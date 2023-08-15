Эксклюзив 15 августа 2023, 22:35 Мудрость международного характера. Чему стоит поучиться у Китая Филолог Славкин: китайские пословицы отражают философию существования народа РИА «Новости»

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Глава Минобороны КНР Ли Шанфу в конце свой речи на XI Московской конференции по международной безопасности вспомнил пословицу «К успеху путь тернист и сложен», назвав ее русской. Филолог, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Владимир Славкин в беседе с «360» отметил, что в нашей речи нет фразы именно в таком виде, в котором ее произнес китайский министр.

Далее — его прямая речь.

Таков путь к звездам

[Сказанная министром обороны КНР пословица] на латыни звучит как Sic itur ad astra — «Таков путь к звездам». В принципе, мы можем называть ее пословицей только потому, что это повторяющееся выражение. И никто не является его автором.

Для нас пословица — такая фраза, которая должна обладать тремя качествами. Во-первых, это должно быть анонимное высказывание — никто не является его автором. Во-вторых, оно всегда имеет переносный смысл. По типу «горбатого могила исправит» — тут же никто не проводил прямые исследования. И третье, и, наверное, самое главное — повторяемость.

Это постоянно звучит как неразрывное единство. Мы и называем такие выражения фразеологическим единством — или пословицами и поговорками. Тут могут быть разные типы таких выражений, но главное, что они знакомы всем.

«Таков путь к звездам» — это одно из самых распространенных латинских выражений. Так же, как и Sic transit gloria mundi — «так проходит земная слава». <…> Конечно, в каждом подобном изречении есть поучительный дидактический смысл. И вот эта побудительность обнаруживается в очень многих изречениях.

Когда я работал в Китае (это, правда было давно — 25 лет назад) китайские коллеги составляли очень интересный словарь. <…> Это был словарь трансформов — пословиц, поговорок, которые близки по своему значению на русском, китайском, английском и еще на каком-то языках.

Это очень интересно, потому что поучительный смысл, который заключен в таких пословицах, практически является международным и в то же время сохраняет свою идентичность.

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Китайские пословицы пропитаны мудростью

Мне понравилась одна китайская поговорка. Речь шла о бессмысленности какого-то процесса. И было любопытное сравнение: «Это все равно что завертывать огонь в бумагу».

У нас нет ничего похожего, но образ «бессмысленности» сохранен. У нас может быть [по подобию] — «стегать дохлую кобылу». Но китайская пословица в данном случае более интересная и по смыслу более оригинальна.

Я не могу найти аналог [китайской пословицы «Дорога прокладывается ногами», которую также произнес Ли Шанфу], но, скорее всего, здесь такая идея, что самые большие и серьезные дела начинаются с малого.

Не помню, как у китайцев точно звучит пословица — что-то вроде «Дорога в 10 тысяч ли начинается с первого шага». То есть какова ни была бы ее протяженность, все равно нужно начать. А когда уже сделал первый шаг — тогда пойдет и все остальное.

В этом отношении китайские пословицы очень мудрые и содержат философский смысл. Наши носят просторечный характер, ну та же самая «горбатого могила исправит». А у китайцев пословицы отражают философию их существования и их деятельности.

Я специально этим не занимался, но думаю, что китайские пословицы столь же важны и интересны, как пословицы других древних народов.

Потаенный смысл

В университете я изучал не китайский, а арабский язык. Выбрал его, потому что показалось — китайский очень сложный с точки зрения произношения. Арабский тоже оказался нелегким, там трудная грамматика.

Но мне очень понравилось, что чуть ли не на первом занятии наш преподаватель привел интересную пословицу. По-русски она звучит так: «Каждый день я обучал его стрельбе из лука, а когда окрепла рука его, он выстрелил в меня». Вот такой потаенный смысл а-ля «Не делай никому добра, не получишь и зла».

Пословицы — неисчерпаемый источник интереса у любых народов, этносов. Потому что это проявление мудрости, а мудрость имеет международный характер. Тем, что люди выясняют, они делятся не только со своими соплеменниками, но и с другими нациями.

[Мысль о том, что министр обороны КНР имел в виду, что Россия и Китай сообща смогут преодолеть любые трудности] несколько притянута за уши, потому что это может быть отнесено ко всем народам.

Кроме того, он назвал это русской пословицей, но у нас нет пословицы именно в таком виде. Возможно, это проблема перевода.

Лучше назвать это мудростью, а не пословицей. Потому что у нас есть словари пословиц и поговорок, и такую фразу я не слышал ни разу.