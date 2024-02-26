Культура 26 февраля 2024, 16:49 Премьера документального фильма «СВОими глазами» состоялась в Москве Телеканал «360»

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Премьерный показ документальной ленты «СВОими глазами» прошел на международном кинофестивале «RT.Док: Время героев» в Москве. Фильм рассказывает о взгляде россиян на события спецоперации.

Героями кинокартины стали обычные люди, чья жизнь изменилась в ходе событий на Украине, в том числе жители приграничных регионов. Чтобы услышать мнения людей, находящихся на разном расстоянии от линии соприкосновения, авторы проложили маршрут от Макеевки до Орла.

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Создатели ленты постарались показать истинный взгляд глубинного российского народа на СВО. Герои рассказали, с какими трудностями столкнулись, как изменилось их мировоззрение, как они нашли свое место в новой реальности. В фильме собрали истории о мужестве, единении людей в непростое время, разногранной помощи в достижении общей цели.

«Съемками мы занимаемся достаточно давно, но это дебют в области документалистики. Мы хотели показать, что происходит в приграничных регионах, и выразили это в своем фильме, который называется „СВОими глазами“. Мы все готовы помогать фронту, каждый человек по-своему. Нам нужны герои, но они нужны не только на фронте — они нужны и здесь, среди нас», — рассказал автор сценария, руководитель студии «Инсайт Люди» в Белгороде Павел Шинкарев.

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Авторских комментариев в фильме нет — выводы зрители должны сделать сами.

«Люди должны знать правду, знать своих героев — героев не только на фронте, но и в тылу, где их тоже немало. Очень надеюсь, что благодаря фильму, благодаря таким проектам и всероссийским акциям будет больше таких людей, и мы с еще большей силой будем помогать фронту», — отметила героиня ленты «СВОими глазами» Вера Ашуркова.

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«Мы постарались выстроить максимально доверительные отношения с участниками проекта. Каждый из них — настоящий герой своей истории, и мы благодарны им за смелость и открытость», — обратила внимание линейный продюсер проекта «СВОими глазами», руководитель студии «Инсайт Люди» в Старом Осколе Алена Стратулат.

При работе над фильмом создатели преодолели тысячи километров. Съемки ленты шли полгода. Результат уже доступен на Rutube-канале «Инсайт Люди».