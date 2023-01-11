Эксклюзив 11 января 2023, 19:43 Киев объявил Чебурашку оккупантом. Националисты играют против себя Латвийский журналист Авва заявил, что украинский нацизм уже перешел в геноцид Соцсети

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Киевские школы объявили войну российскому фильму о Чебурашке. По мнению активистов, ушастый зверек — оккупант, и все, кому он нравится, обязаны убираться с Украины. Латвийский журналист Вадим Авва рассказал «360», что Запад более 30 лет вынашивает планы развалить Россию и потому целится в ее культуру. Вот только добьются, похоже, обратного эффекта.

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Далее — прямая речь.

Запрет России сыграет ей на пользу

Отрицание всего русского — сегодня общий момент для многих стран. В Киеве негативно отнеслись к нашей кинокартине «Чебурашка». При этом в России фильм ставит кассовые рекорды: за первые девять дней проката собрал более трех миллиардов рублей.

Современная украинская культура в том виде, в котором она существует, с постоянным культом ненависти, ставшим уже сродни сектантству, конечно, не может конкурировать с русской.

Националисты своими отменами и запретами играют против себя. Чем больше будет ненависти и степени озверения к России, тем больше украинская, польская и прибалтийская молодежь будут тянуться именно к русской, более дружественной культуре.

Россию не вышло купить

В Литве так называемый министр культуры Симонас Кайрис и ряд общественных деятелей страны предложили «поставить на паузу» русскую культуру. Они заявили, что «не чутко» в нынешнем контексте показывать российские фильмы.

Эти идеи «отмены» мы наблюдаем давно. Начиная с 1991 года западные страны прощупывают какие-то новые рубежи, которые помогли бы им окончательно развалить Россию. Недаром они 30 лет доедали последствия развала Советского Союза.

Конечно, Запад хотел бы здесь купить, как говорил Владимир Гиляровский, «на грош пятков»: за минимальную цену получить доступ к богатейшим российским ресурсам, способным продлить жизнь паразитической западной цивилизации еще на какой-то срок.

Запад быстро понял, что самое главное его орудие — уничтожение, изъятие русского языка, нашего главного инструмента, который отличает нас от англосаксов, китайцев, от кого угодно.

Поэтому борьба с нашей культурой в любом ее проявлении, даже в форме невинного, классного детского новогоднего мультфильма, укладывается в эту парадигму. Хотя не факт, что конкретные люди, которые запрещают все русское, понимают истинную суть вещей.

Не нацизм, а уже геноцид

Удивляться нечему: до этого какой-то киевский магазин очень гордился тем, что собрал и «переработал» 57 тонн книг на русском языке. Это так же ужасно, как практика сжигания книг в предвоенной Германии.

Украинские активисты отрицают свою связь с нацизмом. Действительно, мы имеем дело уже с одним из проявлений геноцида по отношению к русской нации, ее фундаментальной культуре, не просто скрепляющей Евразию, а гарантирующей мир на огромном евразийском пространстве.

Основным условием российского «развода» с Украиной и всеми остальными республиками СССР в 1991 году было комплиментарное отношение этих новых государственных образований друг к другу. Многие об этом уже забыли.