Культура 29 мая 2023, 17:57 Монументальные пано и ассамбляжи украсили Южный речной вокзал в Москве Южный речной вокзал Москвы украсили 10 новых арт-объектов российских художников Сайт мэра и правительства Москвы

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Новые арт-объекты появились в здании Южного речного вокзала Москвы. В их числе — тематические ассамбляжи, монументальные пано, настенная графика, сообщили в городском Департаменте транспорта.

Отреставрированный вокзал превратился в настоящую галерею искусств. Опытные и начинающие художники представили там свои работы на тему водного транспорта и Москвы-реки.

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На входе пассажиров встретит монументальное пано Дмитрия Аске: изобразил электросуда нового поколения. Затем можно увидеть рельефные ассамбляжи с пассажирами вокзала от Евы Хелки, а также роспись на тему города и архитектуры Олега Бородина. При входе в медиазал находится настенная работа с оптическим эффектом от Алексея Кио.

Перед рестораном гости могут полюбоваться работой Полины Могилиной в неоновых цветах, в самом зале — двумя настенными работами в духе советского модернизма от Ивана Репкина, а также графикой на тему реки и водного транспорта Антона Чумака. Свой шедевр художник написал одним маркером, использовав неотрывную волнистую линию, чтобы передать суть работы судов.

Ранее Russpass подготовил аудиоэкскурсии для прогулок на теплоходах по Москве-реке. Пассажирам предложат специальные листовки и карты с QR-кодами, по котором можно прослушать аудиогид.