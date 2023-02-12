Эксклюзив 12 февраля 2023, 16:22 Картину Дега с русской танцовщицей привязали к Украине. Это бред Искусствовед Миндлин: избавиться от русской культуры невозможно Викимедиа

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На Западе продолжают отменять русскую культуру. Следом за Лондонской национальной галереей Метрополитен-музей в Нью-Йорке переименовал картину французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде». Российский искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин в беседе с «360» назвал это решение бредом сумасшедшего.

«Избавиться от русской культуры и ее вклада в мировое искусство невозможно. Вычеркнуть и переименовать название картины — это бред сумасшедшего, это не поддается никакой критике», — заявил он.

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В качестве примеров вклада России в мировую культуру искусствовед назвал Серебряный век, русский балет, упомянул имя театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева, который популяризировал русское искусство на Западе.

Отдельной строкой Миндлин подчеркнул явление миру русской иконы, легшей в основу авангарда, и перед которой преклонялись крупнейшие художники конца XIX — начала XX веков.

По словам Миндлина, действия мировых галерей выходят за рамки здравого смысла. По его мнению, это как убрать всю мировую художественную культуру.

В апреле прошлого года Лондонская галерея переименовала картину Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы». Причиной стали требования украинских активистов.