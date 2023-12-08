Культура 08 декабря 2023, 19:16 «Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела мастер-класс в Капотне Ученики школ искусств Капотни стали участниками мастерской Юрия Розума

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Секреты выступления на сцене и исполнительского мастерства узнали ученики и преподаватели музыкальных школ Капотни под руководством пианиста и народного артиста России Юрия Розума. Мастер-класс известного артиста с участием профессиональных музыкантов прошел в театральном зале местного Дворца культуры. Его участниками стали более 100 человек.

Советы опытных наставников помогли участникам по-новому прикоснуться к фортепиано, скрипке флейте, домбре, ударным и балалайке.

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Юрий Розум отметил, что задача «Музыкальной мастерской» — научить не нотам, а смыслам. Главное — дать юным артистам понимание и чувство языка музыки.

«Во время мастер-классов мы всегда общаемся, обсуждаем то, что делаем, стараемся это понять и прочувствовать вместе с участниками. И когда мы убеждаем их не заниматься „автоматической игрой“, а творить — они начинают воспринимать процесс обучения иначе и показывают совершенно другие результаты», — отметил народный артист России.

Обучение завершилось отчетным концертом. Молодые таланты и педагоги выступили с известными музыкантами на одной сцене.

Своими впечатлениями от выступления пришедших на «Музыкальную мастерскую» поделился директор дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Москвы Федор Киселев.

«Для детей это возможность перенять опыт и знания профессиональных педагогов, музыкантов, продемонстрировать свои способности, решить творческие задачи, получить ответы на вопросы в общении с мэтрами музыкального искусства», — подчеркнул он.

Пресс-служба компании «Газпром нефть». Автор фото: Сергей Шинов Пресс-служба компании «Газпром нефть». Автор фото: Сергей Шинов Пресс-служба компании «Газпром нефть». Автор фото: Сергей Шинов Пресс-служба компании «Газпром нефть». Автор фото: Сергей Шинов Пресс-служба компании «Газпром нефть». Автор фото: Сергей Шинов Пресс-служба компании «Газпром нефть». Автор фото: Сергей Шинов Пресс-служба компании «Газпром нефть». Автор фото: Сергей Шинов

«Музыкальную мастерскую» реализует программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» совместно с Международным благотворительным фондом Юрия Розума с 2017 года.

Такие мастер-классы-проводят по всей России. В столице проект поддержал Московский нефтеперерабатывающий завод.

«Одной из площадок музыкальной мастерской Юрия Розума стал театральный зал Дворца культуры Капотни, который был модернизирован нашим предприятием. Благодаря проектам Московского НПЗ культурные ценности становятся ближе, удобнее для посещения. А у посетителей появляется больше возможностей для творчества и отдыха», — рассказал пресс-секретарь столичного предприятия Федор Казанцев.

«Музыкальная мастерская» уже побывала в Ноябрьске, Омске, Оренбурге. А всего в гастрольном списке 13 городов, следующим из которых станет Ханты-Мансийск, куда Юрий Розум с коллегами прибудут 16 декабря.