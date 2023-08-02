Культура 02 августа 2023, 14:22 От сотрудника НИИ до известного композитора. О жизненном и творческом пути Александра Колкера Автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер скончался на 91-м году жизни Википедия

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В Санкт-Петербурге на 91-м году жизни умер Александр Колкер. Он стал автором более 100 композиций, в том числе песен «Ночной трамвай», «Карелия» и «Стоят девчонки», а также музыки к фильмам «Свадьба Кречинского» и «Трое в лодке, не считая собаки». О жизни и творчестве известного композитора — в материале «360».

Биография Александра Колкера

Александр Колкер — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. За всю жизнь он написал более 100 песен. Многие из них исполняла жена композитора — певица и народная артистка России Мария Пахоменко.

Детство

Александр Наумович Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде. Его отец, Наум Колкер, был сотрудником НКВД, а мать, Софья Григорьевна, — домохозяйкой.

В январе 1942 года мальчика эвакуировали из блокадного города в Омскую область. Через два года он вновь вернулся в Ленинград. В 1950-м окончил в родном городе музыкальную школу по классу скрипки.

Юность и начало карьеры

Во время учебы в Ленинградском электротехническом институте Александр писал музыку к студенческим спектаклям, участвовал в создании Ленинградского молодежного эстрадного ансамбля (создал программу из 20 песен и оркестровых сочинений — «Весна в ЛЭТИ»).

В интервью с Татьяной Трубачевой — ведущей в радиоклубе «Досуг» — Колкер тепло вспоминал о бурной творческой активности вне связи с научно-учебной деятельностью студентов. По его словам, из-за этого вуз стали неофициально называть «Ленинградским эстрадно-театральным институтом с легким электротехническим уклоном».

В 1956 году будущий композитор окончил институт по специальности «Автоматика и телемеханика». Затем получил распределение в заводскую лабораторию, где и начал трудовую деятельность.

Композитор Колкер — творчество и лучшие песни

В первой половине 1950-х годов Александр Колкер посещал семинар начинающих композиторов ленинградской организации Союза советских композиторов (класс Иосифа Пустыльника), писал музыку к студенческим спектаклям.

В 1956 году участвовал в создании самодеятельного Ленинградского молодежного эстрадного ансамбля. В соавторстве с бывшим студентом ЛЭТИ, поэтом Кимом Рыжовым, написал в программу ансамбля песни «Парень с Петроградской стороны» и «Дождик», получившие большую популярность.

С 1958-м работал как профессиональный композитор. Изначально выступал как автор песен для эстрады. Многие из них написаны в соавторстве с Кимом Рыжовым и исполнены Марией Пахоменко.

В 1968-м Колкеру вручили премию Ленинского комсомола, в 1981-м он стал заслуженным деятелем искусств РСФСР.

Его песни исполняли Иосиф Кобзон («Не ошибись» на стихи Кима Рыжова), Муслим Магомаев («Твои одногодки» на стихи Инны Кашежевой, «Зависть» на стихи Кима Рыжова), Эдуард Хиль («Горожанка» на стихи Алексея Ольгина, «Неспетая песня» на стихи Леонида Норкина) и другие известные артисты.

Колкер также написал музыку к драматическим спектаклям Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола («Как поживаешь, парень?» по пьесе Веры Пановой), Ленинградского драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской (1963-й — «Памятник себе…» по комедии Сергея Михалкова, 1964-й — «Иду на грозу» по роману Даниила Гранина, 1981-й — «Салют динозаврам!» по пьесе Геннадия Мамлина).

Самой важной работой Александра Колкера для музыкального театра стала трилогия по Александру Сухово-Кобылину: один из первых отечественных мюзиклов «Свадьба Кречинского» (1973-й — Ленинградский театр музыкальной комедии, либретто Кима Рыжова; впоследствии был поставлен во многих театрах страны), музыкальная драма «Дело» (1977-й — Ленинградский театр музыкальной комедии, либретто Кима Рыжова) и опера-фарс «Смерть Тарелкина» (1983-й — Ленинградский академический Большой драматический театр имени Максима Горького, либретто подготовлено самим композитором в соавторстве с Вячеславом Вербиным).

Помимо этого, Колкер написал музыку к художественным фильмам «Хроника пикирующего бомбардировщика» по повести Владимира Кунина (1967 год, режиссер Наум Бирман), «Труффальдино из Бергамо» по мотивам пьесы Карло Гольдони «Слуга двух господ» (1976 год, Владимир Воробьев), «Трое в лодке, не считая собаки» по мотивам произведения Джерома К. Джерома (1979 год, Наум Бирман), «Никто не заменит тебя» (1982 год, Рубен Мурядян) и другим.

Александр Колкер и Мария Пахоменко

Первая встреча будущих супругов состоялась в конце 1950-х годов в Ленинграде. Выпускница музыкального училища Мария устроилась солисткой в местный ансамбль, одним из руководителей которого был Александр Колкер.

У юной певицы не было отбоя от поклонников, но мужчина добивался ее внимания настойчивыми ухаживаниями. Никто не верил в то, что девушка обратит внимание на «невзрачного» композитора.

Советская певица из Ленинграда, лауреат фестиваля «Золотой Орфей» (1971 год, Бургас, Болгария) Мария Леонидовна Пахоменко / РИА «Новости»

Композитор посвящал песни возлюбленной, сочинял для нее мелодии. Узнав, что красавица-солистка выходит замуж за Александра Колкера, многие сочли, что их брак будет недолгим. Однако с годами супруги не только не переставали смотреть влюбленно друг на друга, но и стали олицетворением верности.

Они жили в Ленинграде, в доме у Черной речки. На заработанные деньги приобретали автомобили, дома, квартиры как в родном городе, так и за границей. Все имущество записали на Пахоменко.

В 1960-м у певицы и композитора родилась дочка Наталья.

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Однако в 2007 году у Пахоменко выявили болезнь Альцгеймера. За ней требовался постоянный присмотр: женщина часто сбегала из дома. На фоне этого семья прошла через много неурядиц, которые регулярно освещали СМИ.

После смерти жены в 2013-м композитор тосковал по ней, о чем рассказал в интервью в 2018 году «СтарХиту».

«В свои 85 лет я регулярно за рулем отправляюсь в Комарово к моей Машеньке. Я не расстаюсь с ней, а она не расстается со мной. Вся моя однушка, в которой я доживаю свой век, завешана изображениями и плакатами моей Марусеньки», — говорил он.

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Последние годы жизни и смерть Александра Колкера

На Колкера дважды нападали в парадной собственного дома: в 2012 году его ограбили, а в 2022-м трижды ударили ножом. Нападавший был поклонником Пахоменко, который объяснил свой поступок неприязнью к композитору за то, что тот якобы плохо обращался с женой.

Последние годы Александр Наумович провел в изоляции: живя в своей квартире, редко контактировал с родными, практически не общался с коллегами. В Союзе композиторов Санкт-Петербурга «Фонтанке» рассказывали, что даже на телефонные звонки он отвечал далеко не с первого раза.

Месяц назад музыкант попал в больницу с подозрением на перелом шейки бедра. До этого полиция и скорая обнаружили его истощенным и почти полностью обездвиженным.