Эксклюзив 19 ноября 2023, 17:43 «По щучьему велению»: назад в будущее Писатель Беседин: фильм «По щучьему велению» попытался объединить две эпохи

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Западная киноиндустрия отказалась от традиционных ценностей и прекратила их транслировать даже в лентах для детей. Создатели фильмов про «Русалочку» и «Золушку» включили в сюжеты привычных сказок «модных» персонажей, которые атакуют психику детей чуждой им информационной повесткой. О том, почему россияне придерживаются традиционных взглядов, и какие альтернативы для детей предлагает российский кинематограф, рассказал писатель Платон Беседин в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

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Мы с дочками 10 и семи лет выбирали, что смотреть вечером. И эти милые создания — в основном, старшая — предлагала то «Барби», то «Русалочку», то «Золушку». Ясное дело, в новом прочтении. В том, где чернокожие геи в роли фей. Да уж, набралась «дурных знаний» моя старшая дочь порядочно. О чем болтали одноклассники, то и зашло в голову. Вообще, конечно, информационная атака на детей идет страшная — идет как навал, вредный и беспощадный.

— Нет, — решительно произнес я, — сегодня вечером смотрим мультфильм «Карлик Нос», после читаем «Сказки дядюшки Римуса», а утром идем в театр…

Однако в театре шло представление совсем уж для детей. И мы отправились в кинотеатр. К тому же мне настойчиво рекомендовали посмотреть «По щучьему велению». «Ты же пишешь о кино, говоришь о кино. Будет интересно твое мнение», — сказал мне один уважаемый человек. И мы с дочками идем на так называемый «сказочный блокбастер» (ну и дурь!). Удивился я уже на кассе. Мы чуть опоздали — и в зале оставалось только четыре свободных места.

— Ого, — выдохнул я, — прям как на «Чебурашку».

— Да, ходят активно, — улыбнулась кассирша.

Уже с первых пяти минут просмотра я понял, почему на «По щучьему велению» ходят и довольно активно. Причем, как дети, ясное дело, так и родители, дедушки, бабушки. Люди банально соскучились по адекватному, доброму кино, в котором не будет «модных штучек», коим, на самом деле, много-много лет. «По щучьему велению» — это в первую очередь попытка осовременить русскую классику, русский эпос, сделав это в традициях, я бы так сказал, пусть и с натяжкой, советского кинематографа. Помните же, да, фильмы-сказки, которые показывали утром по выходным?

Кадр из фильма

Безусловно, ко многому в ленте от продюсера [Сергея] Сельянова («Карлик Нос» и многое другое — тоже от него, а главное — его сотрудничество с великим [режиссером Алексеем] Балабановым) можно придраться. Здесь и довольно-таки банальные ходы, заезженные еще лет 15 назад в Голливуде. Кот Баюн, озвученный [Сергеем] Буруновым, конечно, уместен и местами забавен — вот только манеры его давно набили оскомину. Декорации местами провисают так, что вспоминается провинциальный ТЮЗ в эпоху перемен. Сценарий во втором часу писался уже, видимо, так, чтобы логично приблизиться к финалу, но пришлось торопиться.

Ну и, конечно, игра актеров. Что главный герой Емеля (Никита Кологривый), что его истинная возлюбленная Василиса (Мила Ершова), что многие другие порою комично неубедительны. И вообще виден разрыв между актерами нового и старого поколения: Роман Мадянов, сыгравший, кажется, миллиард ролей, в отличие от молодых довольно органичен в роли царя Феофана. Вообще, конечно, с современной актерской школой у нас, в России, похоже, реально беда. Ну, не считать же актерами [Данилу] Козловского и [Александра] Петрова (хотя в «Человеке Божьем» Александр был неплох)? Понравилась мне, кстати, в «По щучьему велению» Алина Алексеева в роли вредной царевны Анфисы, но тут прям точное совпадение образов.

Да, как я уже сказал, есть к чему в фильме Александра Войтинского придраться. Более чем. Кстати, Войтинский тоже персонаж любопытный: соосновал группу «Тату», основал группу «Звери», а в фильмографии его, я посмотрел, есть совершенно чудовищное «кино» под названием «Джунгли» (вот уж шлак шлаков). Однако в случае «По щучьему велению» важно в первую очередь намерение. А оно достойно: русскую классику — Емеля, Щука, Кощей Бессмертный, скатерть-самобранка и так далее — постарались завернуть в современную обертку, но сделали это не вульгарно, а весьма гармонично.

Кадр из фильма

Да, иногда есть неловкие моменты (когда, например, говорит Кощей в стиле коуча), однако в целом это кино понятно разным поколениям. И тот же царь Феофан отпускает реплики, которые могут восприниматься и приниматься вне времени. Они трогают. Здесь есть, где посмеяться, где погрустить, где пустить слезу (впрочем, это я слишком сентиментален). И я неслучайно сказал о советских традициях, потому что это, действительно, попытка сделать киноленту по качественным стандартам. Виден грамотный подход, чувствуется предельное старание.

И что важно, «По щучьему велению», безусловно, говорит с позиций традиционной системы координат. Той, где есть русская природа. Той, где есть милосердие и помощь ближнему. Той, где есть борьба за справедливость. Кстати, последнего зритель действительно жаждет, и успех ленты «Холоп» объясняется именно тем: там явили, пусть и несколько топорно, социальную справедливость; как минимум, ее подобие. Создатели «По щучьему велению» не пытаются быть модными, заигрывая с повесткой. Не пытаются полностью копировать западные образцы — скорее, стараются брать оттуда лучшее. И вообще в ленте немало противопоставления русского и английского; последнее — яркое, привлекательное, но в реальности обман, ложь, профанация. Таков нормальный патриотизм; без лубочности и перегибов.

Кадр из фильма

Любопытная история вышла и с женскими образами. Вздорная царевна Анфиса выступает в ленте главным злом. По сути, она «золотая молодежь», очарованная Западом, прельщающим красивой жизнью, такая себе типичная представительница общества спектакля и потребления, плоть от плоти хитрющей и жадной царицы (та появляется в кадре покойницей с приветом Тиму Бертону и Хелене Бонэм Картер), которая, на самом деле, вышла из крестьянок, но охмурила царя и теперь строит из себя аристократку. Это, конечно, посыл нынешним элитам, которые, похоже, забыли, откуда они вышли и кто они есть на самом деле. Еще ведь и эксплуатируют русского мужика (Анфиса так постоянно и называет его — «мужик»), а тот старается, пыхтит ради какой-то дурочки, но вплоть до определенного момента. В этой ленте есть мужское — вот что важно. Да, очевидно смещение в сторону того, что женщины управляют этим миром, но без мужчин они не способны совладать с ним.

В общем, не удивлен, что кино «По щучьему велению» движется к двум миллиардам рублей кассовых сборов. И не надо объяснять это исключительно тем, что смотреть нам нечего. Нет, просто достойно и качественно сделанное кино, понятное разным поколениям. Кино доброе, адекватное и, главное, пытающееся примирить и соединить разные эпохи, сделав традицию понятной. Это, на самом деле, очень правильный путь. Более того, на мой скромный взгляд, единственный путь, способный привлечь нашего зрителя к действительно нашему. И да, к счастью, находясь в зале с детьми на таких лентах, как «По щучьему велению», я расслаблен и не жду, что Емеля влюбится в Кота Баюна, а царевна станет признаваться в симпатиях к Василисе. Это плюс. Быть традиционным — вполне себе модно.