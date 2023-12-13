Культура 13 декабря 2023, 14:38 Клип на лучшую песню бойцов СВО запишут в России Организаторы конкурса «Культвзвод» примут песни бойцов СВО для записи клипа

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Коллектив канала «Дорога домой» запустил Всероссийский музыкальный конкурс «Культвзвод». Организаторы соберут музыкальные произведения участников спецоперации и сформируют альманах новейшего военного творчества, чтобы поддержать талантливых бойцов и познакомить аудиторию с их песнями. На лучшую композицию снимут и запишут клип.

К участию приглашают тех бойцов, кто находится как в зоне СВО, так и в госпиталях по ранению, а также вернувшихся домой. На конкурс уже приняли около 20 заявок от вернувшихся и находящихся на передовой солдат.

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Композиции будет оценивать жюри из народных и заслуженных артистов России, деятелей искусства и культуры. Все поступившие работы опубликуют на сайте, в соцсети и Telegram-канале проекта. Лучшие 10 композиций выложат на музыкальных хостингах и передадут в эфир радиостанций. Главным призом для обладателя Гран-при станет съемка профессионального клипа.

Проект реализуют выпускники «Мастерской новых медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Среди партнеров — волонтерские организации, фонды поддержки участников СВО, отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», общественные деятели.

Отмечается, что солдатская песня всегда помогала поднять боевой дух, а в ходе спецоперации уже родились новые музыкальные композиции, разные по форме и настроению, которые могут в будущем стать народными гимнами. Бойцы создают как лирическую музыку, так и композиции в стиле поп-рок и даже читают рэп.

На передовой — самое честное творчество. У меня есть мечта, чтобы мы получили нескольких эстрадных звезд-фронтовиков. В советские времена это привело к целому поколению в кино и на эстраде, в целом в искусстве, потому что они самые честные, потому что они 100% патриоты, люди, которые знают куда должна идти наша страна. Кому как не им быть на сцене. Там таких ребят много, видел немало материала, где люди просто на телефон, под гитару записывают песни, стихи. И это достойно поддержки. Руслан Осташко телеведущий, блогер, лидер музыкальной группы «Наши»

Писатель, создатель спецподразделения «Родня» Захар Прилепин отметил, что важно услышать «не забанализированные, не чужие, не какие-то пафосно-патетические слова», а конкретные свидетельства в форме песни, дневника, рассказа или повести, в которых «угадывается человеческая интонация».

«Если человек своими глазами не видел, сам это не проходил, он не сможет донести в той степени искренности, как сможете вы. Любые вещи надо фиксировать уже сейчас», — призвал Прилепин.

Как бы нам ни хотелось думать о творчестве лишь как о некой субстанции, призванной развлекать и баловать, творчество было, есть и всегда будет той самой «мягкой силой», моделирующей наше сознание. И, получив приглашение в проект «Культвзвод», я не задумываясь согласился. Сейчас особенно ценно понимание происходящего в мире и особенно на западных рубежах России. Потому вместе с соотечественниками, выполняющими тяжелейшую работу и отстаивающими интересы страны и каждого из нас, мы хотим дотянуться до каждого сердца и на передовой, и в глубоком тылу. То, что вы услышите в проекте «Культвзвод», — это больше, чем просто слова и музыка. Это души, рвущиеся домой и мечтающие о мире, приближая его каждую минуту, как когда-то и их славные деды! Николай Крупатин креативный продюсер проекта «Культвзвод», музыкант, поэт, радиоведущий

Подробнее узнать об условиях конкурса, требованиях к произведениям и заполнить анкету участника можно на сайте мероприятия.