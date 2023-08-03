Культура 03 августа 2023, 14:29 Молодые музыканты из Москвы выступят на фестивале Kustendorf CLASSIC в Сербии Автор фото — Стоян Васев

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Отборочный этап фестиваля русской классической музыки Kustendorf CLASSIC завершился в России. На мероприятии, которое состоится в Сербии, выступят молодые музыканты из Москвы и других регионов.

Kustendorf CLASSIC пройдет с 1 по 4 сентября 2023 года. В конкурсной программе Россию представят 15 участников из столицы, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской, Оренбургской и Тюменской областей. Большинство из этих музыкантов впервые поучаствуют в фестивале международного уровня.

От Москвы на мероприятии выступят студенты Российской академии музыки им. Гнесиных пианист Роман Соснин и вокалистка Василиса Шаплыко, учащаяся Московского государственного колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена гобоистка Алиса Шишкова и выпускник «Академии джаза» (ГУДИ) саксофонист Владислав Минеев.

Автор фото — Стоян Васев

Kustendorf CLASSIC учредил знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица в 2013 году. С момента основания фестиваль проходит при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Жюри российского отборочного этапа возглавляет профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, пианист, народный артист России Юрий Розум.

Он отметил, что сербский фестиваль объединяет опытных артистов и молодых музыкантов из крупных и небольших, отдаленных населенных пунктов. В регионах можно встретить потрясающие молодые таланты, подчеркнул Розум.

«Я это знаю не понаслышке: вместе с программой социальных инвестиций „Родные города“ мы уже более пяти лет проводим мастер-классы, творческие лаборатории и концерты в рамках нашего совместного проекта „Музыкальная мастерская Юрия Розума“. Работаем в разных, даже самых отдаленных уголках России», — рассказал пианист.

Народный артист РФ назвал участие в Kustendorf CLASSIC потрясающей возможностью для ребят из регионов проявить себя на международном уровне. Фестиваль дает хорошие условия для развития и вдохновения молодых талантов, а также предоставляет возможность обменяться опытом с сербскими коллегами и прикоснуться к искусству вне родных стран и городов, обратил внимание Розум. Пианист отметил, что музыка по-настоящему сближает людей, а системная поддержка молодых талантов способствует культурному развитию не только самих музыкантов, но и регионов, которые они представляют.

Автор фото — Стоян Васев

В разные годы участниками мероприятия становились художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России, дирижер Валерий Гергиев, пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет. В этом году в качестве почетных гостей на Kustendorf CLASSIC приедут российский пианист Олег Аккуратов и сербский виолончелист Петер Пейчич.

Kustendorf CLASSIC традиционно пройдет в этнографической деревне Дрвенград. Кустурица построил ее для съемок фильма «Жизнь как чудо». В программу фестиваля войдут мастер-классы, концерты с участием звезд мировой классической музыки и конкурс российских и сербских молодых музыкантов. Они поборются за главные награды — золотую, серебряную и бронзовую матрешки.

В российской столице программу «Родные города» реализует Московский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие уделяет большое внимание поддержке талантливой молодежи и создает благоприятную среду для ее дальнейшего профессионального и творческого роста.