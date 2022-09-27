Россия отказалась посылать фильм на «Оскар»: это решение привело к истерике режиссера | 360°

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Viber Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса Дмитрий Гоблин Пучков: на «Оскар» отправляли только «помойную антисоветчину» Freepik.com

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Решение России отказаться от участия в «Оскаре» в этом году вызвало скандал в рядах отечественных кинодеятелей. Однако блогер и писатель Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что у россиян нет такого интереса к премии, как у американцев. Желающих протолкнуть свой фильм в Голливуд он сравнил с бандерлогами.

Россия игнорирует «Оскар»

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Национальная академия кинематографических искусств и наук отказалась выдвигать фильм на американскую премию «Оскар» в 2022 году. Именно президиум киноакадемиков утверждает картину, которая представит Россию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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Чем обосновано такое решение — не уточняется. Известно, что режиссеры Алексей Учитель и Андрей Кончаловский настаивали, чтобы страна все-таки не отказывалась от участия, а председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступал против. Результатов отбора ожидали более ста картин-претендентов, сообщил ТАСС.

Народный артист России Павел Чухрай в знак протеста покинул пост председателя Оскаровского комитета. Режиссер возмутился, что с ним и коллегами никто не посоветовался и не предупредил об отказе от «Оскара».

«Это оскорбительно и незаконно. Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — заявил он в письме к членам комиссии.

РИА «Новости»

Чухрай поддерживал Майдан

Российский Оскаровский комитет стал полноправным наследником комиссии при Союзе кинематографистов СССР. Функции те же: выбирать достойное кино и посылать его за рубеж. Сегодня достаточно участия: считается, что попасть в список претендентов тоже неплохо, хотя советские кинодеятели засчитывали лишь победу.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1968 году победила советская картина «Война и мир», в 1975-м «Оскар» в этой номинации поделили с Японией за совместный фильм «Дерсу Узала», а в 1981-м наградили ленту «Москва слезам не верит». В 1994 году выиграла уже российская картина «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.

Wikipedia.org

Нельзя сказать, что попыток получить «Оскар» в истории современной России не было: картину того же Павла Чухрая «Вор» 1997 года номинировали в категории «Лучший иностранный фильм». Однако пока никто, кроме режиссера, сценариста, актера, продюсера и Героя Труда России Михалкова, не смог обеспечить победу отечественного кинопрома.

Впрочем, позиция Чухрая, который делает вид, будто не знал, кому принадлежит решающий голос по участию страны в премии «Оскар», неудивительна. Восемь лет назад, в 2014-м, он подписал знаменитое письмо «Мы с вами!», обращенное к участникам украинского Евромайдана. Тогда же кинодеятель выступил против воссоединения Крыма с Россией, а в сентябре 2020-го поддержал протестные акции в Белоруссии.

«Помойная антисоветчина»

Писатель, публицист и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) пояснил «360», что «Оскар» важен для американских кинематографистов. Те, кто даже не победил, а хотя бы был номинирован на премию киноакадемии, поднимают свой ценник в семь раз. Это же капитализм — там все про деньги.

«У россиян нет такого интереса в „Оскаре“, как у американцев. Это сродни каким-нибудь поездкам на Евровидение. Кто из участников этого песенного конкурса чего-то добивался? За 30 лет можно вспомнить только группу ABBA и Селин Дион. Ну победил тот же Дима Билан, но от этого не выросли цены на билеты на его концерты в Мурманске, например», — объяснил Пучков.

Он отметил, что желание российских режиссеров непременно заявиться на «Оскар» напоминает киплинговских бандерлогов: «Мы свои! Смотрите, мы такие же, как вы, только без хвоста!». Это, по мнению собеседника «360», выглядит смешно. Кроме того, на зарубежные киносмотры, как правило, стараются отправлять специфический контент.

Отправляют на эти «Оскары» исключительно одну помойную антисоветчину. Потому что твердо знают — призы дают только за поливание России грязью, не за что другое. Можно даже не претендовать. Поэтому сейчас и отказались посылать подобные фильмы — политическая ситуация поменялась Дмитрий Пучков писатель, публицист и переводчик.

При этом, если бы государство снова дало денег, кинодеятели опять сняли бы фильмы с привычными антисоветскими сюжетами и смело бы отправили их в Штаты, уверен Пучков. Хотя смысл участия неясен: сегодня на Западе в фильме обязательна гомосексуальная и расовая повестка, независимо от темы и сюжета.

«Зачем в этом участвовать — лично для меня загадка. При этом решение Российской киноакадемии не означает, что от „Оскара“ мы навсегда отказались. Противостояние закончится: сели за стол переговоров, договорились и живем по-новому», — подытожил писатель.

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