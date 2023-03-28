Эксклюзив 28 марта 2023, 18:15 Кто переписал Агату Кристи? Антиутопия как она есть Писатель Беседин: кукловоды мира переписывают Агату Кристи Unsplash

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Американское издательство HarperCollins переписало некоторые произведения британской писательницы Агаты Кристи, заменив «оскорбительные» слова или удалив некоторые отрывки. Например, в «Карибской тайне» убрали момент, когда герой не видит ночью в кустах чернокожую женщину. Что это, как не переписывание истории и фактов, заявил в колонке для «360» писатель Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

Как выглядит новый дивный мир, предсказанный напуганными фантастами? Как антиутопия, безусловно. И одно из отличительных ее свойств — победа альтернативной реальности и, как следствие, альтернативной истории.

Так происходило в текстах и Олдоса Хаксли, и Евгения Замятина, и Джорджа Оруэлла, и Филипа Дика. Последний, к слову, тут пророчески пошел дальше других.

Правда в таких реальностях не просто искажается — она подменяется другой «правдой» (по факту — фальшивкой, ложью). При этом первоисточник либо уничтожается, либо изменяется, переписывается, переснимается. Первый вариант зафиксировал Рэй Брэдбери в романе «451 градус по Фаренгейту» (напомню, это температура горения бумаги, а в тексте книги сжигали). Вторую ситуацию мы наблюдаем в нашей с вами реальности.

Так, например, сегодня обходятся с произведениями Агаты Кристи. Из нее убирают то, что, по мнению кукловодов этого мира, могло бы оскорбить, обидеть слишком чувствительных читателей. Вот несколько случаев. В романе «Смерть на Ниле» — не так давно, к слову, неубедительно экранизированном Кеннетом Браной — из речи миссис Аллертон, жалующейся на детей, убрали следующий кусок: «Глаза у них просто отвратительные, и носы тоже». В «Карибской тайне» вырезан отрывок, в котором герой не видит ночью в кустах чернокожую женщину. Впрочем, с расовой принадлежностью, как мы помним, вообще беда. Говорить о ней — смерти подобно.

Что это, как не подмена понятий? Как не переписывание истории и фактов? Меж тем подобное мы наблюдаем регулярно.

Все эти голливудские поделки и подделки, где роль фей исполняют чернокожие гомосексуалисты, есть не что иное, как беспощадная подмена понятий с целью создания ложной картинки. В начале 80-х годов прошлого века Жан Бодрийяр заявил, что мы существуем в мире симулякров; из этого позднее вырастет знаковое кино «Матрица». Но как назвать то, что происходит сегодня?

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На мой взгляд, выстраивается убийственная система координат, в которой могут существовать одни, но не могут другие. Люди, согласно крайней форме кальвинистской морали, делятся на отверженных и избранных. Само понятие правды уничтожено и по факту никому не нужно.

Если вам это утверждение кажется слишком смелым, то посмотрите на Джулиана Ассанжа, посаженного в клетку и дожидающегося своей смерти. Ценности вывернуты наизнанку, словно тулуп, и над всем этим, точно ядовитый свинцовый дирижабль, повис доллар. Именно так выглядит сегодня обещанная свобода.

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Крушение же началось тогда, когда вместо словарей и энциклопедий мы стали пользоваться «Википедией». Иллюзия комфорта, иллюзия простоты — вот что столь долго извращало наше сознание, дабы по итогу превратить в нечто совершенно беспомощное.

Уверен, со временем будет переписано большинство книг, переснято большинство фильмов. Да, наверное, во все времена те, кто захватывал власть, тут же старались переделать историю, дабы поставить ее себе на службу, но никогда еще это не делалось настолько циничными методами и с таким чудовищным размахом.

Что можно посоветовать в связи с этим? Идет борьба за правду. Это главная битва, которая пылает сегодня. Борьба за правду как за истину и за справедливость.

И мы можем либо покориться царству лжи, либо постараться отстаивать правду на своих участках, на своих рубежах. Как можем, как умеем, отыскивая правду, потому что нет и не может быть ничего более рабского, чем та «комфортная свобода», которую нам предлагают сегодня.