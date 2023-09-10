Эксклюзив 10 сентября 2023, 18:37 Мастер поп-эзотерики. Историк назвал главные тренды в произведениях Пелевина Критик Володихин: пустота, политика и прикол — главные тренды Пелевина РИА «Новости»

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Книги писателя Виктора Пелевина продолжают пользоваться спросом у россиян. Скоро в свет выйдет его новое произведение под названием «Путешествие в Элевсин». Чем обусловлена популярность книг Пелевина и в чем заключается феномен самого автора — в материале «360».

Новый роман издательства «Эксмо» появится на полках магазинов 29 сентября. Виктор Пелевин снова даст пищу для размышлений своим читателям, сообщили РБК в пресс-службе цифрового сервиса электронных и аудиокниг «Литрес».

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Одновременно с печатной книгой произведение станет доступно в аудио- и электронной версиях в формате поштучной покупки. События романа будут развиваться в той же вселенной, что и предыдущие книги KGBT+ и Transhumanism Inc.

Об авторе

Пелевин считается одним из наиболее известных современных российских писателей. За свою дебютную книгу под названием «Синий фонарь» он получил «Малую Букеровскую премию». С тех пор почти каждый его роман становится событием в литературном мире.

Несмотря на свою популярность, Пелевин много лет не появляется на публике и не дает интервью. Здесь можно задаться вопросом — повлияло ли затворничество писателя на рост популярности его произведений?

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Феномен Пелевина

С рубежа 80-90-х годов в России исключительной популярностью пользовалась поп-эзотерика. Сейчас внимание к этому направлению несколько угасло, поэтому Пелевин уже около 10-12 лет дрейфует от поп-эзотерики к поп-политике, рассказал «360» российский историк, писатель, литературный критик Дмитрий Володихин.

«Пелевин мастер поп-эзотерики. Для него разрушение реальности, которое описывается физикой, математикой, биологией, это, можно сказать, конек. И все, что существует вокруг нас, на самом деле нечто несуществующее. И надо просто осознать это, что нет ни содержания, ни формы, ни вещества, ни смыслов. Существует некий громадный сон общего великого сознания. И самое правильное — раствориться в этом сне. Но понимаете, какая вещь — 10-20 раз можно этот фокус предъявить публике, и, в общем, это в какой-то момент нас учит», — объяснил эксперт.

Минное поле взрывающихся приколов

Когда Пелевин затрагивает в своих произведениях политику, это касается всех — государства, чиновников, бандитов и олигархов. Но поскольку писатель в равной степени готов высмеять всех, достается и либералам, и коммунистам, и всем политическим силам.

Еще один его конек — взять современную политическую реальность и сделать из нее петрушку. <…> Его текст — это минное поле, усеянное взрывающимися приколами. Вот на чем держится Пелевин. Название у него каждый раз содержит маленький прикольчик — для того, чтобы привлечь внимание. Дмитрий Володихин Литературный критик

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Эзотерика, мистика и христианство

О Пелевине известно довольно мало, и сам он не старается устанавливать контакты с кем-либо. Ему близка эзотерика, но мистика — нет. То же самое и с христианством.

«Все то, что связано с христианством, им отрицается, как тоже своего рода часть пустоты, просто окрашенной в любимые нашим народом тона», — вспомнил Володихин.

Роль затворничества

Пелевин начинал с сообщества фантастов, и какое-то время был людям более-менее знаком. Затем он эмигрировал во внутреннюю Монголию. Когда-то прием с затворничеством работал, что сыграло роль в популярности произведений писателя. Однако теперь ситуация изменилась.

«Сейчас работают просто книги, реклама издателя, но самого писателя этот прием защищает от назойливого внимания. Ходят там разные слухи относительно того, что он безобразен, болен, что он чуть ли не под капельницей сидит, проходя лечение от наркотиков. Но все это не проверишь, поэтому я не могу сказать, так оно или не так. Одна радость у писателя есть, здрав он или нет, но к нему не суются с интервью», — объяснил эксперт.

Пустота, политика и прикол

Как уже было выше сказано, новая книга Пелевина «Путешествие в Элевсин» будет развиваться в той же вселенной, что и предыдущие произведения KGBT+ и Transhumanism Inc. По мнению Володихина, трансгуманизм — это такой же «прикол» для Пелевина, а КГБТ+ — один из «величайших приколов». Ни к первому, ни ко второму он не относится всерьез и смеется над всеми оттенками пустоты, которые что-то значат для других людей.

Поэтому нет у Пелевина такого тренда КГБТ+, нет у него такого тренда «трансгуманизм». Есть у него тренд «пустота», «политика» и «прикол». А все остальное — материал, на котором выполняются три этих основных мотива. Дмитрий Володихин литературный критик

unsplash.com

В апреле 2023 года стало известно, что книги Виктора Пелевина оказались в числе самых популярных произведений, которые читают москвичи старше 18 лет. Чаще всего жители столицы покупали книгу Пелевина KGBT+.