Культура 29 июня 2023, 23:05 От хоккеиста до номинанта на «Оскар». Чем известны режиссеры Арбугаевы, которых позвали в США Кинокритик Сычев: приглашение режиссеров Арбугаевых в Киноакадемию США логично Denise Jans / Unsplash

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Российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых пригласили вступить в Киноакадемию США. Ранее снятый ими «Выход» выдвинули на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм», однако награда досталась другой картине. Чем известны отечественные специалисты, что о них знает мир и почему именно их позвали работать за океан — в материале «360».

Вести из-за океана

Новость о приглашении брата и сестры Арбугаевых в Американскую академию пришла в ночь на 29 июня. В пресс-службе организации рассказали, что в общей сложности позвали 398 деятелей кино за их вклад. В их числе оказались и россияне.

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«Они (Максим и Евгения Арбугаевы — прим. ред.) представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и сделали жизненно необходимый вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру», — отметил глава киноакадемии Билл Крарер.

Самородки из Якутии

Максим Арбугаев родился 3 августа 1991 года в Тикси. Молодой режиссер из Якутии стал лауреатом награды «За лучшую операторскую работу» на фестивале Сандэнс, но до работы в кино занимался спортом. На протяжении почти 20 лет он профессионально играл в хоккей, сообщил сайт kp.ru. Сначала выступал за подмосковный «Химик», затем за мытищинский «Атлант», «Оренбург» и другие команды. В 2018 году окончил факультет документального кино ВГИК, после чего начал снимать ленты, связанные со спортом и Арктикой.

Максим Арбугаев / Кинопоиск

Евгения Арбугаева родилась 16 февраля 1985 года. Она известна в большей степени как фотограф — это она стала автором снимка экоактивистки Греты Тунберг для журнала Time, работает с National Geographic Society. Она училась в Нью-Йорке и восхищалась Арктикой. Именно Евгения позвала брата к себе в США, после чего он и загорелся кино. В 2022 году они сняли документальный фильм «Выход». Ленту, над которой работали бывший хоккеист и признанный фотограф, номинировали на «Оскар».

Фильм, покоривший критиков

Для Максима Арбугаева «Выход» стал четвертым фильмом в его карьере. Для его сестры Евгении — первым. Лента небольшая, хронометраж составляет всего 25 минут. Картина повествует о работе биолога Максима Чакилева. Действие разворачивается на берегу Чукотского моря, куда он приехал, чтобы посчитать популяцию моржей. Специалистам удалось показать это место таким образом, что критики оказались поражены практическим отсутствием всех границ и дистанций между людьми и природой.

кадр из фильма «Выход» / Кинопоиск кадр из фильма «Выход» / Кинопоиск кадр из фильма «Выход» / Кинопоиск кадр из фильма «Выход» / Кинопоиск кадр из фильма «Выход» / Кинопоиск

Картина не осталась незамеченной на Западе. Специалисты номинировали «Выход» на «Оскар». Максим Арбугаев признавался «Известиям», что эта новость стала для него полнейшей неожиданностью.

«Я не ожидал. Настраивал себя на то, что если все это не получится, то надо просто спокойно принять. Но это — чудо, которое случилось в онлайн-режиме!» — поделился эмоциями режиссер.

По его словам, им с сестрой во многом сопутствовала удача, а всего в фильме задействовали трех человек — третьим он назвал героя картины Максима Чакилева.

Однако получить заветную статуэтку россиянам в этом году не удалось. В марте стали известны имена победителей «Оскара». В номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» победила картина «Заклинатели слонов», снятая в Индии. Глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале поддержал Арбугаевых и похвалил их за кино.

«Это большое достижение для всего якутского кинематографа. Максим и Евгения Арбугаевы доказали, что для нашего кинематографа нет границ, нет недостижимых целей! От всей души поздравляю!» — написал Николаев, пожелал им вдохновения и новых достижений и подчеркнул, что республика гордится режиссерами.

Арбугаевы заслужили приглашение в США

Кинокритик Роман Григорьев рассказал «360», что режиссеры в «Выходе» обратились к темам экологии, сохранения природы и животных видов, а также чистоты Земли. По словам эксперта, Американская киноакадемия планировала пригласить кого-то из России, а поднятая в фильме тема сыграла им на руку. Григорьев отметил, что Максим Арбугаев уже приобрел международную известность, участвуя во многих крупных кинофестивалях.

«На данный момент, несмотря на кучу заслуженных мастеров этого жанра, от России принимают участие только юный Максим Арбугаев с Евгенией, и это частично показывает уровень всего остального кинематографа в нашей стране», — высказался о приглашении специалистов Григорьев.

По мнению кинокритика Сергея Сычева, россиян позвали в США вполне заслуженно.

«За счет того, что фильм „Выход“ был номинирован на „Оскар“ этого года, совершенно логично, что Максим и Евгения Арбугаевы получили приглашение стать членами киноакадемии», — отметил он.

Ранее Минкульт России предложил создать аналог «Оскара» — вручением премий занималась бы Евразийская киноакадемия. Идею поддержал режиссер и сценарист Алексей Герман-младший. По его мнению, конкуренция в этой индустрии не навредит.