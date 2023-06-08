Культура 08 июня 2023, 12:28 Новый летний концертный сезон откроют в музее-заповеднике «Архангельское» Пресс-служба музея-заповедника «Архангельское»

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Торжественное открытие третьего летнего концертного сезона пройдет в музее-заповеднике «Архангельское» 10 июня. Мероприятие под открытым небом даст старт серии выступлений, посвященных российскому джазу.

Посетителей концертов в «Архангельском» ждут известные артисты, громкие премьеры и золотые хиты. Кроме того, зрители смогут насладиться теплой усадебной атмосферой на лоне природы в одном из красивейших мест Москвы и Подмосковья.

Откроет новый концертный сезон певица Fantine. Она выступит на Летней сцене 10 июня. В программе до осени также значатся Вадим Эйленкриг, Евгений Маргулис, Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова, QueeNtet Сергея Мазаева, Алена Свиридова, Оркестр волынщиков Москвы, Игорь Саруханов и многие другие музыканты.

Пресс-служба музея-заповедника «Архангельское»

Кроме того, 8 июля в историческом Театре Гонзаги откроется второй Летний фестиваль музыки эпохи барокко «Ночи Барокко» (BAROCCO NIGHTS) при свечах. Благодаря этому мероприятию гости музея-заповедника смогут познакомиться с музыкальными шедеврами европейских композиторов XVII и XVIII веков.

Участниками фестиваля станут артисты знаменитых театров страны, лауреаты престижных российских и международных конкурсов. Эти музыканты выступали в самых известных залах планеты. В барочную программу включили произведения Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха, Генри Перселла и многих других музыкальных гениев.

Театр Гонзаги, который примет «Ночи Барокко», — памятник архитектуры с 205-летней историей. Такой уникальной сценой и подлинными декорациями не может похвастаться ни один театр Европы.

Пресс-служба музея-заповедника «Архангельское»

В «Архангельском» есть еще одна восхитительная концертная площадка — атмосферная Колоннада. Музей-заповедник считается одним из самых красивых дворцово-парковых ансамблей Москвы и области. Усадьба стала уникальной частью национального культурного достояния России с бесценными коллекциями.

Музей-заповедник обладает 300-летней историей. В разные эпохи усадьбой владели самые именитые аристократические российские династии — князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы.

Современное «Архангельское» — единственный дворцово-парковый ансамбль Московской области, в котором остались все основные элементы планировки и застройки конца XVIII — начала XIX века. В музее-заповеднике сохранились Дворец, парк, аутентичный Театр Гонзаги, малые архитектурные формы, фонтаны, памятники и Колоннада.

Пресс-служба музея-заповедника «Архангельское»

«Архангельское» позволяет оказаться будто вдали от бурной жизни большого города. На самом деле дворцово-парковый ансамбль находится недалеко от Москвы. Чтобы попасть сюда, нужно проехать три километра от МКАД по Новорижскому шоссе, а затем повернуть на Ильинское шоссе.

Музей-заповедник заметно преобразили за последние годы, обновив инфраструктуру, а также бережно отреставрировав старинные здания и исторические объекты. На территории «Архангельского» проходят мероприятия разной направленности. Здесь устраивают как классические концерты и исторические выставки, так и концептуальные перформансы и фестивали.

Пресс-служба музея-заповедника «Архангельское»

Усадьбу считают одним из лучших произведений садово-паркового искусства России конца XVIII — начала XIX века. В «Архангельском» удалось достичь гармоничного сочетания строгой логики итальянских садов, симметрии французских регулярных парков и принципов английского ландшафтного дизайна. Это место подойдет для летнего досуга всей семьи.