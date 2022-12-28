Культура 28 декабря 2022, 21:14 🎥 Криз зрительских симпатий. Российская киноиндустрия пережила не лучший год — что дальше? Кинокритик Двоеглазов: России нужно создавать драматическое кино, а не блокбастеры Unsplash

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Министр культуры Ольга Любимова заявила, что для поддержки кинопроката в России необходимо выпускать 300 фильмов в год. При этом 60 из них должны быть громкими премьерами. «360» выяснил, что происходит в отрасли и есть ли надежда на преодоление кризиса.

Системный кризис

Российская киноиндустрия весь 2022 год находилась в глубоком кризисе. Основная причина — резкий отказ от сотрудничества с российскими прокатчиками кинокомпаний, занимающих огромную долю мирового рынка. Это, прежде всего, Universal Pictures, The Walt Disney Company, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate.

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У всех игроков российского рынка начались проблемы. У владельцев кинотеатров начали простаивать площади, возник серьезный репертуарный голод.

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В октябре на совещании комитета Совета Федерации по экономической политике директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко представил бедствия отрасли в цифрах: за 2022 год закрылись 277 кинотеатров (всего в России их — 2136). Совокупный сбор кинотеатров составил 18,8 миллиарда рублей, сократившись на 44% по отношению к показателю прошлого года.

Кинотеатры выкручивались, как могли: где-то сдавали пустующие кинозалы в аренду, где-то крутили классику или даже фильмы-влоги популярных блогеров, показывали проекты молодых режиссеров, проводили лекции.

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Ни прямо, ни параллельно: поддержка государства была отраслевой

Ассоциация владельцев кинотеатров обращалась за прямой поддержкой, но в Минкульте посчитали такой подход нецелесообразным. Ольга Любимова объясняла это тогда тем, что прямое финансирование никак не решит проблем. Прямое вливание средств поможет стабилизировать ситуацию только на полтора месяца, утверждала она.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой при этом подчеркивал, что государство будет помогать российским кинотеатрам иначе.

В интервью ТАСС Ольга Любимова рассказала об этой поддержке. Министр указала, что в 2022 году на производство отечественного кино направили 11,6 миллиарда рублей из бюджета. Помогла и программа «Пушкинская карта», в рамках которой россияне купили свыше семи миллионов билетов. Министр также отметила, что сейчас изыскиваются новые решения для поддержки отрасли.

Много надежд возлагали киновладельцы на систему параллельного импорта. Предполагалось, что по аналогии с другими товарами западное кино будет таким образом попадать на наши экраны. Однако этот вопрос так и завис в воздухе. Более того, в ноябре Минпромторг заявил о невозможности использования такой схемы для кинопродукции.

Далекая мечта или ближайшее будущее?

«Ольга Любимова говорит, конечно, о некой мечте. На данный момент ресурсов для производства такого количества фильмов нет, особенно успешных и качественных. Это совсем другой уровень развития киноиндустрии в стране должен быть», — прокомментировал слова министра для "360" киножурналист и кинокритик Роман Григорьев.

По словам киножурналиста, министр назвала на сегодняшний день «невозможные цифры». Это указывает на пропасть, которая «нас отделяет в реальности от желаемого». Таким образом, Ольга Любимова скорее ставит планку и указывает на проблему. Возможно, сказал Григорьев, это такой «месседж» и повод для размышлений.

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А пока что российский кинематограф развивается в сторону сериалов и онлайн-платформ, заявил он. «Собрать денег нашим полнометражным картинам бывает крайне трудно», — констатировал киноэксперт.

Кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов подтвердил эту мысль в разговоре с «360». Он выразил сомнение, что у российского кинопроизводителя получится успешно конкурировать с Голливудом в плане создания блокбастеров, то есть очень успешных, кассовых кинокартин.

«У нас нет такого количества денег. Но нужно ли нам это? У нас ведь другая традиция», — напомнил Алексей Двоеглазов. Кинокритик предложил отечественным киноделам заниматься тем, чем российское кино «всегда славилось», то есть создавать драматические картины.

В любом случае, очевидно, что российскую киноиндустрию еще предстоит развивать, нужна целая комплексная экономическая программа. И есть надежда, что анонсированные министром показатели косвенно указывают не столько на «пропасть», сколько на возможность ее преодоления.