19 января 2024, 16:34
Россиянки спасут самую читающую нацию? Почему книги уходят в прошлое
Учитель Тихонова: люди не читают книги из-за коротких роликов в Сети
Аналитики Московского информационного агентства провели опрос и выяснили, что 28% россиян не прочли ни одной книги за последний год. Большинство респондентов (39%) признались, что за год прочитали пару литературных произведений, 28% осилили более пяти книг, а 14% — как минимум 10. Лидерами по чтению оказались женщины. По просьбе «360» эксперты порассуждали, почему россияне стали меньше читать.
Далее — их прямая речь.
Учитель и профориентолог Наталья Тихонова: проблема — в бессмысленных роликах в Сети
Мотивация и повышение читательской грамотности
Такая тенденция — настоящая проблема, потому что нечитающим людям сложно выделить в прочитанном главное, сложно выражать свои мысли и кратко их изложить. Отсюда бессмысленные длинные голосовые сообщения, суть которых можно донести в четыре раза короче.
На государственном уровне ведут работу по повышению читательской грамотности среди школьников. Конечно, важно проводить мероприятия и для взрослых.
Взрослому не нужно себя мотивировать. Если человек не видит смысла в чтении, то никак не замотивирует себя. А если видит, то и заставлять себя не надо. Я, например, обожаю читать и много свободного времени посвящаю книгам.
Важность художественной литературы
О художественной литературе скажу так: ее читают не для новых знаний. Чтение «художки» расширяет словарный запас.
Многие люди повторяют одни и те же слова, засоряют свою речь жаргонизмами, англицизмами, просто потому, что не имеют в лексиконе синонимов.
Такая литература учит говорить грамотно и красиво. Кроме того, истории в художественной литературе позволяют задуматься над ситуациями, учат морали, любви, ответственности.
Проблема снижения уровня чтения среди россиян, по моему мнению, — короткие видео в разных социальных сетях, причем не самого хорошего, грамотного содержания и качества. Но это смешно, весело, интересно, ненапряжно. Там не надо думать. И это большая беда…
Общественный деятель Андрей Ковалев: ненависть школьников к литературе сыграла роль
Конечно, статистика страшная. Мы были самой читающей нацией во времена Советского Союза. В любом вагоне метро все сидели с книгами, а теперь с телефонами. В чем настоящая причина — большой вопрос.
Видимо, роль играет ненависть к литературе, которую «воспитывают» в школе много лет: отсутствует интерес, учеников заставляют читать из-под палки. Также к этому можно отнести «воспитанников» ЕГЭ, которые читают только необходимые по школьной программе книги. Сложно сказать, что еще влияет на эти показатели, но менять это, безусловно, надо.
Психотерапевт и квантовый психолог Рузанна Арутюнян: нет нужды задействовать воображение
Новое поколение людей научилось получать информацию очень легким путем. Давным-давно есть более интересные, «плоские» и лежащие на поверхности вещи, которые удовлетворяют воображение.
Соответственно, современному человеку не нужно читать книги, создавать в голове образы или иллюстрировать рассказ в голове. У них есть другие способы — гаджеты, удовлетворяющие их потребности вместо книги.
Женщины читают в любом случае больше мужчин, потому что у них есть нужда в представлении романтических историй и эмоциональных сюжетов. Девушки по своей натуре более чувствительные, творческие и мечтательные.
Поэтому, собственно говоря, книги все еще имеют тенденцию к прочтению со стороны женского пола.
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