Троица», особенно в наше непростое время.

Я сам сейчас занимаюсь поиском чудотворные Гребневской иконы Божьей Матери. Ею встречали войска князя Дмитрия Донского после победы на Куликовской битве. Икона была утрачена в 30-е годы прошлого века, когда был снесен храм, построенный в ее честь на углу Лубянской и Мясницкой улиц.

Я верю, что когда мы найдем икону и поставим ее в храм, а не в музей, начнется подлинное возрождение России.