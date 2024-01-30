Эксклюзив 30 января 2024, 16:46 Леонид Гайдай меняет все: 101 год величия Писатель Беседин: Гайдай мучился от боли и демонов прошлого Режиссер, сценарист, актер, народный артист СССР Леонид Иович Гайдай (в центре) / Igor Gnevashev / Russian Look / Global Look Press

Читать 360tv в

Ровно 101 год назад, 30 января 1923-го, родился Леонид Иович Гайдай. Режиссер, чьи комедии по праву считаются эталонными. Герои их стали народными, а фразы, ими произнесенные, вошли в память людей, объединив поколения. В кинематографе Гайдай умел абсолютно все, рассказал писатель Платон Беседин в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Много красивых, эффектных и реже правильных слов было произнесено на столетие режиссера. Я и сам написал большой материал, поучаствовал в записи передач, фильмов. Повторяться не хочется.

Любопытнее — и куда правильнее — поговорить о Гайдае, его масштабе и даре применительно к нашим дням. Ведь когда-то Леонид Иович изменил все (ну ладно, многое), и у него есть чему поучиться именно современным кинематографистам.

Чего не хватает нынешним режиссерам? Говоря старорежимно, насмотренности, начитанности.

Кадр из «Бриллиантовой руки» / Russian Look / Global Look Press

Великие кинематографисты прошлого — и режиссеры, и сценаристы, и монтажеры — досконально изучали мировую культуру: ленты, фильмы, картины.

Вот и Гайдай устроился в Иркутский драмтеатр, постановки которого регулярно посещал в детстве. Пересматривал снова и снова спектакли гастролирующего в сибирском городе Московского театра сатиры.

Чего не хватает современным актерам? Им, как правило, не веришь. Ведь, чтобы стать убедительным, пострадать нужно.

Юрий Никулин, Зиновий Гердт, Михаил Пуговкин, Иннокентий Смоктуновский, Анатолий Папанов и многие другие — все они прошли войну. В том числе потому они столь убедительны. Это настоящие люди, видевшие боль и страдания.

И Гайдай был на фронте. Получил награду «За боевые заслуги», явив истинный подвиг. В 1943-м он подорвался на противопехотной мине и был комиссован. Осколки мучили его до конца жизни.

Человек, снимавший лучшие комедии на планете (ладно, одни из лучших) мучился от боли, от демонов прошлого. Это было напоминание о том, какая жизнь на самом деле.

Кадр из «Кавказской пленницы» / Russian Look / Global Look Press

«Нас притесняют, нам не дают работать!» — кричат нынешние артисты и режиссеры. Ха-ха — говорим мы в ответ, ибо такие заявления предельно нелепы.

Что вообще знают нынешние о цензуре? А ведь именно в ее рамках Гайдай создавал свои великие полотна. Уже его первую ленту «Жених с того света» цензура не просто покромсала, а загнала в подполье.

Шутка ли сказать, Гайдая на несколько лет отстранили от работы, убрали из советского кинематографа. Полагаю, о том, для чего был вставлен взрыв в «Бриллиантовой руке», большинство знает.

Кадр из «Бриллиантовой руки» / Russian Look / Global Look Press

Или вот сейчас копья и пики ломают о современное прочтение классики. Последний пример — «Мастер и Маргарита», свежая экранизация. Что характеризует эту и другую работы? Измельчение масштаба, сужение тем, образов.

Современные кинодеятели банально не способны понять величие классического замысла. А Гайдай в своих работах, наоборот, выводил произведение на новый уровень.

Как стала классической комедия «Иван Васильевич меняет профессию», сделанная по тексту Булгакова? Обрела ли она свою жизнь? Безусловно. При том что Булгакова, мягко скажем, не особо печатали в СССР.

Не удивлен, что не стало Леонида Иовича Гайдая именно в 1993-м, когда танки расстреливали Белый дом, а на деле расстреливали прежнюю страну, ее народ, тех, кто не хотел соглашаться с новыми законами и правилами.

Кинематограф стал новым — деградирующим, менее масштабным (хотя и в нем находилось место великолепным фильмам и столь крупным фигурам, как, например, Алексей Балабанов). Таким, как Леонид Гайдай, в нем места уже не было. Динозавры не пережили самоубийства советской империи.

Кадр из «Операции „Ы“ и других приключений Шурика» Russian Look / Global Look Press

Однако Леонид Иович Гайдай успел сказать все абсолютно. И мы смотрим его кино, пересматриваем и будем пересматривать снова.

Всегда и навечно.