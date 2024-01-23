Эксклюзив 23 января 2024, 00:14 «Крутейший опыт». Актер Нигамедзянов рассказал о сложностях роли петуха в «Бременских музыкантах» Актер Нигамедзянов: съемки в «Бременских музыкантах» стали прекрасным опытом Телеканал «360»

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Актер театра и кино Аскар Нигамедзянов сыграл одну из главных ролей в культовом ремейке «Бременские музыканты». В разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» артист раскрыл закадровые секреты съемочного процесса и рассказал о сложностях игры своего персонажа — петуха.

Как попал на роль

Нигамедзянова пригласили на пробы к режиссеру Алексею Нужному, и актер сразу понравился создателям фильма. Тот объяснил, что для съемок требуется очень наглый, самовлюбленный, дерзкий и уверенный в себе петух.

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«Ты сразу понимаешь, о ком идет речь, у тебя есть какие-то представления, такие персонажи тебе знакомы. И ты пробуешь интуитивно, и используя свои наблюдения, как бы нащупать, найти такого персонажа. Вот я попробовал, нащупал, показал Леше, он сказал: „Круто, здорово, завтра мы тебе позвоним“», — поделился Аскар.

Где снимали фильм

Сначала киноленту снимали в Москве на территории «Главкино». Там выстроили огромный павильон под открытым небом — целый сказочный город Бремен. В столице снимали сцены, которые происходили в королевстве.

«Потом мы на 10 дней улетели на Кавказ. Сначала мы снимали в Домбае, потом в Кисловодске, потом во Владикавказе, потом в Дагестане. <…> Потом мы вернулись обратно в Москву, и тоже около месяца снимали сцены фестиваля», — поделился артист.

Телеканал «360»

Классная команда и крутой опыт

Участие в проекте стало «крутым опытом» и огромной ответственностью, отметил Нигамедзянов.

«Мы снимали фильм, основанный на классике советской мультипликации, <…> на которой выросло не одно поколение. Мы понимали, что зритель будет сравнивать фильм и мультфильм, и это огромная ответственность», — объяснил актер.

Он также рассказал о сложностях игры петуха. Особенно тяжело было в первые съемочные дни, так как маска птицы была липкой, а на улице стояла жара.

«А у меня еще были куриные ноги силиконовые, тоже брали слепки моих ног, и под конец съемочного дня у тебя уже куриный бульон, потому что ты, конечно, потеешь и это все непросто», — отметил Аскар.

По его словам, сложнее всего было работать в профиль. Задача оказалась непростой, так как она сковывала и не давала «полноценно существовать».