Эксклюзив 11 января 2023, 23:05 Россияне не определились с лучшим писателем. Литература отстала от современной жизни Журналист Борзенко: писатели осмыслят эпохальные события только через пару лет Unsplash

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ВЦИОМ провел опрос о главных персонах 2022 года. Наибольшие затруднения вызвал вопрос о главном писателе. 75% респондентов не смогли определиться — кто среди отечественных «инженеров человеческих душ» самый-самый. Чаще других звучали фамилии Прилепина (4%), Пушкина (2%) и Пелевина (2%). Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко рассказал «360», почему три четвертых наших соотечественников не могут назвать любимых авторов.

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Далее — прямая речь

Я не могу сказать, что наш народ не читает, но факт в том, что большинство берут литературу из интернета. Люди сегодня почти не ходят покупать книги. Поэтому вся книжная отрасль сейчас находится, так скажем, в «низшей точке». А вообще, выяснить — кто читает, сколько читает и что конкретно — довольно сложно.

Однако, я думаю, что затруднения с выбором главного писателя возникли не потому, что в России перестали читать. Скорее всего, люди просто находятся в ожидании.

А литература часто отстает от реальной жизни. Писателям тоже нужно время, чтобы переварить происходящие события и дать свое видение в художественных произведениях. Общество уже перешло в другое состояние в связи со специальной военной операцией, а литература чуть запаздывает. И это нормально.

Поэт Владислав Маленко (справа) и писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия За Правду» Захар Прилепин на поэтическом вечере ZOV, посвященном спецоперации на Украине, в концертном зале «Академия» в Москве. / РИА «Новости»

Через какое-то время эпохальные события будут отражены в беллетристике и художественных вещах. У нас еще появятся новые авторы, которые займут первый ряд.

Приведу такой пример. Бум патриотической литературы о войне 1812 года произошел где-то через пять лет после ее окончания. Такая же история была и после Великой Отечественной войны, когда очень многие авторы-фронтовики проявились только через пять-семь лет после нашей Победы.

Но так как в наше время все происходит быстрее, то я думаю, что и этот процесс пойдет скорее — и какие-то интересные работы можно ждать уже через два года.