Эксклюзив 21 июля 2023, 19:05 Правда о спецоперации глазами иностранца. Показ фильма «Свидетель» начнется в России 17 августа Актриса Низовская назвала съемку в фильме «Свидетель» закрытием своего гештальта

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Продюсерский центр Central Partnership выпустит в российский прокат фильм «Свидетель», рассказывающий о бельгийском скрипаче Даниэле Коэне, который в начале спецоперации находился на гастролях в Киеве. Актриса Серафима Низовская, которая сыграла сопровождавшую скрипача менеджера Бригитту, в беседе с «360» призналась, что съемки стали для нее закрытием гештальта. Начало спецоперации она, как и главный герой, встретила в Киеве.

Закрытый гештальт

Актриса отметила, что съемки продолжались около двух месяцев и проходили тяжело, так как было достаточно холодно. Но все киношники, как ответственные люди, это пережили. Она подчеркнула, что сценаристы картины постарались и тщательно прописали сюжетную линию.

«У меня есть личная история, связанная с этим фильмом. Я была в Киеве с начала специальной военной операции и с трудом оттуда выбралась. Столкнулась с массой негатива с той стороны. Подробности я раскрывать не хочу, но съемками я закрыла свой гештальт. Потому что я могла не вернуться», — призналась Низовская.

Актриса добавила, что впервые за свою карьеру сыграла роль на английском языке.

Скорая премьера

Прокат фильма «Свидетель» начнется 17 августа, рассказала «360» продюсер ленты Софья Митрофанова. Она подчеркнула, что отвечать за показ станет Central Partnership. В каких кинотеатрах его покажут, зависит от интереса зрителей по итогам первого уик-энда.

«Это драматический фильм, показанный глазами человека, который не понимает язык, не понимает мотивов окружающих. Изначально он не занимает ничью сторону, но переживает все происходящие события», — подчеркнула Митрофанова.

Продюсер отметила, что после возвращения домой главный герой начинает рассказывать обо всех событиях, которые развернулись на его глазах, в попытке донести до мира правду.

Главные роли в картине сыграли Карен Бадалов и Александр Дьяченко. На этом противостоянии героя и антигероя построены многие сцены. После проката фильм «Свидетель» также покажет телеканал НТВ, который стал партнером в создании картины. О показе фильма на онлайн-платформах Central Partnership решит по итогам проката.

Раскрытие правды

Сценарист фильма «Свидетель» Сергей Волков в беседе с «360» рассказал, что взял сюжет из жизни после провокаций Украины и стран Запада с целью обвинить Россию. Он подчеркнул, что речь идет о теракте в Краматорске, постановке в Буче, роддоме в Мариуполе. Сценарист пояснил, что за рубежом сформировалась искаженная картина событий, которые происходят сейчас на украинской земле.

«Миллионы людей не знают правды и, если мы все будем молчать, никогда ее не узнают», — заявил Волков.

Он подчеркнул, что сам часто бывал в Донбассе, где у него много друзей, и стал очевидцем того, как осколки украинской ракеты «Точка-У» убили десятки людей в центре Донецка, разнесли Художественный музей и помещение Союза писателей, где в рамках культурного фестиваля «Звезды над Донбассом» проходила выставка картин и мастер-классы для детей.

После того Волков стал смотреть на мир совсем иначе. Особенно на фоне постоянных заявлений украинских и западных пропагандистских СМИ, что Донбасс обстреливал сам себя, а никакого нацизма в подчиненных Киеву регионах нет.

Волков добавил, что в фильме сыграли иностранные актеры, в том числе выпускник Парижской академии искусств Оливье Сиу. Сценарист отметил, что сегодня жители Запада стали жертвами западной пропаганды, которой противостоят журналисты, работающие в зоне спецоперации и пытающиеся донести правду до своих зрителей и читателей.