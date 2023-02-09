Культура 09 февраля 2023, 20:01 🔥 «Огонь огненный!» Фанаты оценили новый клип Limp Bizkit с дипфейковыми президентами Фанат Limp Bizkit заявил, что политикам лучше собираться в гараже и играть музыку YouTube

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Группа Limp Bizkit сняла новый клип, использовав образы мировых лидеров. Сам фронтмен Фред Дерст, как давний фанат российского президента, выступил с лицом Владимира Путина. Остальные участники представились лидерами Китая, США, Северной Кореи и Украины. Слушатели из разных стран высоко оценили новый трек и поблагодарили музыкантов за надежду на мир.

Новый клип Limp Bizkit

Американская группа Limp Bizkit выпустила новый клип Out Of Style — «Немодный». Это песня из альбома 2021 года, однако видеоряд задал ей новое звучание: теперь вместо Фреда Дерста солистом выступил президент России Владимир Путин.

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Вместе с ним в гараже играют американский лидер Джо Байден, китайский генсек Си Цзиньпин, президент Украины Владимир Зеленский и высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын. За выступлением наблюдает Том Круз, стоящий за грилем.

Мировые лидеры поют о том, что «мы не можем изменить прошлое, но можем начать творить лучшее будущее уже сегодня» и «надо быть в одной команде, а если нет, то мы пустое место». В финале Том Круз выкладывает знак пацифизма из сосисок.

Американский фанат России

Разумеется, никто из политиков не участвовал в съемках. Музыканты воспользовались технологией дипфейк, позволяющей менять лица на видео или фото, причем не статично, а передавая мимику «оригинала».

Фронтмен Limp Bizkit выбрал себе лицо российского лидера неслучайно. Еще в 2015 году Фред Дерст говорил, что «Путин — отличный парень с четкими моральными принципами и хороший человек».

Музыкант рассказывал, что хотел бы получить паспорт Российской Федерации и восхищался Москвой. Дерст также неоднократно высказывался в поддержку Крыма и обращался к его властям с просьбой помочь получить российское гражданство.

Twitter

Даже при выборе спутниц Дерст предпочитал русский колорит: его вторая и третья жены, Эстер Назарова и Ксения Берязина, имели русские корни. Последняя девушка — крымчанка.

Такая позиция не могла пройти мимо представителей киевского режима. С ноября 2015 года американскому музыканту на пять лет запретили въезд на украинскую территорию «в интересах обеспечения безопасности страны».

Фред Дерст, 2013 год / Викимедиа

Реакция зрителей

Большинство комментариев под видео нового клипа оставили жители России. На русском и английском языках они благодарили музыкантов за хороший трек и отмечали правильный посыл: действительно нужно объединиться, а не конфликтовать друг с другом.

«Насколько похорошел бы мир, если бы политики чаще собирались поджеммить в гараже вместо вот этого вот всего. Огонь огненный! Надеюсь, 10 лет спустя я буду писать под новым треком LB о том, как Out of Style стала предвестником лучшего в мире!» — восхитился Wilde Foxy.

Впрочем, западные фанаты группы тоже не скупились на похвалы. Кое-кто даже посоветовал Limp Bizkit отправить видео политикам, задействованным в клипе. Почти все писали, что видео дало им надежду на мир.

«Ребята, это именно то, что я хочу увидеть прямо сейчас!!! Лидер моей страны и лидер страны моей любимой поют: „Мы в одной команде!“. Спасибо, ребята, вы все даете нам надежду остаться в живых в это чертовски сумасшедшее время!» — написал Wallium.

Дипфейк сегодня

Появившиеся в 2017 году дипфейки поначалу использовали для порнороликов: лица актеров кино для взрослых меняли на физиономии знаменитостей. Из-за этого программа оказалась под запретом на многих сайтах, включая Reddit, Twitter и даже Pornhub.

Остановить прогресс не удалось, зато получилось сменить его вектор. Сегодня с помощью дипфейков можно стать персонажем известного фильма или картины: искусственный интеллект за минуты «натягивает» лицо на выбранный объект.

Разумеется, для создания серьезной видеообманки нужен мощный компьютер, но для простых безобидных шалостей из серии «почувствуй себя героем боевика» хватит и смартфона. Кроме того, соцсети сами нередко предлагают такую функцию пользователям.