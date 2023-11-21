Культура 21 ноября 2023, 00:01 Борец со злом и защитник ворот в рай. О чем молятся архангелу Михаилу Священник Савченко: верующие отметят Михайлов день 21 ноября «Явление архангела Михаила Жанне д’Арк», Эжен Тирион / Википедия

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Каждый год верующие чествуют архангела Михаила — главу святого воинства и борца со злом. Церковь отмечает Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. Как появился этот праздник и какие традиции соблюдают верующие — в материале «360».

Когда Михайлов день в 2023 году

Каждый год православные храмы 21 ноября проводят божественные литургии в честь одного из самых почитаемых и уважаемых святых в авраамических религиях — архангела Михаила.

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Церковь восхваляет в этот день силу всех ангелов и Сил Бесплотных, рассказал «360» священник Николай Савченко. Он напомнил, что Михаил — борец со злом, покровитель душ усопших и защитник ворот в рай.

Праздник зародился в 363 году нашей эры постановлением Лаодикийского собора. Дата выпала на последний месяц осени неспроста: в то время год начинался с марта. Ноябрь был девятым месяцем, а, согласно Библии, существует ровно девять ангельских чинов.

История и традиции праздника

Кто такой архангел Михаил

Святого Михаила еще называют Архистратигом, что дословно означает «глава святого воинства ангелов и архангелов», объяснил церковнослужитель. Имя Михаил происходит от еврейского имени Михаэль и с иврита переводится как «Кто как Бог?» (или «Никто не равен Богу»). Слово «ангел» в переводе с греческого — «вестник», а приставка «архи» указывает на особую миссию и роль святого в сравнении с другими.

В Библии имя Михаила упоминают несколько раз. Так, в описании Страшного суда его величали как князя, берегущего народных сынов. Также в священной книге есть эпизоды, где нет прямого упоминания об архангеле, но традиционно считают, что речь именно о Михаиле: к примеру, огненный столп, явившийся перед израильтянами во время бегства из Египта.

«Архангел Михаил с весами» (сюжет для композиции Страшного суда), Рогир ван дер Вейден / Википедия

Его образ можно увидеть на картинах многих известных художников. На иконах главного ангела изображают обычно с мечом — символом победы над злыми силами. Именно им Михаил отсекал от души человека угрожающие ее чистоте страсти и соблазны.

На иконах есть архангел Михаил. Его часто изображают в белом, с копьем и на коне. Иногда он может быть похожим на Георгия Победоносца. Николай Савченко

В честь Михаила возведены сотни храмов по всему миру. Его именем называют целебные источники и пишут литературные произведения, о нем снимают фильмы и ставят спектакли.

Архангел Михаил на иконе Теодора Пулакиса, вторая половина XVII века / Википедия

Михайлово чудо

Однажды Михаил пришел во сне к Архиппу, который горько страдал из-за того, что его любимая дочь никак не заговорит. Архангел поведал мужчине, что его чадо обретет дар речи, если вкусит воды из источника, расположенного в местности Херотопа (территория современной Турции). Родитель, потерявший надежду услышать хоть одно слово от ребенка, отправился в путь вместе с девочкой.

Стоило сделать небольшой глоток, как она обрела голос. Благодарный мужчина принял крещение, а в знак верности построил церковь рядом с источником, назвав ее именем святого. Он служил в храме до конца жизни, проповедуя православие и верно исполняя миссионерское призвание.

Явление архангела Михаила Архиппу, миниатюра Минология Василия II / Викимедиа

Однажды идолопоклонники решили разрушить храм и зарезать служившего там пономаря Архиппа. Они соединили русла двух рек и направили их поток на святыню в надежде навсегда стереть ее с лица земли. Тогда Архипп обратился с молитвой к Михаилу, умоляя защитить церковь.

Могущественный ангел расколол близлежащую гору и направил в нее бурную воду. Храм удалось спасти, а это чудо еще больше укоренило веру христиан в силу Михаила. Город, где произошли события, стали называть Хонех (в переводе — «отверстие»).

«Архангел Михаил и его деяния», Коппо ди Марковальдо / Википедия

Традиции и обычаи в Михайлов день

В старину день, посвященный архангелу, каждый называл на свой лад. Одни — Михайлово чудо, другие — Михайлов день, третьи — Михаил. Как у любого церковного события, в праздник Михаила соблюдают традиции и помнят о приметах.

Утром христиане ходили в церкви, где проводили праздничные молебны. Находясь подле иконы архангела, верующие обращались к нему, просили об исцелении и защите от несправедливости и темных сил. Путешественники просили мирного пути.

Что нужно делать верующим на Михайлов день

Николай Савченко подчеркнул, что в Михайлов день главное — помнить об ангельской чистоте и молиться. Стоит избегать излишне эмоциональных состояний во время таинства: делать это нужно спокойно, в уединенном месте и с чистыми помыслами.

«Наши стремления должны быть больше небесными, а не земными. Ангелы всегда рядом и готовы нам помочь. Если мы поддаемся греховным мыслям, то ангелы скорбят и отступают от нас», — напомнил клирик.

РИА «Новости»

На Руси считалось, что чем щедрее и богаче стол в праздник, тем довольнее Михаил. Важно было приготовить мясное блюдо: раньше христиане выбирали холодец из говядины или свинины.

Гостеприимство — одна из основных черт менталитета и норм поведения древних славян: чем больше гостей звали на Михайлов день и если были при этом щедры, тем больше удачи сулило хозяину дома. Приглашать людей по большим праздникам всегда считалось хорошим знаком.

Кроме того, в этот день предки варили михайловское пиво. Нередко говорили: «Немудрено, что пиво сварено. Мудрено, что не выпито».

В силу языческих корней люди верили, что нужно задобрить дворового, чтобы он домашнюю скотину не обижал. Поэтому ему оставляли в хлеву сытный ужин, говоря приятные слова.

«Праздник в деревне», неизвестный художник, конец XVIII века / Википедия

Что запрещено в Михайлов день

В этот праздник нельзя ссориться, предаваться пьянству и чревоугодию. Важно избегать любых споров, азартных игр и всего, что омрачает душу человека. День нужно провести мирно, не сквернословя и не повышая голоса.

Также на Руси не рассказывали о хорошем сне. Верили, что, если поделиться сокровенным с кем-то, сон не сбудется. Не выбрасывали и продукты, оставшиеся после трапезы, — их отдавали нуждающимся.

Древний запрет гласил: кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть. Еще верили, что с острыми предметами в этот день нужно быть аккуратными: ничего не резали и не рубили, чтобы не навлечь на себя гнев архангела.

Иконостас православной церкви архангела Михаила в Грозном

Народные приметы на Михайлов день 21 ноября

Приметы, поверья, заговоры, запреты — неотъемлемая часть любого народного праздника, ведь славяне до принятия христианства имели своих триединых богов и верили в нечистую силу.

Во многих славянских традициях Михайлов день связывали с началом зимы, как правило, в это время ударяли заморозки. «Михаил заморозком прихватил», — говорили сельские жители. Они верили, что какой будет праздник — такая и зима.

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