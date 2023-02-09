09 февраля 2023, 20:01
🔥 «Огонь огненный!» Фанаты оценили новый клип Limp Bizkit с дипфейковыми президентами
Фанат Limp Bizkit заявил, что политикам лучше собираться в гараже и играть музыку
Группа Limp Bizkit сняла новый клип, использовав образы мировых лидеров. Сам фронтмен Фред Дерст, как давний фанат российского президента, выступил с лицом Владимира Путина. Остальные участники представились лидерами Китая, США, Северной Кореи и Украины. Слушатели из разных стран высоко оценили новый трек и поблагодарили музыкантов за надежду на мир.
Новый клип Limp Bizkit
Американская группа Limp Bizkit выпустила новый клип Out Of Style — «Немодный». Это песня из альбома 2021 года, однако видеоряд задал ей новое звучание: теперь вместо Фреда Дерста солистом выступил президент России Владимир Путин.
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Вместе с ним в гараже играют американский лидер Джо Байден, китайский генсек Си Цзиньпин, президент Украины Владимир Зеленский и высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын. За выступлением наблюдает Том Круз, стоящий за грилем.
Мировые лидеры поют о том, что «мы не можем изменить прошлое, но можем начать творить лучшее будущее уже сегодня» и «надо быть в одной команде, а если нет, то мы пустое место». В финале Том Круз выкладывает знак пацифизма из сосисок.
Американский фанат России
Разумеется, никто из политиков не участвовал в съемках. Музыканты воспользовались технологией дипфейк, позволяющей менять лица на видео или фото, причем не статично, а передавая мимику «оригинала».
Фронтмен Limp Bizkit выбрал себе лицо российского лидера неслучайно. Еще в 2015 году Фред Дерст говорил, что «Путин — отличный парень с четкими моральными принципами и хороший человек».
Музыкант рассказывал, что хотел бы получить паспорт Российской Федерации и восхищался Москвой. Дерст также неоднократно высказывался в поддержку Крыма и обращался к его властям с просьбой помочь получить российское гражданство.
Даже при выборе спутниц Дерст предпочитал русский колорит: его вторая и третья жены, Эстер Назарова и Ксения Берязина, имели русские корни. Последняя девушка — крымчанка.
Такая позиция не могла пройти мимо представителей киевского режима. С ноября 2015 года американскому музыканту на пять лет запретили въезд на украинскую территорию «в интересах обеспечения безопасности страны».
Реакция зрителей
Большинство комментариев под видео нового клипа оставили жители России. На русском и английском языках они благодарили музыкантов за хороший трек и отмечали правильный посыл: действительно нужно объединиться, а не конфликтовать друг с другом.
«Насколько похорошел бы мир, если бы политики чаще собирались поджеммить в гараже вместо вот этого вот всего. Огонь огненный! Надеюсь, 10 лет спустя я буду писать под новым треком LB о том, как Out of Style стала предвестником лучшего в мире!» — восхитился Wilde Foxy.
Впрочем, западные фанаты группы тоже не скупились на похвалы. Кое-кто даже посоветовал Limp Bizkit отправить видео политикам, задействованным в клипе. Почти все писали, что видео дало им надежду на мир.
«Ребята, это именно то, что я хочу увидеть прямо сейчас!!! Лидер моей страны и лидер страны моей любимой поют: „Мы в одной команде!“. Спасибо, ребята, вы все даете нам надежду остаться в живых в это чертовски сумасшедшее время!» — написал Wallium.
Дипфейк сегодня
Появившиеся в 2017 году дипфейки поначалу использовали для порнороликов: лица актеров кино для взрослых меняли на физиономии знаменитостей. Из-за этого программа оказалась под запретом на многих сайтах, включая Reddit, Twitter и даже Pornhub.
Остановить прогресс не удалось, зато получилось сменить его вектор. Сегодня с помощью дипфейков можно стать персонажем известного фильма или картины: искусственный интеллект за минуты «натягивает» лицо на выбранный объект.
Разумеется, для создания серьезной видеообманки нужен мощный компьютер, но для простых безобидных шалостей из серии «почувствуй себя героем боевика» хватит и смартфона. Кроме того, соцсети сами нередко предлагают такую функцию пользователям.
США
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