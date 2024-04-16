Эксклюзив 16 апреля 2024, 18:39 (обновлено: 16 апреля 2024, 19:41) Ноет давно и сильно. Почему «Слово пацана» стало культовым, но никогда не будет классикой Киножурналист Коблева рассказала, почему бесполезно запрещать «Слово пацана» Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» / РИА «Новости»

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Режиссер Жора Крыжовников стал лауреатом V Национальной премии в области веб-контента в номинации «Лучший режиссер интернет-сериала» за ленту «Слово пацана. Кровь на асфальте», Иван Янковский за роль Вовы Адидаса получил награду как лучший актер. Само шоу назвали «Лучшим интернет-сериалом», хотя в начале года вокруг него разворачивались нешуточные страсти: сериал хотели запретить за «романтизацию криминала». Почему «Слово пацана» оказалось феноменом своего времени «360» рассказала шеф-редактор кинорубрики программы «Доброе утро» на Первом канале Марина Коблева.

Далее — прямая речь.

Награды и критика

«Слово пацана» не только не запретили, но и дают проекту награды, так как шоу этого достойно. Сериал не нарушает закон и не романтизирует криминал.

Людям, которые строчат килотонны комментариев в интернете о том, что их дети в опасности, советую провести время со своими детьми или вдумчиво, с паузами, посмотреть сериал вместе, объясняя, что именно происходит на экране.

Нужно учить несовершеннолетних думать, размышлять, видеть разные стороны одной медали. Потому что смотреть и видеть, слушать и слышать — разные вещи. Надо учиться понимать, что хотел сказать режиссер. Это не каждый взрослый умеет, поэтому, кстати, существуют кинокритики.

Общественная дискуссия, которую развели взрослые, лишь подогрела интерес детской аудитории, и не только в России. Сериал посмотрели дети с Украины, из Казахстана, других стран бывших советских республик и даже из эмигрировавших в Европу семей.

Украинские власти решили, что это информационная бомба, направленная против их детей. Крыжовников же просто снял многосерийный фильм, основанный на реальных событиях.

Я говорю это как человек, который рос в Набережных Челнах и Казани примерно в то время. И если, допустим, в «Бригаде» есть элементы оправдания выбора криминального пути, мол, «не мы такие — жизнь такая», то в «Слове пацана» все моральные акценты расставлены правильно. Участники группировок или убиты, или сидят, как и было в жизни.

Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» / РИА «Новости»

Жора Крыжовников, он же Андрей Першин, — талантливый человек, начитанный, хорошо образованный, и что немаловажно, умеющий думать. Он близок к народу, знает и любит его. В фильмах «Горько» и «Самый лучший день» присутствует добрая ирония, а не клеймящий цинизм, что было гораздо чаще на наших экранах.

Першин чувствует свою аудиторию, именно это делает его исключительно профессиональным режиссером и успешным креативным продюсером. Он нашел то, что у нас ноет давно и сильно.

Режиссер раскрыл тему, проработал нашу боль, зафиксировал ее для истории в формате, который может оценить широкая аудитория. Это не документальный фильм, который посмотрело бы не такое число людей, а популярный фильм.

Сериал стал самым обсуждаемым проектом. Только на Wink его посмотрели 23 миллиона зрителей. На пиратских ресурсах наверняка столько же, а может, и больше.

Актеры играют замечательно, снято прекрасно — это тоже режиссерская заслуга. Общественный резонанс есть, просмотры сумасшедшие — так не лучший ли режиссер интернет-проекта Жора Крыжовников? Конечно, лучший.

Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» / РИА «Новости»

Почему Янковский получил звание лучшего актера за роль Вовы Адидаса

Я жила в эпоху «Слова пацана». И имела представление, что вернувшиеся из Афгана парни были более квадратного вида, накачанные, коротко стриженные. Но очень быстро актер вписался в реалии сериала и сумел заставить ему поверить.

Давайте не забывать, что Иван Янковский снимается в кино с 2000 года. То есть его профессиональный стаж составляет 24 года из 33 прожитых, пусть и с перерывами. Он окончил ГИТИС и получил профессию, работает в кино давно. Он знаменит и любим молодежной аудиторией.

Другие молодые актеры сериала — Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Анна Пересильд, Никита Кологривый — играют в «Слове пацана» на очень высоком уровне. Тем не менее настоящая звезда молодежного состава, способная привлечь молодую аудиторию одним именем, — это Иван Янковский.

Решение взять его на эту роль было правильным. Он создал такой образ, что его реплики разлетелись на цитаты, а имя стало нарицательным. Объективно он лучший актер в онлайн-проекте.

То, что Иван из актерской династии, возможно, в чем-то ему помогает, в чем-то мешает. Но если бы он не был способен воплотить замысел режиссера, его не утвердили бы на роль.

Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» / РИА «Новости»

В чем феномен сериала «Слово пацана»?

Режиссер нащупал, возможно, самую болевую точку и в личном прошлом каждого, кто пережил 90-е в более-менее сознательном возрасте, и в прошлом общественном. Эта бандитская история как явление, как ни странно, нас объединяет.

И те, кто сериал хвалит, и те, кто хотят запретить, говорят об одном и том же — о страшной боли, которую мы пережили все вместе и по отдельности.

Нам необходимо высказаться об этой боли. И мы высказываемся — вот откуда общественная дискуссия.

Лично мне было очень тяжело смотреть сериал. На одну серию я потратила семь часов, ставя на паузу, пытаясь взять вдох, не увидеть того, что было в реальной жизни.

Я, как человек из Набережных Челнов и Казани, свидетельствую, что сериал снят деликатно. То, что творилось в жизни, было гораздо страшнее. И у создателя есть чувство меры, при этом показали события правдиво.

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» / РИА «Новости»

Многие мои казанские сокурсники принципиально не стали смотреть шоу, ведь в жизни нам этого хватило. Мы были журналистами, выезжали на места преступлений, видели то, что осталось за кадром.

Поэтому я понимаю власти Татарстана, которые не дали разрешения снимать в Казани. Им такой туристический повод не нужен. Еще свежи воспоминания. Там, наоборот, работают над созданием других культовых поводов для Казани. Тот период — черная страница города и республики, хочется перелистнуть и не вспоминать.

Золотой классикой «Слово пацана» не станет, но запрещать его — все равно что пытаться отменить прошлое и замолчать, а не извлечь правильные уроки. К тому же не стоит гнобить таких умных и талантливых людей, как Жора Крыжовников. С ними нужно работать.