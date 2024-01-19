Аналитики Московского информационного агентства провели опрос и выяснили, что 28% россиян не прочли ни одной книги за последний год. Большинство респондентов (39%) признались, что за год прочитали пару литературных произведений, 28% осилили более пяти книг, а 14% — как минимум 10. Лидерами по чтению оказались женщины. По просьбе «360» эксперты порассуждали, почему россияне стали меньше читать.

Далее — их прямая речь.

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Учитель и профориентолог Наталья Тихонова: проблема — в бессмысленных роликах в Сети

Мотивация и повышение читательской грамотности

Такая тенденция — настоящая проблема, потому что нечитающим людям сложно выделить в прочитанном главное, сложно выражать свои мысли и кратко их изложить. Отсюда бессмысленные длинные голосовые сообщения, суть которых можно донести в четыре раза короче.

На государственном уровне ведут работу по повышению читательской грамотности среди школьников. Конечно, важно проводить мероприятия и для взрослых.

Взрослому не нужно себя мотивировать. Если человек не видит смысла в чтении, то никак не замотивирует себя. А если видит, то и заставлять себя не надо. Я, например, обожаю читать и много свободного времени посвящаю книгам.

Посетитель 36-й Московской международной книжной ярмарке читает описание книги, август 2023 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Фото: Alexander Legky / Global Look Press Посетительница выбирает книгу на 36-й Московской международной книжной ярмарке, август 2023 год / РИА «Новости» Посетитель 36-й Московской международной книжной ярмарке читает описание книги, август 2023 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Важность художественной литературы

О художественной литературе скажу так: ее читают не для новых знаний. Чтение «художки» расширяет словарный запас.

Многие люди повторяют одни и те же слова, засоряют свою речь жаргонизмами, англицизмами, просто потому, что не имеют в лексиконе синонимов.

Такая литература учит говорить грамотно и красиво. Кроме того, истории в художественной литературе позволяют задуматься над ситуациями, учат морали, любви, ответственности.

Проблема снижения уровня чтения среди россиян, по моему мнению, — короткие видео в разных социальных сетях, причем не самого хорошего, грамотного содержания и качества. Но это смешно, весело, интересно, ненапряжно. Там не надо думать. И это большая беда…