Культура 29 января 2024, 14:31 Обновленная выставка с экспонатами эпохи Цин открылась в Эрмитаже при поддержке «Роснефти» Телеканал «360»

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Обновленная выставка «Культура и искусство Китая» открылась в петербургском Эрмитаже при поддержке компании «Роснефть». Экспозицию, размещенную в трех залах Главного музейного комплекса, посвятили периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков.

Эпоха Цин оставила значимый отпечаток в истории и культуре Китая. Это время правления последней императорской династии, а также трансформации традиционной китайской культуры.

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Благодаря этой эпохе мир приобрел невероятные достижения искусств и ремесел. Цинские мастера достигли больших высот в резьбе по слоновой кости, дереву, бамбуку, нефриту, лаку, в литье из бронзы и работе с перегородчатой эмалью, а также в производстве фарфора и в китайской традиционной живописи.

«Китайские мастера, работавшие с самыми разными материалами, ориентировались не только на современные вкусы, на интересы китайской элиты, богатых людей, но и на традиционные, архаичные, классические формы», — рассказал младший научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа Константин Петров.

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В обновленную экспозицию включили около 300 экспонатов: картины, скульптуры, мебель, предметы быта, коллекция резного камня, включая нефритовый жезл исполнения желаний. Здесь же впервые представили тарелку с парой фениксов на скале, созданную к празднествам 60-летия императора Канси.

В список особенных предметов вошли большое блюдо с подглазурной кобальтовой росписью и вертикальный свиток с изображением трех даосских бессмертных. Главное украшение выставки — инкрустированный камнем лакированный деревянный экран. На одной его стороне можно увидеть «трех друзей зимы» (сосну, бамбук и сливу), а на другой — стихи императора Цяньлуна, посвященные ожиданию весны.

Также гостей Эрмитажа ждет шкатулка, для изготовления которой использовали сок лакового дерева. В жидкой форме этот материал токсичен, но, застывая, он создает стойкое покрытие.

«Резчик на огромную глубину прорезает от десятков до тысяч слоев, чтобы создать сложный, эффектный рисунок. Шкатулка украшена огромным иероглифом „Весна“ — это символ обновления в Китае, символ Нового года», — отметил Петров.

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Эрмитаж знакомил посетителей с искусством Китая и до реэкспозиции. Многие залы закрылись на ремонт 15 лет назад, но теперь гостям музея доступны новые выставочные пространства.

Генеральным партнером выставки стала «Роснефть». Компания традиционно поддерживает масштабные культурные проекты. Ранее при участии «Роснефти» в Эрмитаже с большим успехом прошли выставки «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи», «Египтомания» и «Линия Рафаэля», посвященная феномену Рафаэля Санти. В музее также работает постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».

«Благодаря вкладу компании „Роснефть“, которая выделила средства в том числе на создание этой экспозиции, стало возможным начать в прошлом году работу над воссозданием экспозиции китайского искусства, которую, надеюсь, в этом году мы продолжим и завершим», — сообщил младший научный сотрудник.

В планах Эрмитажа — охватить всю историю культуры Китая. В 2024 году в музее откроют еще четыре зала — от глубокой древности до XVII века.