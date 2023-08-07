Культура 07 августа 2023, 22:17 Розовый символ лета. Почему фильм «Барби» обречен на успех Сборы фильма «Барби» в прокате превысили один миллиард долларов Freepik

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Долгожданный фильм «Барби» от Греты Гервиг вышел в мировой прокат. Общие сборы кинокартины уже составили более одного миллиарда долларов, а ажиотаж вокруг куклы из детства набирает обороты. Кинолента переосмыслила довольно наивный образ детской игрушки, изобразив Барби сильной и независимой девушкой, отразив запросы современного мира. На протяжении всего фильма она борется за справедливость и сталкивается с серьезными трудностями на своем пути. Автор «360» познакомился с киносенсацией этого лета и сделал свои выводы, почему картина стала столь популярна.

Из эталона красоты — в эталон современного общества

У Барби богатая и интересная история. Все началось в 1955 году. В немецкой газете Bild Zeitung изобразили красивую куклу по имени Лилли с утонченной фигурой и правильными чертами лица. В 1959 году вице-президент американского концерна-производителя игрушек Mattel Рут Хэндлер увидела Лилли на витрине в Швейцарии. Она посчитала, что кукла станет эталоном для ее дочери Барбары, которую она ласково называла Барби. Так игрушка и получила свое название.

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Изначально Барби воспринимали как идеал красоты. Многие девочки мечтали быть похожими на нее. Однако затем куклу назвали главной антифеминисткой. Некоторые родители взбунтовались, потому что игрушка прививает неправильные ценности их детям и пропагандирует искаженные стандарты красоты. На фоне происходящих изменений в обществе, образ популярной куклы изменился. В 2016 году компания Mattel выпустила коллекцию Барби с разными фигурами, прическами, ростом и цветом кожи. А затем у игрушки появился слоган: «Ты можешь быть кем захочешь!» Теперь кукла является героем современного общества, который заявляет: «Каждый по-своему красив!»

Маленькая да удаленькая

Многие считают Барби простой куклой, которая помогает развлечь детей. Однако это не так. Фильм с Марго Робби в главной роли доказывает, что Барби — не инструмент проведения досуга, это девушка-героиня. Вопреки всем своим установкам, она отправляется из кукольной страны Барбиленд в реальный мир, где сталкивается с первыми трудностями.

А зачем ей вообще нужно покидать Барбиленд? Дело в том, что в идеальном мире у Барби возникают первые мысли о смерти. Она осознает, что мир может быть не совершенен. У куклы появляются первые женские проблемы: целлюлит и плоскостопие. Героиня-ведьма отправляет Барби в другой мир, чтобы разобраться во всех проблемах. В этом путешествии ее сопровождает Кен. Когда куклы сталкиваются с реальностью, они понимают, насколько она жестока. Кен чувствует себя там абсолютно комфортно, а вот идеалы Барби разрушаются. Она осознает, что в Барбиленде она — образец для подражания, а здесь никому нет до нее дела. Более того, ее обвиняют в том, что большинство женщин чувствуют себя ущербно на ее фоне.

Такие упреки глубоко ранят главную героиню. А по возвращению в Барбиленд ее ожидает еще один неприятный сюрприз. Кен устанавливает мужской порядок и переманивает всех подружек Барби на свою сторону. Несмотря на это, кукла собирает волю в кулак и справляется со всеми трудностями.

Не сотвори себе кумира

Барби всегда была куклой с идеальными пропорциями лица и фигуры. Носить обувь на каблуках — ее призвание. Прямые, светлые, абсолютно гладкие волосы и элегантная одежда — повседневный образ куклы. Она ходит на носочках даже когда снимает туфли. Барби выступает в качестве эталона красоты для многих девочек. В фильме все тоже стремятся быть похожими на нее. Но сама она чувствует себя уверенно лишь до тех пор, пока у нее не проявляются первые человеческие проблемы вроде плоскостопия. Теперь она осознает, что не может ходить на шпильках. Обычные удобные сандалии приводят Барби в ужас. Остальные куклы Барбиленда начинают паниковать, когда видят ее без каблуков и с несовершенствами.

Преувеличенная реакция подруг главной куклы усиливает эффект ироничности фильма. Все впадают в необъяснимый ступор, когда стереотипная Барби превращается в обычную девушку. Складывается ощущение, что случился конец света. Хотя глобальной катастрофы не произошло. Фильм показывает, что несовершенства во внешнем виде девушек — это не проблемы, а особенности. Не следует создавать кумиров и стремиться к идеалу. Все мы — люди и у каждого из нас есть свои специфические черты.

Кен — всего лишь Кен

О правах мужчин в фильме тоже на забыли. Удивительно, но при большой популярности темы феминизма в мире в картине показано и то, как принижают права мужчин. В Барбиленде царит матриархат. Все поклоняются Барби, а персонажей мужского пола называют «просто Кен».

Когда Кен отправляется с Барби в реальный мир, он начинает чувствовать свою власть. В реальности он замечает насколько большую роль играют мужчины. Они работают в крупных предприятиях, появляются на обложках журналов и демонстрируют свою силу. По возвращении в Барбиленд, Кен устанавливает свой порядок. Теперь миром правят мужчины. Однако Барби быстро все меняет, и матриархат возвращается вновь. Эта ситуация оскорбляет чувства Кена. Он хочет ощущать себя настоящим мужчиной, отдельным звеном в Барбиленде. Однако Барби объясняет, что он — лишь дополнение к ней.

Розовый — новый черный

Ажиотаж вокруг фильма побил рекорды. Зрители тщательно готовились к премьере картины по всему миру. Многие даже обращались к стилистам и покупали специальные наряды в розовых оттенках. Кинотеатры в некоторых странах были переполнены. Например, в Германии некоторые зрители сидели на ступеньках, лишь бы посмотреть фильм в день премьеры.

Сейчас розовый цвет можно заметить в постах знаменитых блогеров и даже на красной дорожке. По миру прошел флешмоб с танцами под песню I`m a Barbie girl. Многие клубы со всего мира подхватили тренд и организовали тусовки в стиле Барби с розовым дресс-кодом. А медиа-персоны продолжают выкладывать свои фотографии в образах популярной куклы, сделанные нейросетью.

Фильм Барби — смесь юмора и философии. Он разрушает эталоны красоты и заявляет о том, что все люди необычны и уникальны. Кинокартина демонстрирует дискриминацию парней и буллинг девушек из-за несовершенств их внешности. При этом, фильм наполнен сарказмом и большим количеством шуток.