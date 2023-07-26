Культура 26 июля 2023, 00:25 🎦Отмена бескультурья. Очерняющие Россию фильмы и музыку призвали запретить Продюсер Рудченко: с федеральных каналов надо убрать кино с актерами, плюющими на россиян Meg Boulden / Unsplash

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Активисты подняли вопрос о необходимости ограничения фильмов и музыки из недружественных стран. Вопросом заинтересовались и в Госдуме — там отметили, что культурой отмены всего западного заниматься не нужно, однако возможность запретов все же исключать не стоит. Кого и за что в России собрались запрещать, а также по каким критериям можно проводить такой отбор — в материале «360».

Россияне попросили приглушить западный фон

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Курской области сообщили о поступлении обращений от местных жителей, которые возмутились фактами неуважительного отношения к русской культуре. Они потребовали прекратить трансляцию в торговых центрах и других публичных местах музыки и песен из недружественных стран.

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Одно из таких обращений, подписанных ветеранами боевых действий Курска, омбудсмен Владимир Фирсов получил в июле.

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«Эти „хозяева жизни“ — владельцы ТЦ позволяют даже в День Победы использовать музыку и песни американских и западноевропейских исполнителей из недружественны стран, спонсирующих нацизм», — высказались курские ветераны боевых действий.

Сделать ставку на свое

В пресс-службе омбудсмена призвали задуматься над ситуацией сотрудников отраслевых комитетов и министерств Курска и Курской области. По мнению Владимира Фирсова. следует пересмотреть и репертуар художественных фильмов, показываемых в городских кинотеатрах.

«Непонятно, например, почему в это непростое время не начать демонстрацию на экранах широко известного старшему поколению кинофильма „Русское поле“, соединившего в себя величие подвига и любви русской женщины, матери с подвигом ее сына — русского солдата, ровесника наших защитников, вступивших в смертельную схватку с неонацизмом», — подчеркнул омбудсмен.

По его мнению, жители пошли бы на просмотр этого фильма, а его обсуждение принесет большую пользу в вопросах патриотического и культурного воспитания. Уполномоченный по правам человека не раз пытался привлечь внимание к недопустимости «перенасыщения» культурного пространства низкопробным иностранным контентом.

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В аппарате омбудсмена подчеркнули — речь шла не о запрете «бессмертных музыкальных произведений Баха, Бетховена и Штрауса», а о недопустимости «слепого, рабского, тупого подражания западной культуре».

Вопросом заинтересовались в Госдуме

Запрещать показ всех западных фильмов и музыкантов в России бессмысленно, рассказал изданию News.ru первый зампред думского комитета по культуре Александр Шолохов. В то же время он не исключил возможность точечных ограничений — например, запрет кино из недружественных стран. По словам парламентария, вопросы вызывает так называемая pipe music — музыкальные композиции, звучащие на каждом шагу.

«Так же, как и фильмы, справедливо обозначенные как недружественные. Так я понимаю этот подход и в такой трактовке его безусловно поддерживаю, — отметил Шолохов.

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Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев добавил, что в западной культуре есть направления, неприемлемые и вредные для россиян. В их число входят и фильмы, несущие зло, насилие и жестокость, отметил депутат. Он также призвал перенимать у Запада все самое лучшее, отсекая его неприемлемые элементы.

Отсечь все ненужное

Запретить прокат фильмов или трансляцию музыки очень легко, а вот определить, что действительно необходимо отсечь — гораздо сложнее, рассказал «360» продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, не так-то просто обозначить критерии, по которым следует проводить эту работу. Эксперт отметил — если речь идет о монетизации актерами и режиссерами западных фильмов в России, то этот процесс необходимо прекратить.

«Зачем в нашей стране на наших людях будут зарабатывать те, кто, соответственно, плюет в колодец, из которого хочет напиться. Здесь бы, конечно, можно было бы поработать и, действительно, попытаться отсечь таких „героев“», — заявил Рудченко.

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Он добавил, что внимание следует уделить и проведению различных мероприятий и фестивалей. На них не должны демонстрировать иноагентов и артистов, негативно высказывающихся о россиянах.

«Те, кто вместе с нами, те, кто работает на наших граждан — соответственно, пусть монетизируют [творчество], ради бога. Те, которые не поддерживают, плюют, те, которые нарушают законы — тех глубоко в интернет и все. И никаких федеральных каналов, никаких точек популяризации их творчества в том числе», — высказался собеседник «360».

Ранее в стране решили ввести систему для распознавания «нежелательного иностранного влияния» в сферах науки и образования. Власти напомнили, что иноагенты не вправе заниматься образовательной и просветительской деятельностью, этот вопрос взяли на особый контроль.