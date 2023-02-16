Культура 16 февраля 2023, 01:49 Нон-фикшн без «воды». Российским читателям перескажут содержание западных бестселлеров Вассерман назвал саммари возможностью быстро ознакомиться с важной, но плохой литературой РИА «Новости»

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Запрет западных издательств переводить и публиковать новинки нон-фикшн в России заставил российских игроков книжного рынка пойти на хитрость. Издательства «Эксмо-АСТ» и Smart Reading решили заменить полноценный текст саммари — кратким пересказом без прямого цитирования. Первой подобной книгой станет главный бестселлер в странах Запада — мемуары принца Гарри Spare («Запасной»). Но вместо откровенных признаний бывшего члена британской королевской семьи российские читатели ознакомятся только с основными тезисами, которые подготовил автор.

Своими словами

По данным «Коммерсанта», краткая версия «Запасного» от «Эксмо-АСТ» в электронном и печатном виде, а также в аудио формате, выйдет в России 16 февраля. Саммари в виде аудиокниги от издательства Smart Reading уже доступна на платформе «ЛитРес».

Мемуары принца Гарри уже вошли в список главных бестселлеров Великобритании и США. На сайте Amazon только за первые пять дней продаж книгу скачали более 400 тысяч раз. Права на произведение принадлежат издательству Penguin Random House. Компания прекратила работать с российским рынком в феврале 2022 года.

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев заявил, что в саммари «Запасного» не будет отрывков из мемуаров принца, так как это запрещает закон о цитировании.

«Автор прочитала книгу на английском и пересказала своим языком», — пояснил он.

Капьев отметил, что для издательства это первый опыт, но его цель решить проблему с доступом к новинкам нон-фикшн, которые сегодня недоступны для российского читателя. Шеф-редактор Smart Reading Мария Копачевская подчеркнула, что ее издательство выпускает саммари уже 10 лет, поэтому выход «Запасного» для компании не новинка. Она добавила, что в каталоге издательства количество непереведенных на русский язык бестселлеров нон-фикшн за последнее время значительно выросло.

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«Мы стараемся ориентироваться на то, что недоступно русскоязычным читателям, но ценно для них», — подчеркнула она.

Однако даже такой пересказ без разрешения правообладателя некоторые издатели посчитали «серой схемой», который плохо скажется на дальнейших отношениях с мировыми издательствами. Главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов заявил, что по пути публикации саммари не пойдет. По его словам, сейчас достаточно много текстов, права на которые продаются свободно. Еще один неназванный участник книжного рынка назвал саммари завуалированным пиратством.

Опрошенные юристы заявили, что в случае разбирательства российским издателям придется доказать, что кратким изложением они преследовали только информационные, а не развлекательные цели. При этом даже близким к оригиналу текст быть не может.

Краткое изложение

Бестселлер в прямом переводе с английского лучше всего продается, напомнил «360» депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман. Он отметил, что ничего из заявленного сегодня на книжном рынке России в качестве бестселлера на деле им не является.

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Публицист подчеркнул, что если бы появились действительно ценные книги, обладающие какими-то художественными достоинствами, то их бы старались и переводить более-менее адекватно и читать полностью. Вассерман заявил, что совсем не против формата саммари. Такой вид изложения подойдет для ознакомления с кратким пересказом того, что продают сейчас чуть ли не принудительно.

«Такие вещи есть смысл поглядеть в кратком пересказе, чтобы просто иметь в виду, какую повестку нам сейчас предлагает тоталитарная секта либералов со всеми своими подельниками. Но читать такое полностью можно разве что по приговору суда», — отметил он.

По словам Вассермана, значительная часть подобных пересказов станет востребованной у мыслящей российской публики.