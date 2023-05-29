Культура 29 мая 2023, 21:58 Наука и мифология темнокожей «Русалочки». Все стороны споров о фильме ошибались BuzzFeed: с точки зрения науки цвет кожи Русалочки — прозрачный YouTube

Читать 360tv в

На днях состоялся премьерный показ фильма «Русалочка», на который студия Disney сделала большие ставки. В главной роли красавицу с красными волосами сыграла темнокожая актриса. Этого хватило, чтобы в Сети разгорелись споры среди зрителей. Но многие забывают один момент: русалки — выдуманный персонаж фольклора. Все ли народы мира изображали русалок бледнолицыми и почему любые научные обоснования о цвете кожи выдуманных существ под водой — ерунда?

После анонса фильма многие пользователи и критики возмутились выбором режиссера, а в Сети начались бешеные споры.

Реклама

Некоторые приплетают науку, говоря, что под водой у существ не может быть темной кожи. Другие ссылаются на оригинальный мультфильм, где главная героиня была бледнолицей девушкой с огненными волосами. Но все аргументы разбиваются, если углубиться в мировую мифологию.

Википедия

Русалки в мифологии разных стран мира

Практически нет стран, в мифологии которых не было бы русалок, хотя у разных народов мира они имели свой собственный, неповторимый облик. Мы привыкли представлять русалок с бледной кожей и длинными белоснежными волосами. Однако не все народы изображают этих мифических существ в таком облике.

Африканская мифология

В африканской мифологии есть персонаж по имени Мами-Уата. Это дух воды, почитаемый в Западной, Центральной и Южной Африке. Первые упоминания мифического существа неизвестны, однако ученые полагают, что поклонение такой русалке уходит глубоко в корни африканской истории.

Публичное достояние

Народы Африки считают этот дух божеством, который живет не только в морях и океанах, но и в других водоемах. Обычно Мими-Уату изображают в привычном нам облике русалки. Но некоторые племена представляют существо без рыбьего хвоста и в компании огромной змеи.

Африканцы почитают водный дух, чтобы задобрить «мать морей» и получить удачный улов в качестве подарка. Однако, как и все божества, связанные с водой, ее винят во многих несчастьях, происходящих в море.

Викимедиа

Даже сегодня жители Камеруна верят, что ее гнев убивает пловцов. Их уносит в море сильными подводными течениями, проходящими вблизи их побережья.

В мифологии и религии народа Йоруба на юго-западе Нигерии почитают божество пресной воды и рек — Ошун. Ее изображают в виде прекрасной девушки, которая охраняет течение, чистоту и плодородие рек. Духа представляют в виде обычного человека, но когда Ошун спускается на дно рек, у нее вырастает рыбий хвост.

Божество Ошун / Викимедиа

Мифология народов Мексики

Тланчана происходит из региона Метепек в Мексике. Она была земным воплощением богини воды, часто со змеиным хвостом. Первое упоминание о божестве датировано еще XIV веком, однако изначально народ изображал существо совсем другим.

Тланчана / Викимедиа

Коренные народы Мексики изображали Танчану в виде рыбы, но с человеческим лицом. Позже под влиянием мировой мифологии мексиканцы начали представлять русалку в привычном нам виде.

История русалок коренных народов Америки

Индейское племя коренных американцев Пассамакводди не представляло русалок в виде божественных духов и не поклонялось им.

Племя коренных американцев / Викимедиа

В мифологии племени упоминается только о двух русалках — сестрах, которые заплыли слишком далеко в море и утонули. Однако другие морские духи сочли их души слишком молодыми и чистыми, поэтому превратили в русалок. Они обрели вечный покой и теперь плавают по морям и океанам.

Мифология Северной Америки

В эскимосской и чукотской мифологии есть божество Седна. Инуиты обычно изображают его виде девушки с хвостом касатки. В каждом племени народов Северной Америки есть своя интерпретация появления духа в мифологии.

Википедия

Некоторые полагают, что отец Седны, вожак племени, пожертвовал дочерью, чтобы спасти свой народ от сильного шторма. Другие племена считают, что Седну сбросила в море с каноэ собственная семья, так как девушка попросту мешала им жить из-за сложного темперамента.

Так или иначе, она стала жизненно важным божеством. Особенно почитают Седну охотники, которые верят, что удачная добыча рыбы — это знак доброй воли от божества.

Научное обоснование выдуманных существ

Некоторые пользователи в комментариях под постом в Twitter уверенно указывали на то, что у русалок не может быть темного цвета кожи. Существа живут на большой глубине, куда не поступает солнечный свет. А если его нет, то все живые организмы лишаются меланина в организме, который как раз «окрашивает» кожу и волосы.

Однако интернетные эксперты не учли один момент: если у глубоководных жителей в организме нет меланина, то почему у Ариэль огненно-красные волосы? Ведь люди и животные, страдающие нехваткой этого пигмента, — альбиносы.

Кадр из фильма «Русалочка» / YouTube

Журналист из BuzzFeed решил серьезно подойти к этому и узнал у морского биолога всю правду об окрасе живых существ под водой. Ученый из Национального музея истории природы Карен Осборн изучает глубоководных и мелководных жителей морей и океанов.

По ее словам, на мелководье обычно встречают рыб с «синеватым или серым окрасом, что служит защитой от хищных соседей».

«Однако по мере углубления встречаются рыбы с красным, коричневым или черным окрасами. Красная пигментация на глубине становится черной, поэтому тоже имеет место быть. Как мне известно, ученые определили еще один окрас — ультрачерный. Такие рыбы встречаются довольно редко, так как обитают слишком глубоко», — отметила Осборн в материале BuzzFeed.

Кадр из фильма «Русалочка» / YouTube

В точки зрения науки, если бы русалки действительно существовали, то их было бы несколько видов: мелководные и глубоководные. Поэтому их цвет и тон их кожи однозначно бы отличался.

Морской биолог Осборн указала, что некоторые глубоководные рыбы «приобретают прозрачный окрас, чтобы всплывать немного выше в поиске добычи на мелководье», но оставаться при этом незамеченными.

Викимедиа

По поводу спора о белой или темной коже у русалок биолог заявила, что «если бы они были настоящими, то скорее всего их кожа была бы ни белая, ни темная, а прозрачная». Русалки — наполовину люди, поэтому они могут приспосабливаться к любой среде обитания, независимо от глубины, и сливаться с окружающей средой для охоты на мелких рыб.

Это объяснение с точки зрения науки. Однако это сильно затруднит съемку фильма. Не думаю, что режиссеры когда-нибудь найдут прозрачных актрис для научно подтвержденного фильма о русалках. Керен Осборн морской биолог и куратор Национального музея истории природы

Получается, что в споре были неправы абсолютно все стороны.