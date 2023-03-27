Эксклюзив 27 марта 2023, 20:07 Очень смешное кино. Нападение Александра Невского 🤠 Писатель Беседин: «Нападение на Рио Браво» с Невским — очень смешное кино Кинопоиск

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В начале этого года на экраны вышел новый вестерн-боевик, главную роль в котором сыграл Александр Невский — «русский Шварценеггер». Режиссером стал американец Джо Корнет. По сюжету иммигрант из России, местный шериф Иван Турчинов противостоит кровожадной банде преступников. Почему вестерны еще никогда не были настолько смешными — в колонке писателя Платона Беседина специально для «360».

Далее — прямая речь.

Великолепно, давно так не смеялся. Это я о новом фильме Александра Невского, который мне наконец удалось посмотреть. Называется он «Нападение на Рио Браво». Появилась сия лента относительно недавно — и сразу скандал: накрутки рейтинга на киноплатформах. А почему бы, собственно, и нет?

Само название «Нападение на Рио Браво» (кстати, в оригинале все-таки «схватка», а не «нападение») отсылает нас к классике вестерна — да, да, я о «Рио Браво» Говарда Хоукса с Джоном Уэйном в главной роли. Ну и вообще, вестерн — это шик американского кинематографа, который меж тем попутешествовал по всему миру. Достаточно вспомнить итальянские спагетти-вестерны и Серджио Леоне.

Отзвуки вестерн-шика слышны до сих пор. Например, в замечательном кино братьев Коэнов «Старикам здесь не место». Да и в «В погоне за Бонни и Клайдом» (посмотрите, тандем Костнера и Харрельсона там очень хорош) есть нотки вестерна.

Ну и, конечно, Тарантино, которому, к слову, только что исполнилось 60 лет, шлет приветы жанру в своей ленте «Однажды в… Голливуде». Там, напомню, главный герой Рик Далтон (шикарная роль Ди Каприо) снимался именно в спагетти-вестернах.

Однако все это одним могучим ударом обнуляет Александр Невский своей новой работой. Потому что никогда еще вестерны не были настолько смешными. Уже и не вспомнить, если честно, когда я так хохотал. Было в начале нулевых «Очень страшное кино» (Scary movie), которое сделало отличную кассу. Оно, напомню, пародировало слэшеры — прежде всего, легендарный «Крик» Уэса Крейвена. Ну и ленты вроде «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Смотрелось глупо, но посмеяться было с чего.

Вот и с «Нападением на Рио Браво», в общем, та же история. Александр Невский играет свой классический вариант. Собирает в кадре забытых звезд видеосалонов — Оливье Грюнер, Маттиас Хьюз, — разбавляя их случайно набранной массовкой. Особым шиком здесь, конечно, отличаются актрисы. Трудно сказать, где они играли до этого, но их сцены в «Нападении на Рио Браво» сильно смахивают на начало прелюдии в соответствующих фильмах: вроде заходит сантехник в дом и говорит что-нибудь в стиле: «У вас тут трубы засорились», а она: «Мне бы прочистить» — и понеслась…

В титрах, которые идут долго, значится, что нанят был специальный постановщик экшен-сцен — драк и перестрелок. Возможно, этот человек тоже работал в юмористическом жанре. Потому что дерутся герои в «Нападении» так, будто два алкоголика не поделили пузырек боярышника, но сил на то, чтобы биться всерьез, давно нет.

Смотрится взахлеб, когда банда мерзавцев (по сценарию — «Адские гончие») у Александра Невского так похожа на бомжей с теплотрассы, разбитых артритом и подагрой, — двигаются они, как вы понимаете, соответствующе. А добавьте к этому литры неправдоподобной крови, которая вылетает из жертв, будто пакет с клюквенным соком лопнул, — браво! Ну и падают, умирая, персонажи соответствующе — корчась в «адовых муках».

Это действительно очень, очень смешно. Беда в том (для Невского беда), что он, конечно, не задумывал свою вестерн-вампуку как комедию, а делал ее всерьез. Недаром проходил весь фильм с каменным лицом, уперев руки в боки и явно кайфуя от того, как ванильно нахваливают его героя окружающие.

Да, это должно было прозвучать как история русского Ивана Турчинова, уехавшего в США, воевавшего в Гражданской войне (о чем в конце фильма долго вещает справка), а вышло «очень смешное кино».

Однако, как говорил Морфеус в последней, четвертой, «Матрице»: «Ностальгия — лучшее средство от тоски». И ведь мы действительно до сих пор помним те глупые боевики из видеосалонов, которые смотрели с идиотским переводом. Помним ту эру VHS, когда суровые накачанные мужики решали вопросы, а Шварценеггер был, возможно, самым популярным человеком в стране.

«Командо», «Кровавый спорт», «Кобра», «Универсальный солдат» — страшно сказать, но все это классика, нелепая, местами убогая, но по-своему родная. Да, прошли те времена, пусть и Александр Невский по-прежнему без шансов пытается подражать Шварценеггеру, который, в общем-то, тоже списан в утиль. Но понастальгировать через смех о том порой можно.

Скриншот из фильма «Нападение на Рио Браво» / Публичное достояние

И еще: удивительно, но, смотря на Александра Невского в этом фильме (и в других тоже), я всякий раз думаю о той неправильной России, что у нас была, — когда мы чавкали бабл-гамом и рисовали на вещах Made in USA, Россия-пародия, Россия-гротеск, так глупо и слепо подражавшая мифической Америке.

Слава богу, она осталась в прошлом. Уже никогда не повторить. Разве что на час очень смешного вестерна на экране, но это по-своему даже забавно.