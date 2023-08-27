Эксклюзив 27 августа 2023, 17:16 Оставила огромное наследие. Балерина Образцова назвала Адырхаеву хранительницей традиций Балерина Образцова: Светлана Адырхаева была очень чутким педагогом РИА «Новости»

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Прима-балерина Большого театра Евгения Образцова была ученицей народной артистки СССР Светланы Адырхаевой. Новость о смерти наставницы стала неожиданной для нее. Образцова рассказала «360», что Адырхаева была чутким педагогом.

Покойная оставила после себя большое наследие — это и воспоминания о ее творчестве, и прекрасные ученицы, которые репетировали и работали под руководством Адырхаевой.

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«Я училась у Светланы Дзантемировны, репетировала под ее руководством и очень дорожу этим. Конечно, безумно жалко, что она ушла сегодня. Да, неожиданная новость. Хочу сказать, что она оставила после себя огромное наследие», — поделилась Образцова.

По словам собеседницы «360», Адырхаева была очень чутким педагогом и хранительницей традиций, человеком с прекрасным вкусом и восхитительной школой.

«Ее педагоги были прекрасными, и она до последних своих дней была в театре, давала уроки, репетировала и делилась всей огромной историей, которую она имела», — рассказала балерина.

Своим ученицам Светлана Адырхаева прививала грамотность и артистизм, под ее руководством репетировали несколько поколений девушек.

«Сейчас самое молодое поколение — это девочки, которым всего лишь 19-20 лет, совсем еще юные балерины. Она, к сожалению, не дала им, наверное, так много, как могла дать. Но тем не менее, все же им посчастливилось успеть два года порепетировать, поработать с ней», — отметила Образцова.

О смерти народной артистки СССР стало известно 27 августа. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.