Эксклюзив 31 июля 2023, 15:27 «Жанна Дюбарри». Панк-революция два века назад, или Все смешалось в доме Людовика Писатель Беседин: «Жанна Дюбарри» — костюмированный панк, но не особо убедительно Кадр из фильма «Жанна Дюбарри» / Кинопоиск

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Историческая драма «Жанна Дюбарри» с актерами Джонни Деппом и Пьером Ришаром в главных ролях ранее возглавила российский кинопрокат. Такого бы не случилось во времена, когда голливудские фильмы показывали в России без проблем. Теперь же «на безрыбье и рак — рыба», отметил писатель Платон Беседин. В колонке для «360» он ответил на вопрос: все же «Жанна Дюбарри» — лента европейская — рак или рыба в темных водах кино?

Далее — прямая речь.

Фильм сделан весьма неплохо. Прежде всего с точки зрения костюмов и украшений. Над ними трудились гуру из Chanel. Королевский стиль воплощен убедительно, пусть и не без помарок.

Роскошь кого-то даже пленяет. Ну, тех девчонок, что мечтают о дубаях. На роль, собственно, короля Людовика XV выписан Джонни Депп. Раньше, полагаю, не факт, что он согласился бы на эту роль. Но то раньше. Ныне обвиненный в абьюзе Джонни предпочитал пьянствовать, дебоширить, портить отношения и выступать с рок-группой Hollywood Vampires. В общем, вместо киношников — Элис Купер и Джо Перри. А что? Классные парни! Оба в завязке, кстати.

Понятно, что на фильм многие и шли как на возвращение Джонни Деппа. Справился ли он?

Честно сказать, не покидало ощущение, что перед нами постаревший Джек Воробей — правда, его привели в порядок: побрили, причесали, переодели. А вот некоторые коронные ужимки сохранились — те самые, которые Джонни позаимствовал у Кита Ричардса. Да, тут много рок-н-ролла — и в этом фишка. Мое субъективное ощущение, что бедолага Джонни поистаскался и утратил блеск.

Кадр из фильма «Жанна Дюбарри» / Кинопоиск

Роль Жанны Дюбарри сыграла Мейвенн (Мейвенн Ле Беско). Чем она известна? Родила от Люка Бессона. Были громкие суды. Сделала несколько фильмов, в том числе «Мой король».

Почему теперь ей доверили такой серьезный бюджет? Почему именно ей поручили наплевать на историю Франции? Тут ответы надо искать в кулуарах. Тем более что сама лента являет нам королевский двор как сборище интриг, скандалов и мерзостей. Ну а чему тут удивляться? Хотя верный друг Людовика Жан Делаборд (его роль сыграл Бенжамен Лаверн) четко показал, что есть преданность.

Кадр из фильма «Жанна Дюбарри» / Кинопоиск

Мне видится, что у Франции просто не нашлось своей Натальи Поклонской. Той решительной, кто вышла бы и прокричала: «Не смейте позорить короля! Не смейте унижать Францию! Не смейте гадить на королевский двор!» Что-то такое. И чтобы золотая статуя юного короля замироточила.

А так Мейвенн долгими планами, сделанными под классическое кино, поиздевалась над французской историей, выставив королей, министров, королевскую семью, дворян фриками, а подчас — откровенными дегенератами. По ходу повествования не покидало ощущение: «Эти люди обречены». Точно так же я бродил по дворцам шаха в Тегерана и понимал, что революция в стране была неизбежна. Слишком много роскоши. Слишком много избыточного.

Кадр из фильма «Жанна Дюбарри» / Кинопоиск

Преследовали ли Мейвенн и продюсеры такие цели? Может быть, но проблема «Жанны Дюбарри» в том, что это кино не умеет балансировать и быть органичным. Вот что перед нами? Историческая мелодрама? Дорого сделанная ретроспектива? Тогда откуда столько глуповатого юмора? Тогда откуда эти ужимки? Почему серьезные темы поданы карикатурно?

И это ведь тоже подчас можно делать — великий Стэнли Кубрик не даст мне соврать, — но для того нужен талант, нужно понимание центральной идеи и техник, благодаря которым ты сможешь ее донести. А так вышел десерт от Рейчел Грин — трюфельный пирог, где и горошек, и говядина, и бананы со сливками. Кто смотрел замечательный сериал «Друзья» — тот в курсе.

Как итог получился костюмированный панк. В стиле Misfits, но не так громко и убедительно. Подчас это даже забавно, но быстро устаешь.

Вот сама Жанна в исполнении Мейвенн нарушает все нормы и правила королевского двора, в пух и прах разнося традиции. Вот доченьки короля выглядят как накачанные шампанским психбольные. Все смешалось в доме Людовика.

Бывшая куртизанка взрывает и переделывает Версаль. Если бы она родилась на две века позже, то звали бы ее Вивьен Вествуд, она бы создавала Sex Pistols. Да и вид под стать. Все так, но не в том фишка.

Кадр из фильма «Жанна Дюбарри» / Кинопоиск

Фокус в том, что эта революция лишь понарошку и лишь для своих. А вот после нее будет другая — та, что с кровью и болью, та, что социальна и беспощадна.

В той убийственной революции арапчонок, которого Жанна столь усердно воспитывала, о котором столь трепетно заботилась, выступит против нее. И Дюбарри обезглавят. Ведь она везде чужая. Среди знати — нищенка, а среди голытьбы — королевская любовница. В таком ракурсе «Жанна Дюбарри» могла бы стать качественно сделанным кино о том, как важно определиться со своим местом в мире, как важно, по выражению Балабанова, найти своих и за них держаться.

Могло бы стать, но не стало. Этот панк все-таки умер, а вот Джонни Депп как актер — все-таки нет. Хотя, честно сказать, самым убедительным в этой ленте был 88-летний Пьер Ришар в роли герцога Ришелье.