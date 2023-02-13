Эксклюзив 13 февраля 2023, 18:53 Пиар-надувание Украины. Репин, Куинджи, Айвазовский — кто дальше? Писатель Беседин: Запад отбирает русское наследие, устраивая пиар-надувание Украины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» — картина русского художника Ильи Репина, написанная в 1883–1885 годы / РИА «Новости»

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Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил причислить художников Ивана Айвазовского и Илью Репина к украинцам, ранее так же поступили с Архипом Куинджи. Все они родились в XIX веке в Российской империи. Первый — в Феодосии Таврической губернии, второй — в Чугуеве Харьковской губернии, третий — в местечке Карасу Мариупольского уезда Екатеринославской губернии. Писатель Платон Беседин в эксклюзивной колонке для «360» рассказал, что такое «русский» и почему Запад бесится.

Далее — прямая речь.

В молодости мне нравились фильмы с немецким актером Брюсом Уиллисом, итальянцами Аль Пачино и Робертом де Ниро, но больше я все-таки я любил читать: книги немцев Чарльза Буковски и Джона Стейнбека, например, — прекрасно! И фильмы итальянца Мартина Скорсезе и поляка Романа Полански определенно тоже были весьма хороши.

Так, стоп, скажут мне. Это же американские писатели, режиссеры, актеры. А я отвечу: так что им можно забирать наше, а нам нельзя?

Да, речь, как вы уже догадались, о том, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Илью Репина и Ивана Айвазовского «украинскими художниками». На Архипа Куинджи они покусились давно и уверенно записали его к украинским светочам ранее. Любопытно, кстати, назвали ли университеты и библиотеки США украинцами Михаила Булгакова, Илью Ильфа и Эдуарда Лимонова? Видимо, это еще впереди.

В случае «украинских художников» должны были бы обидеться греки и армяне. Ведь вот что говорил сам Куинджи: «Я русский, предки мои — греки, которые при императрице Екатерине переселились с южного берега Крыма и основали город Мариуполь и 24 деревни». Айвазовский же, как известно, появился на свет в семье Айвазян и при рождении получил имя Ованнес. Ну, а Репин ушел из жизни на территории нынешней Финляндии.

Все происходящее могло бы показаться абсолютным безумием — и, пожалуй, это именно оно, однако имеющее, пусть и звучит парадоксально, внутреннюю, довольно-таки инфернальную логику. Что говорить об этом мире, где картину Дега «Русские танцовщицы» переименовывают в «Украинские танцовщицы»? Один вопрос: когда доберутся до спорта — и, к примеру, заберут у русских и СССР Третьяка?

Конечно, подобное безумие объясняется сугубо политически. Причем дело тут не только в отмене русской культуры на Западе. Фокус еще в том, что Украина — как страна, как нация — западному обывателю совершенно неизвестна, а потому идет ее пиар-надувание, подобно тому, как поступают с воздушными шарами. Как-то же надо прописать это чудо-юдо на карте! И самое простое — отобрать русское наследие, приписав его Киеву.

А логика? А здравый смысл? Кого это, простите, там волнует? Мир давно уже впал в летаргическое безумие, отбросив правду как атавизм. Не верите мне? Спросите у Джулиана Ассанжа.

Картины Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и других художников, спасенные из Мариупольского краеведческого музея в Донецком республиканском краеведческом музее. Краеведческий музей Мариуполя утратил 95% фонда, уцелевшие экспонаты перевезены в Донецк / РИА «Новости»

И пусть не видят в моих словах украинофобии или презрения к украинскому — ни в коем разе. Просто, как человек, проживший на Украине немало лет, хочу напомнить, что прежде всего сами украинцы любыми правдами и неправдами открещивались от Гоголя, Булгакова, Куинджи и других выдающихся людей подобного рода. Открещивались, пока кто-то не подсказал им, как надо…

Признаюсь, в 2015-м я, полушутя, советовал: «Украине необходимо заявить о себе как об истоке, как о центре Руси». В 2022-м то же самое, почти слово в слово, повторил мой старый знакомый Алексей Арестович — и понеслось!

Беда для украинцев в том, что выглядит это нелепо — да, история будет переписана, но все вернется в исходную точку, когда Украина будет списана Западом в утиль. Как расходный материал. К чему, собственно, все и идет. Впрочем, тогда Вашингтон — Лондон — Брюссель найдут кого-то еще, метящего в Россию. Расходники меняют.

Портрет Архипа Куинджи (Иван Крамской, 1872 год) / Викимедиа

А что до того, чей Куинджи и чей Айвазовский вместе с прочими на самом деле, то есть одно важное уточнение. Русский определяется не кровью и не территорией, а исключительно культурой и метакультурой, если угодно.

Русский — это сознание, это определенная система координат, это принадлежность к соответствующей метавселенной. И не понимать это как минимум преступно.

В конце концов русская культура славилась именно тем, что в ее лоне расцветали представили малых народностей и культур, создавая пестрое, но единое полотно. Это, кстати, важное отличие от американского «плавильного котла», где на выходе получалось плюс-минус одно, стандартизированное. В русской же культуре удавалось сохранить индивидуальность — тем она и отличалась от других в лучшую сторону.

Вот они и бесятся. А тут, знаете ли, такой повод, поэтому и воспользовались.